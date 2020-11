15 fotos gloriosas de los premios EPSON International Pano Awards 2020

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los premios EPSON International Pano Awards están dedicados a la fotografía panorámica con obras de arte de fotógrafos de todo el mundo que se envían y evalúan cada año.

La competencia de este año contó con casi 6.000 entradas de 1.452 fotógrafos, tanto profesionales como aficionados de 96 países diferentes.

Todos estos participantes tenían la esperanza de ganar miles de dólares en premios e impresoras y proyectores de EPSON.

Como puedes imaginar, las entradas son realmente fantásticas. Hemos recopilado algunos de los mejores para su placer visual.

Residuos mineros

Esta magnífica fotografía de Colin Leonhardt proviene de Australia y muestra los fascinantes patrones creados por los desechos de las minas en la parte occidental del país. Una vista panorámica maravillosamente colorida con un toque aéreo.

La imagen fue elegida finalista en el Concurso Abierto de los Premios EPSON International Pano Awards de este año.

Isla flotante

Tomada en la maravillosa región de Bled, Eslovenia, esta increíble imagen parece mostrar una isla mágica flotando en una paz pacífica rodeada de niebla y nubes. Carsten Bachmeyer de Alemania ciertamente tiene buen ojo para las bellas visiones panorámicas. Es fácil ver por qué fue seleccionado como subcampeón.

Tormenta del Desierto

Esta foto de Sebastian Tontsch se titula Tormenta del desierto, pero la vemos más como una vista pacífica de un mundo creado por el hombre. Con los altísimos rascacielos de Dubai erguidos audazmente sobre la niebla de abajo, como si se extendieran hacia las nubes. Otra visión increíble para la Categoría Abierta.

Bo-Kaap

Grant Hutchinson tomó una vista increíblemente colorida en Bo-Kaap, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Las casas de fachada amarilla y roja contrastan de una manera que realmente llama la atención. Esta es sin duda otra vista diferente de las estructuras hechas por el hombre en comparación con las otras fotos de esta categoría.

Amanecer de Venecia

Una vista tranquila de Venecia temprano en la mañana muestra un panorama que incluye un magnífico amanecer sobre el paisaje artificial. Nos encanta la luz del sol que atraviesa los arcos cercanos.

Mquina del tiempo

Una de las imágenes más impresionantes que hemos visto de los radiotelescopios. Esta colorida imagen muestra los radiotelescopios VLA en Soccoro, Nuevo México, EE. UU. Con un telón de fondo arremolinado de estrellas, la foto alude a los maravillosos misterios más allá de nuestro mundo.

Palacio de la noche

Esta vista panorámica desde Madrid, España, parece mostrar un magnífico palacio por la noche, aparentemente flotando inexplicablemente sobre la superficie del agua.

“El Palacio de Aranjuez reflejado en el agua bajo las estrellas, es una de las residencias de la familia real española, ubicada en el Real Sitio y la Villa de Arnjuez, en la Comunidad de Madrid.

El ojo

Una fotografía en blanco y negro más simple tomada en Londres muestra un entorno creado por el hombre pero sin que la naturaleza molesta se interponga en el camino. Los ángulos de este realmente llaman la atención.

Sable de luz

Este panorama del nivel del sótano podría titularse Light Sabre, pero nuestra atención se centró más en la simetría de los barriles que en la luz impactante en el medio de la habitación.

El Saln de Buda

Varias de estas entradas han presentado características modernas hechas por el hombre, pero esta muestra una estatua de Buda mucho más antigua. Y uno que es impresionante tanto en su tamaño como en su gloria.

Vgan kirke

Nunca dejamos de quedar impresionados por las impresionantes vistas que evoca la aurora boreal y esta foto panorámica realmente aprovecha al máximo los colores del cielo.

Apocalipsis

Esta foto, titulada Apocalipsis, parece mostrar el final de los tiempos, con múltiples rayos que atraviesan el cielo y golpean el paisaje. Hermoso, inquietante y peligroso. Sin duda, una vista fantástica y que vale la pena considerar como entrada a la competencia.

Pasarela a la luz

Otra imagen increíble con reflejos de la aurora boreal, pero que es visualmente agradable gracias al puente increíblemente recto que atraviesa el medio.

Un monstruo de ojos verdes

Manish Mamttani ganó el premio EPSON Digital Art 2020 por esta imagen titulada Dragon Eye, que fue tomada en Islandia. Habló sobre la foto al equipo de premios:

"Esta imagen fue tomada durante uno de mis viajes recientes a Islandia y muestra la vista de arriba hacia abajo de una piscina geotérmica esmeralda en las Tierras Altas. Después de disfrutar de una hermosa puesta de sol en uno de estos días, decidí continuar conduciendo hacia esta área geotérmica. que estaba a un par de horas de distancia. En julio, el sol se esconde por debajo del horizonte solo durante un par de horas, por lo que la hora dorada suele ser mucho más larga seguida de la hora azul / crepúsculo. El viaje fue hermoso sin nadie alrededor excepto el vasto y el paisaje accidentado de las tierras altas de Islandia. Llegué a esta área geotérmica en algún momento antes del amanecer. Si bien mi plan inicial era llegar allí y descansar durante algún tiempo, la luz dorada de la madrugada me tentó a volar mi dron y explorar el área primero. Me alegro de haber decidido hacer eso porque el vapor de los géiseres, combinado con la hermosa luz de la mañana, estaba creando un lienzo perfecto para increíbles tomas de drones. Me tropecé con esta piscina mientras exploraba el área y la luz de la mañana la golpeaba en todos los lugares correctos y resaltando no solo el color esmeralda de la piscina, sino también los miles de millones de pequeños arroyos que salían de ella. Para mí, parecía como si estuviera mirando el ojo de un dragón - ¡¡Fue impresionante !! Probé un par de tomas y finalmente me decidí por esta, que muestra el verdadero esplendor de este lugar ".

Picos de la Patagonia

Esta foto de los picos de la Patagonia en Argentina recibió el premio One of a Kind Award en los premios de este año y muestra una vista increíble de las cimas de las montañas. Una vista impresionante que no muchos podrán ver en persona en su vida.

Escrito por Adrian Willings.