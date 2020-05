Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

No hay nada como un anuncio de un producto tecnológico falso en blanco y negro para que te des cuenta de cuánto progreso hemos hecho como sociedad tecnológica. Ya sea que se trate de artilugios extraños para hacer llamadas telefónicas o productos de iluminación que apenas parecen seguros, es justo decir que todos tenemos mucho más acceso a tecnología confiable ahora.

Aún así, hay mucha diversión e interés en encuestar imágenes de tecnología antigua y recordarnos cómo solían ser las cosas. Ahí es donde entra el feed de Instagram de Concept Talk : está lleno de fotos increíbles de antaño. Lo hemos revisado para encontrar algunas fotografías increíbles para su placer de navegación.

Los automóviles reflejan nuestros tiempos más de lo que a veces nos damos cuenta: sus diseños y apariencia generalmente están vinculados al tipo de tecnología que nosotros, como sociedad, estamos comprando y anhelando. No es de extrañar, entonces, que este modelo de Ford se vea tan funky: es de los años 70 y simplemente no podemos tener suficiente de esa colorida franja.

Las bicicletas, al menos en comparación con los automóviles, no han cambiado tanto, después de todo, la tecnología central solo puede llegar hasta ahora. Dicho esto, ha pasado un tiempo desde que vimos una opción de iluminación para una bicicleta como esta, que sujeta una cantidad francamente sorprendente de bombillas a su bicicleta. Si a la gente le preocupara que la vieran cuando estaba oscuro, esto ciertamente habría resuelto el problema.

Las versiones imaginadas de la gente del futuro siempre hacen comparaciones fascinantes después del hecho, y esta pintura de Italia es un ejemplo perfecto. Su visión de individuos aislados que circulan en vehículos personales que los separan del resto de la sociedad es, por un lado, exagerada, pero también tiene al menos un parecido pasajero con algunos aspectos de cómo vivimos ahora.

A la gente también le gustaba imaginar cómo serían nuestras ciudades décadas en el futuro, y estas predicciones parecen, por cualquier motivo, inclinarse hacia lo optimista. Por lo tanto, obtienes ideas como esta, que postulaban que los rascacielos que se disparaban en ciudades de todo el mundo serían coronados por jardines para disminuir su impacto ambiental y visual. Lamentablemente, esto realmente no ha demostrado ser cierto.

Desde 1930, el caso de este vendedor de neón es un gran ejemplo de lo futurista que puede ser una tecnología retro real: la forma en que se alimentan estos tubos es tan baja que la mayoría de nosotros lucharía por comprenderla. Sin embargo, lo que es obvio es que tiene un aspecto magnífico, seguramente será un artículo de coleccionista hoy en día.

Avanzando rápidamente en este siglo, amamos esta imagen, por lo bien que sabemos que era, en su día, el colmo de la sofisticación. Este es el increíble equipo de alguien para jugar simuladores de vuelo, incluso si un jugador moderno de PC resoplara ante la idea. Compare esos monitores gruesos con las opciones modernas ultra anchas y verá la definición de progreso.

Esta es una foto tan descabellada que parece divertida, pero esta idea de cómo se vería la gente si la moda cambiara drásticamente, mientras que la tecnología de telecomunicaciones se mantuvo desconcertantemente estática, crea un divertido collage de conceptos.

Del mismo modo, este no es un diseño o prototipo real de un traje espacial, como esperamos que sea obvio, pero incluso como una exploración de cómo se vería algún día un traje, es divertido lo lejos que está de la base.

Mientras tanto, este concepto para una siesta ahora parece poderosamente profético. Puede que no sea correcto en términos de diseño, ya que el bulbo ya no está en boga, pero desde que Google agregó estaciones de siesta a su enorme campus en Silicon Valley, las cápsulas de siesta se han vuelto, si no populares, al menos aceptadas.

Dejando de lado la locura de Elon Musk en forma de Cybertruck, creemos que es justo decir que el diseño del automóvil ha sido muchísimo menos interesante en las últimas décadas, como lo demuestra este magnífico modelo. Si bien puede que no haya sido un éxito de ventas, no podemos ver que se haga un diseño tan radical ahora.

La idea de este artista de cómo se vería una guarida ideal, mientras tanto, nos tiene babeando de envidia. Si actualizas mentalmente su mesa de pinball a una consola de juegos, esto realmente no está tan lejos de lo que la gente aspira hoy en día, por mucho que su estética sea salvaje. ¿Quién no querría una sala de billar?

Por el contrario, esta simple imagen de un teléfono de los años 70 es un recordatorio útil de que la tecnología física real de décadas anteriores a menudo puede ser decepcionante o incluso abiertamente un poco fea. No estamos diciendo que los estampados florales y los patrones siempre sean sombríos, pero tampoco estamos seguros de querer este teléfono en nuestra casa.

Nos gusta esta imagen por lo anticuados que son sus diferentes elementos, en particular, el contraste entre el televisor futurista (para la época) y las muñecas sentadas en los estantes a su derecha, que muestran la rapidez con que la tecnología avanzó en el siglo XX.

Nos gustaría decir que la división fácil de los auriculares se ha vuelto mucho más fácil desde esta imagen, pero realmente no lo ha sido realmente, al menos no si todavía quieres que ocho niños escuchen la misma fuente de audio. Aún así, cualquier solución que exista es probablemente mucho más pequeña, al menos.

Hablando de tocadiscos, este podría ser el más ostentoso que jamás hayamos visto: un conjunto de mazos incrustados en lo que solo se puede describir como un huevo de mármol gigante, es solo uno de los pedazos de decoración de interiores más feos de la historia, pensar.

Este teléfono es un buen contraste con la opción de impresión floral que presentamos anteriormente: podría estar usando margaritas para anunciarse, pero el diseño real del teléfono es, nos atrevemos a decir, realmente agradable. Es elegante y atemporal, y nos encantaría usarlo ahora.

La portada de este libro es un gran recordatorio de cómo las microondas cambiaron el juego cuando se hicieron ampliamente disponibles y asequibles, acelerando algunos tipos de preparación de alimentos hasta el punto en que los jóvenes realmente podrían necesitar recordatorios de que la tecnología no es solo magia.

Los televisores esféricos son una ley en sí mismos. Sabemos que no tienen sentido ergonómicamente o para ver ángulos, sin embargo, no podemos evitarlo cuando decimos que solo se ven bien. ¿Veríamos una película en uno ahora? Por supuesto no. ¿Tendríamos uno como un poco de arte interesante? Muy posiblemente.

El mezclador de audio en sí mismo puede ser frontal y central, pero eso no nos impide pensar que no podemos ver a ninguna empresa moderna comercializando su producto con una imagen de alguien disfrutando de una coyuntura en el fondo, ¡tal vez solo somos nosotros!

Esta foto del archivo de Mitsubishi es una mirada divertida sobre cuán grande puede llegar a ser un altavoz si estás empujando los límites de lo sensible: no estamos seguros de cómo sonaría activado, pero podemos imaginar el dolor de cualquier tipo de interferencia que lo alimenta.

Qué mejor manera de comercializar su equipo de música como Philips lo ha hecho aquí, con un gran rayo rojizo. Copia de marketing? No, gracias, solo danos un cielo tormentoso y enormes destellos rosados en los altavoces para mostrar que esta cosa está hecha para el rock and roll.

Este podría ser el vehículo más genial de cualquier tipo que hayamos visto en bastante tiempo, pero el hecho de que fue construido en la década de 1930 lo hace casi asombroso. Podemos ver las razones por las cuales esto no se extendió para convertirse en algo normal, pero eso sigue siendo una vergüenza.

Un teléfono con forma de hamburguesa sería más icónico con la película Juno, pero ¿por qué no tener una consola de juegos portátil con la misma forma? Es muy divertido ver esta pieza conceptual, y no tiene la sensación de que sus dos botones y un D-pad serían muy divertidos de jugar, pero sin duda es memorable.

Nuestra imagen final también es un teléfono final, y honestamente estamos desgarrados. ¿Es un gran diseño kitsch con botones enormes que son únicos y divertidos, o una monstruosidad fea con botones que nunca deberían replicarse en ningún lugar? Al final del día, podríamos tener que dejarte eso.