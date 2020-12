10 imágenes épicas del concurso de fotógrafo de la aurora boreal del año

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cada año, el blog de fotografía de viajes Capture the Atlas organiza una competencia anual de Fotógrafo de la aurora boreal del año . Este año, la competencia ha tenido entradas de todo el mundo de los EE. UU., Rusia, Finlandia, Australia, la Antártida y más.

Con 25 fotógrafos, 18 nacionalidades diferentes y una multitud de imágenes para elegir, seleccionar al ganador fue sin duda difícil. La aurora boreal tampoco es fácil de fotografiar . Es mejor fotografiarlos entre septiembre y abril en el hemisferio norte y entre marzo y septiembre en el hemisferio sur, y también necesitas un cielo oscuro sin contaminación lumínica.

Estamos recopilando algunos de los ganadores para su disfrute.

Danza celestial

Esta imagen fue tomada por Sergey Korolev en la península de Kola en Rusia junto a la costa del mar de Barents. La combinación del increíble espectáculo de luces en el cielo y las aguas nebulosas en el borde de la costa dan como resultado una vista asombrosa.

Sergey Korolev explicó que la imagen es en realidad el resultado de dos fotos combinadas en una: una exposición rápida para capturar las luces y una larga para las rocas.

La recompensa de la caza

Otra vista increíble de un cielo nocturno colorido, esta vez desde Tasmania, Australia.

Ben Maze, el fotógrafo lo explica mejor:

"En esta imagen se captura una trifecta de fenómenos astronómicos que dieron lugar a algunas de las mejores condiciones de astrofotografía que se pueden presenciar en Australia, a saber, el núcleo galáctico de la Vía Láctea, la luz zodiacal y, por supuesto, la elusiva Aurora Australis. esto, una brillante exhibición de bioluminiscencia oceánica adornaba las olas rompiendo, agregando la cereza en la parte superior a lo que ya era una experiencia impresionante ".

Los colores de este son más inusuales en comparación con las fotos habituales con un tono verde que verías en estas tomas nocturnas.

Huevos de dragn

Esta foto es casi de otro mundo con una vista helada increíble y áreas rotas donde el hielo aparentemente se ha roto.

Roksolyana Hilevych creó esta toma con imágenes tomadas en las islas Lofoten en Noruega y las elaboró juntas apilando tres fotos para obtener la imagen perfecta.

"Encontré este lugar desconocido en las islas Lofoten mientras me movía por las islas Gimsoya. Esa noche fue muy fría, con temperaturas que alcanzaron los -20º C. Probablemente fue uno de los mejores espectáculos de ver y fotografiar la aurora boreal que he jamás experimentado, porque en un lugar como este, no es fácil encontrar algo nuevo con un primer plano tan mágico y las auroras boreales kp5 / kp6 bailando toda la noche ".

Noche antrtica

Desde la zona de congelación de la Antártida llega otra foto increíble, con una colorida aurora sobre el Observatorio de Neutrinos IceCube en el Polo Sur.

En realidad, es parte de un lapso de tiempo a largo plazo que Benjamin Eberhardt estaba elaborando en ese momento, lo cual es algo complicado de lograr en temperaturas ultrabajas:

"... para lograr tomas de lapso de tiempo de 24 horas, necesitas algo de creatividad para calentar y aislar tu equipo con el fin de mantenerlo funcionando, e incluso girando, en temperaturas que oscilan entre los -80ºC (-112ºF). En su caso, esta fue una curva de aprendizaje durante varios meses, con mucho ensayo y error y congelación. Por el lado positivo, una vez que ha abordado todos los desafíos, tiene muchas razones para estar orgulloso de sus disparos ".

Convergencia

En septiembre de 2020, Agnieszka Mrowka tomó esta imagen sobre la aurora boreal en Jökulsárlón, Islandia.

Un clima tranquilo, una luna brillante y una vista maravillosa de los glaciares alrededor de la laguna resultaron en una de las imágenes más impresionantes que probablemente verá de esta región.

Finlandia de noche

Ubicado en los fríos bosques de Ruka, Finlandia, donde las temperaturas bajaron a menos 36 grados C, Kim Jenssen logró tomar esta imagen de la aurora boreal bailando en el cielo.

Después de pasar horas esperando, finalmente se dieron por vencidos y se dirigieron a casa justo antes de que esto sucediera:

"En el camino hacia abajo, vi algo en mi lado izquierdo y le dije a mi amigo que se detuviera y esperara. De repente, la aurora comenzó a" bailar ", y todo lo que tenía que hacer era saltar en la nieve, preparar mi cámara, ¡Y dispara! No había planificación ni tiempo para concentrarse en la composición. Después de 5 minutos, la aurora boreal desapareció, pero fue una noche con final feliz ".

Luces de hielo de Lofoten

Otra imagen impresionante de las islas Lofoten. Esta vez con carámbanos increíblemente gruesos que enmarcan el exterior de la imagen y agregan un toque interesante a la aurora boreal.

El fotógrafo Dennis Hellwig tuvo que ser paciente para obtener este, ya que las luces de los autos que pasaban aparentemente estaban arruinando la toma:

“Otro desafío fue la contaminación lumínica de los coches que pasaban (eran solo las 8 de la noche y todavía había mucha gente en la carretera) y otros fotógrafos con los faros encendidos. Pero al final, todo salió bien y me hice una foto. "

Fuegos artificiales de primavera

En realidad, esta foto fue tomada en 2019, en abril, que es el final de la temporada de auroras en el Ártico. Finalmente, la paciencia dio sus frutos:

"He estado persiguiendo la aurora boreal durante más de 10 años y sé que son bastante impredecibles. Sin embargo, algunas de mis mejores capturas de auroras son el resultado de eventos inesperados o pronósticos inciertos".

"Esa noche fue una de esas en las que el pronóstico era incierto, pero decidí ir a este fantástico lugar llamado" Ersfjordbotn ", que está a 20 minutos en auto de la ciudad de Tromsø, y me alegré mucho de haberlo hecho. Después de una hora de espera, se realizó una exhibición magnífica sobre mi cabeza, tomé muchas imágenes diferentes, pero esta que se extiende por todo el cielo conmigo de pie sobre la roca en primer plano muestra muy bien lo asombrosas y grandes que pueden ser las auroras. "

La Aurora Boreal, para mí, es una maravilla del mundo. Es la observación celeste y astronómica más magnífica que podemos hacer con nuestros ojos. Aunque la mayoría de las auroras boreales se mueven lentamente o parecen estáticas, si tienes la suerte que tuve esa noche, puedes disfrutar de una experiencia única en la vida ".

"Creo que todo el mundo debería poner" perseguir la aurora boreal "en su lista de deseos. Definitivamente es algo que debería presenciar y experimentar con sus propios ojos".

Sinfona de las luces

Esta foto de Iurie Belegurschi es otra historia de buena suerte. Después de esperar durante años a que apareciera la aurora boreal en el Parque Nacional Thingvellir, Islandia, se rindieron. Pero cuando el auto se atascó en el camino a casa, finalmente apareció la aurora boreal danzante.

Cuando un sueo se hizo realidad

Mohad Almehanna puso el máximo esfuerzo en esta toma, tomándose el tiempo para planificarla y encontrar el lugar perfecto para una composición increíble en Yukon, Canadá.

A pesar de toda la planificación, el clima difícil y las bajas temperaturas hicieron que la fotografía real fuera complicada. Sin embargo, el resultado final valió la pena:

"El día que tomé esta foto, el clima era extremadamente difícil; la temperatura era de 20 grados bajo cero y el fuerte viento no facilitó la situación. Tuve una cierta visión de la foto que quería, y debido a la extrema el clima, tuve que construir la foto en etapas. Tomar muchas tomas en diferentes etapas del levantamiento de Aroura me dio una buena oportunidad de obtener la foto final aquí. La sensación abrumadora de ver el fenómeno espectacular por primera vez y correr contra el tiempo y El frío de sacar la foto fue una emoción tan grande que quiero experimentar de nuevo ".

Escrito por Adrian Willings.