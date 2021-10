Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Para mostrar lo mejor en fotografía de viajes, esta competencia anual de National Geographic ha recopilado algunas de las mejores imágenes de todo el mundo.

Fotógrafos de todos los niveles han estado enviando imágenes a una serie de categorías para ser juzgadas y reducidas a los ganadores. Como puedes imaginar, las fotografías de los finalistas son impresionantes, por eso hemos recopilado una muestra para que disfrutes.

Pat Riddell, editor de National Geographic Traveler (Reino Unido), habló sobre las presentaciones:

“Podríamos haber pasado 18 meses en una pandemia global, pero eso no ha disminuido la calidad constante en nuestra competencia anual. Ya sea filmado en el Reino Unido o en el extranjero durante las ventanas en las que la gente podría viajar, los ganadores de este año nos recuerdan cómo los fotógrafos ven el mundo que nos rodea y la magia de capturar un momento único en la vida ".

Comerciantes (y hermanos) preparando la pesca de la mañana lista para el mercado

Esta es la imagen ganadora de la categoría Alimentos y viajes del concurso. Las entradas a esta categoría son necesarias para contar una historia sobre la comida y su creación.

Y la imagen de Nic Crilly-Hargrave lo hace de una manera desordenada:

"Tomé esta imagen una mañana temprano en un almacén detrás del mercado de Veracruz; es donde se masacra a los animales y se descargan las entregas, por lo que es un lugar bastante agitado para disparar. Tengo una Nikon D850, con una lente de 24-70 mm f2.8, lo que me permite acercarme al sujeto en condiciones de poca luz sin estorbar. Es una carrera contra el tiempo tener todo listo antes de que lleguen los compradores, por lo que todos están bastante concentrados, pero vi este momento de compañía entre dos hombres mientras destripaban pescado , cuchillos brillando, escamas volando por todas partes. Cuando vieron que les había tomado una foto, uno señaló al otro, pronunciando una palabra: hermano ".

Cocineros elaborando dim sum

La foto de Ian Douglas Scott de cocineros elaborando dim sum en el distrito Yu Garden de Shanghai es una de las imágenes finalistas en la categoría de Alimentos y viajes.

"El puesto junto a la carretera enmarcaba la escena de forma natural. Es muy bueno ver a la gente divertirse mientras trabajan rápida y hábilmente para crear delicias tan hermosas. Parecían tan inmersos en su feliz conversación que no se dieron cuenta de la cámara. o saben que detrás de esta alegre escena ya se estaba extendiendo un virus aquí en esta ciudad y que las cosas pronto cambiarían tanto para todos nosotros en todo el mundo. La imagen captura para mí ese último momento de inocencia prepandémica ".

El mercado diario de alimentos en Urubamba

Otra vista increíble desde la perspectiva de un viajero y otro competidor cercano al premio en la categoría Foot and Travel.

Karolina Wiercigroch habló sobre su foto tomada en el corazón del Valle Sagrado del Perú.

"Vine a comprar algunos bocadillos para una caminata en los Andes y terminé pasando una buena hora viendo la vida del mercado. Aquí es donde los lugareños compran sus alimentos diarios, eligiendo cuidadosamente mangos fragantes mientras conversan con los vendedores, recogiendo maíz morado y rojo quinua para el almuerzo, intercambio de sonrisas, comida y soles. A tres pisos de altura, el mercado ofrece cualquier producto imaginable: queso andino, trucha rosada del río Urubamba, hojas aromáticas de huacatay peruano. Subí las escaleras para mirar el mercado desde arriba. Una escena en particular me llamó la atención por la combinación de formas y colores, que representa a la perfección la variedad de ingredientes peruanos, a la vez que ofrece armonía entre el caos ".

Marble Hill antes del amanecer

Esta impactante imagen proviene de la categoría Paisaje y muestra la foto ganadora para 2021.

Una vista impresionante de la playa de Marble Hill en Irlanda, con una mirada serena al paisaje.

"Desde que me mudé a Irlanda, siempre quise hacer una actividad relacionada con el mar, pero era demasiado tímido para intentar algo debido al frío. Luego probé el surf y me enamoré de él. Esta es la playa que suelo visitar con frecuencia. ir a surfear y he experimentado tantos momentos hermosos aquí. Estuve planeando esta toma durante un par de meses, pero no pude encontrar la calma adecuada temprano en la mañana. En este día de noviembre, mis amigos y yo decidimos encontrarnos en la playa justo después del amanecer, pero después de verificar el pronóstico y darme cuenta de que tendré las condiciones perfectas para mi toma tan esperada, llegué a la playa una hora antes del amanecer. Era otro paisaje impresionante; caminé por la playa tomándome mi tiempo y luego me puse subió mi dron, ascendió lo suficiente para capturar la toma, fue hermoso ".

Lago Esmeralda, Mangya

Este subcampeón proviene de China y cuenta con una vista maravillosa del lago Esmeralda. Es fácil ver de dónde proviene su nombre.

"Llegar a este lago fue sin duda difícil, y nos llevó ocho horas conducir hasta allí desde la ciudad cercana, que está escondida como una joya en el noroeste de China. Cuando mis amigos y yo llegamos al lago Esmeralda, nos quedamos atónitos y nuestro agotamiento anterior desapareció. Cuando nos detuvimos en el lago, todavía estaba preparando mi dron para el despegue cuando mi amigo se precipitó emocionado al lago, que luego filmé con mi dron. La chaqueta roja de mi amigo contrastaba con la verde superficie del lago, y su cuidadosa caminata a través de las aguas poco profundas del lago agregaron movimiento a la escena ".

Diamond Beach, Islandia

En las playas de Islandia, Jordan Banks captó esta vista del hielo esparcido sobre Diamond Beach. Una imagen adecuada para el puesto de subcampeón de esta categoría.

"Viajé a Islandia durante el invierno por encargo en busca de ubicaciones y perspectivas únicas de un país bien fotografiado. Me encontré en la playa Diamond en el sur de Islandia rodeado por estos enormes trozos de hielo y luchaba por resaltar realmente la naturaleza salvaje del lugar y magnitud de los bloques de hielo desde el suelo. Utilicé un dron DJI Mavic 2 con lente Hasselblad de 28 mm para llevarlo al cielo y lograr una nueva perspectiva de la ubicación. Este marco en particular realmente me llamó la atención por la forma en que combinaba múltiples elementos en una imagen poderosa y salvaje al mismo tiempo que es una fotografía abstracta muy relajante ".

Pesca en el hielo en el mar helado

Al igual que la fotografía, la pesca en hielo requiere tiempo y paciencia para dominar y eso lo resume muy bien este ganador de la categoría Gente .

"Condujimos por la península de Notsuke, una barra de arena que sobresale del estrecho de Nemuro en la costa este de Hokkaido. Nuestro objetivo principal era fotografiar las elegantes grullas de corona roja, las enormes águilas marinas de Steller y otros animales salvajes. El mar estaba helado y varios Los pescadores de hielo estaban en la bahía, pescando wakasagi, pequeños peces que se juntan en grandes cardúmenes debajo del hielo. Un pescador hace un agujero con una barrena y deja caer un sedal que lleva señuelos de colores y cebos. Varios pescadores habían levantado pequeñas tiendas de protección para protegerse pero este hombre estaba desafiando el clima. Con su equipo en un pequeño trineo, simplemente se sentó - y esperó - luciendo muy frío. Me acosté en el hielo para tomar la foto de una actividad que nunca había visto antes ".

Mujer vietnamita en vestimentas tradicionales

La foto de Walter Monticelli fue elegida finalista en la categoría Gente. Fue tomada en el palacio de la Ciudad Imperial de Hue, Vietnam y muestra a una mujer vietnamita con ropa tradicional.

"Mientras caminaba entre templos de inspiración china en el palacio de la ciudad imperial de Hue en Vietnam, escuché una melodía débil en la distancia. Siguiendo el sonido, llegué a una habitación en la que un grupo de mujeres vestidas con ropas tradicionales tocaban música local con instrumentos tradicionales vietnamitas. Me quedé un rato contemplando el sonido cuando noté que esta señora estaba sentada junto a la entrada disfrutando de la música que tocaban sus amigas, era muy elegante en su postura que complementaba maravillosamente la melodía que reverberaba en el aire. "

El barquero

Este tipo de foto da una idea de la vida local y es una de las muchas fotos asombrosas vistas por los jueces para la competencia de este año.

Aquí se ve a un barquero local en el área remota del norte de Myanmar, abordando un desafiante canal de agua lleno de rocas y rápidos.

"Estaba en Putao, una región remota en el extremo norte de Myanmar, intentando llegar a una isla donde los monjes peregrinan a un santuario budista. Había una espiritualidad poderosa que rodeaba el área y me di cuenta de que el viaje sería una aventura. Un barquero era encontré quién podía llevarme allí. Me sorprendió su habilidad, navegando a través de rápidos y rocas que sobresalen de las aguas poco profundas. Parecía fresco y tranquilo, aunque tenía la preocupación de que pudiéramos volcar. Quería tomar una foto de él enfocado en maniobrar el bote, transmitiendo su facilidad en la turbulencia usando solo equipo rudimentario, un viejo motor pequeño y un bote de madera gastado. Tenía una intuición y una experiencia interesantes. La foto fue un verdadero desafío para mí ya que el bote se balanceaba y giraba a través del agua. lo capturé inclinándome para estabilizarme y revelar su majestuoso aplomo ".

El ganador de la cartera

Andro Loria fue seleccionado como el ganador de la categoría Portafolio . Esta categoría requería una colección de imágenes con hasta 10 fotos que mostraban un destino y mostraban los aspectos más destacados del área.

"Todas las imágenes fueron tomadas en Islandia desde un pequeño avión en mis viajes durante el verano y el otoño del año pasado. Islandia es única, ya que tiene una gran variedad de tipos de paisajes dentro de un rango de distancia relativamente corto. Puedes ver desiertos, volcanes, glaciares, montañas, ríos y lagos trenzados, costa del mar y tierras altas, todo en un solo vuelo. Es como un continente en miniatura. Y qué asombroso continente es ".

Hervidores de color

Otra de las imágenes del portafolio de Andro Loria muestra la belleza de Islandia y los asombrosos colores que crea la naturaleza.

"Las calderas glaciares en el borde de un glaciar (esta vez más cerca de la costa sur) se ven como un caleidoscopio de colores. Las calderas son pequeños lagos glaciares, formados por un glaciar en retroceso. El color de los lagos lo proporcionan el limo y los minerales. Por lo general, el color comienza desde el beige lechoso cuando las partículas de limo son más grandes y va hasta el azul claro cuando las partículas son más pequeñas, por lo que se puede ver la dirección del flujo de agua entre estos hervidores. Una bandada de pájaros (charranes árticos), puntos blancos en la superficie de el lago azul arriba a la izquierda muestra la escala. Toma aérea desde un avión pequeño - Cessna 172, julio de 2020 "

Destacados de otoño

Esta galardonada foto muestra los brillantes paisajes de Islandia intercalados con el vapor de los respiraderos geotérmicos de la zona.

"... la nieve de finales de otoño y el sol bajo resaltan las montañas y el vapor de los respiraderos geotérmicos en las tierras altas de Islandia, área de Landmannalaugar. Toma aérea desde un avión pequeño - Cessna 172. Octubre de 2020"

Fractales glaciales

Esta foto aérea podría incluirse fácilmente junto con las mejores fotos de drones jamás tomadas . Otra vista galardonada de Islandia y las increíbles vistas abstractas creadas por el mundo que nos rodea.

"... los arroyos de color limo de un río glacial forman patrones asombrosos de un arte abstracto natural gigante en la costa sur de Islandia. Toma aérea desde un pequeño avión (~ 2000 pies), Cessna 172, Skeiðarársandur, Islandia, julio de 2020"

Colores de verano

Las fotos de Andro Loria ciertamente muestran los muchos colores y las increíbles vistas que Islandia tiene para ofrecer.

"El río glacial islandés, coloreado por minerales ricos en hierro, desemboca en el mar para crear un patrón único de un abstracto natural. Toma aérea desde un pequeño avión - Cessna 172. Costa sur de Islandia, julio de 2020."

Luz de otoño

Los jueces quedaron impresionados por la increíble selección de paisajes en esta selección de fotografías de portafolio.

Con una mezcla de colores arremolinados abstractos con vistas heladas llenas de géiseres, incluidas áreas montañosas asombrosas

"El musgo islandés es increíble, casi luminiscente, y proporciona un color asombroso a las partes ricas en agua de las tierras altas, aquí el sol de finales de otoño resalta el musgo en las laderas de las montañas que contrasta con el azul profundo del agua en el antiguo lago del cráter. Tierras altas del sur, Islandia. Toma aérea desde un pequeño avión - Cessna 172. Octubre de 2020 "

Aves glaciales: reales y abstractas

Puede ser difícil distinguir los colores y las formas de esta imagen, pero la atención se centra en las aves de abajo.

"Gaviotas (los grandes puntos blancos en el centro y uno volando, y los pájaros más pequeños a la izquierda del centro muestran la escala de este abstracto natural con los pliegues de la corriente del río en forma de pájaro con alas. Costa sur de Islandia. Toma aérea desde un avión pequeño, Cessna 172, Islandia , Octubre de 2020 "

Otoño en Islandia

Parece que Islandia es especialmente hermosa en otoño.

"...- la nieve otoñal y el sol bajo transforman el paisaje y los colores de las tierras altas en Landmannalaugar, Islandia. Vea tres pequeños puntos blancos (cisnes) en el lado izquierdo del lago para ver la escala. Toma aérea desde un pequeño avión - Cessna 172. Octubre de 2020"

Cráter viejo

La carretera construida por el hombre que atraviesa esta zona palidece en insignificancia cuando se ve contra el cráter gigante cercano. Las vistas desde el cielo son claramente increíbles.

"... nieve fresca en polvo y bajo sol otoñal resaltan un antiguo cráter y parte del campo de lava al norte de Landmannalaugar, Islandia. Toma aérea desde un pequeño avión, Cessna 172, Islandia, octubre de 2020"

Cocina en la nube

No es de extrañar que las fotos de Andro Loria fueran seleccionadas como ganadoras cuando observas la totalidad de las imágenes. Un portafolio brillante y un tema asombroso también.

"... el vapor de los respiraderos geotérmicos llega hasta las nubes bajas en un día sin viento de finales de otoño mientras todo se transforma con una fina capa de nieve. Área de Landmannalaugar, tierras altas de Islandia. Toma aérea desde un avión pequeño - Cessna 172. Octubre de 2020"

Una serie de planos horizontales en voladizo y móviles.

El paisaje urbano también puede ser hermoso, como lo demuestra la foto de Clara Dip Wan Cheung, que fue seleccionada como la ganadora en la categoría Urban .

"En un viaje de graduación a Valencia, España, nos detuvimos en Veles e Vents, una arquitectura ultramoderna con una serie de planos horizontales en voladizo y cambiantes diseñados por el arquitecto británico David Chipperfield. La captura de mi amiga Sarah subiendo la primera escalera del Las plataformas horizontales, contemplando las vistas ininterrumpidas que se extienden hacia el mar Mediterráneo desde Veles e Vents, describieron a la perfección el sentimiento de graduación: el sentimiento empoderador de saber que estamos dando un paso hacia el futuro donde todo lo que nunca pensamos que fuera posible, es posible ".

Atardecer en Rainham, Inglaterra

Puesta de sol sobre un paisaje artificial. Esta es la imagen finalista de la misma categoría.

"La foto fue tomada en el British Rail sobre el puente en Rainham. La posición de la puesta del sol solo se puede ver una semana al año y depende del clima. Además, el tren (Southeastern High Speed Class 395 Javelin) pasaba cada 20 a 30 minutos. Planeé esta toma dos meses antes y necesitaba estar allí toda la semana. Me gusta buscar lugares especiales que nadie más haya fotografiado. También me gusta probar diferentes distancias focales y ángulos diferentes. Por ejemplo, usar lentes de gran angular para vida silvestre y teleobjetivo para paisajes ".

La vista desde el quinto piso de ChanMyae Guest House en el centro de Yangon

Un paisaje urbano maravillosamente colorido teñido por la naturaleza circundante.

"Están sucediendo tantas cosas a nivel del suelo en Yangon que se te puede perdonar que no mires hacia arriba. Habiendo elegido una casa de huéspedes económica en los niveles superiores de una calle del centro agitado, me encontré con una vista aún más emotiva cinco pisos por encima del nivel de la calle Las antiguas fachadas de los edificios opuestos se habían convertido en una especie de jungla urbana vertical involuntaria, con árboles y plantas que crecían en las grietas de las paredes verdes y amarillas descoloridas. Ligeramente cansado de subir los muchos tramos de escaleras, tomé el foto asomándose por la ventana del albergue, pero ni siquiera me di cuenta de que la pareja estaba charlando en la parte inferior izquierda de la toma hasta que la volví a ver más tarde ese día ".

Un conejo solitario

Esta hermosa foto de Mitchell Lewis fue seleccionada como la ganadora de la categoría Vida silvestre y es fácil ver por qué.

"Durante toda la primavera estuve visitando Richmond Park al atardecer tratando de capturar una imagen con luz dorada. Aunque Richmond es conocido por sus numerosos ciervos, centré mi atención en pasar tiempo con una gran colonia de conejos que había residido en el centro de el parque. Después de pasar dos o tres tardes a la semana con los conejos durante un período de dos meses, pude acercarme bastante a ellos sin causar ninguna alteración en sus comportamientos naturales. Este estilo de imagen solo se puede lograr cuando las condiciones son justas correcto. Finalmente, en una perfecta tarde de junio, conseguí un descanso en las nubes cuando el sol comenzó a ponerse bajo el horizonte emitiendo un resplandor dorado radiante. Me arrastré hasta los conejos con mi lente de 200-600 mm y disparé algunos tomas. Pude capturar este momento mientras un conejo espera, disfrutando de los últimos minutos de luz antes de que el sol se oculte por debajo de la línea de árboles ".

Un águila pescadora pescar en Avimore, Escocia

El tiempo lo es todo, como lo demuestra esta foto de un águila pescadora gigante en vuelo.

"Un águila pescadora afortunada en busca de su desayuno se abalanzó sobre un lago para comer algo y se fue volando con un pez en cada garra. Estas tomas de acción capturan al magnífico pájaro en su misión de caza sobre el agua en Escocia. Para mí, la pasión y mi paciencia valieron la pena. Esta es una de las fotos de mis sueños. Las águilas pescadoras migran de África a Escocia todos los años, así que pasé alrededor de dos años y medio esperando para obtener esta toma. Estaba esperando al ave desde las 4 de la mañana, obtuve el primer salto a las 5 a. m., pero era una imagen ruidosa debido a la poca luz. Vino otro pájaro y esta vez obtuve la toma. Estaba camuflado y los dispositivos utilizados son Sony a7r iv y lente 200-600G. Mi cámara estaba fijada en un trípode con cabezal cardán ".

Abejorro y flores

Las abejas son una parte importante de nuestro ecosistema, por lo que es genial verlas en acción. Más aún cuando los atrapan de cerca así.

"A menudo salgo y busco fotos de la naturaleza. Este día fue un día particularmente bueno sin demasiada luz solar. Este lugar tenía flores de colores increíbles y tonos fascinantes y los abejorros las disfrutaban. Los colores llamativos de las flores eran un gran contraste con el colores de abejorro y funcionaron bien juntos. Tuve que crear algo de oscuridad en la toma y reduje mi compensación. También usé una lente macro. No fue fácil tomar esta toma. Tomé aproximadamente 50 fotos individuales y esta fue mi favorita por el ángulo que logré ".