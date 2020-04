Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El oeste americano, ya sea que lo llames el salvaje oeste o no, es uno de los escenarios y períodos más evocadores de la historia que podemos imaginar. Ya sea por innumerables películas a lo largo de los años o por entradas más modernas como Westworld y Red Dead Redemption 2 , es un momento consistentemente interesante.

Aún mejor, es un momento que coincidió con las primeras instancias de fotografía, y eso significa que hay muchas fotos antiguas que muestran la diversidad de la vida en ese momento.

Hemos reunido otra selección de algunas de las fotografías más interesantes que hemos encontrado para su placer de navegación.

Todos sabemos que fue un momento más brutal, cuando la caza de trofeos era más ampliamente aceptada de lo que es ahora en todo el mundo. Sin embargo, este oso pardo es de particular interés, y no solo por lo impresionantemente masivo que es. En realidad, fue disparado por el general Custer, quien luego se hundió en la infamia por sus tontas tácticas militares.

Antes de preocuparse, como verá por la anotación en esta fotografía, los caballos que ve en ella están vivos y bien, simplemente entrenados en tácticas de campo de batalla. Dicho esto, dadas las armas que se manejan en ambos lados, es más que un poco deprimente considerar que los caballos fueron entrenados para actuar como una cobertura como esta.

Alejándose de ese lado más brutal de las cosas, esta vista sobre la intersección entre los ríos Mississippi y Minnesota es extremadamente romántica, sobre todo porque la joven mujer la examina a la izquierda del marco. En el fondo, puede ver algunos edificios largos que sugieren cuarteles u otros alojamientos masivos.

Esta foto es de Montana, y muestra una fiesta de patinaje aprovechando el clima frío para disfrutar de una excursión: no se pierda el gran perro negro peludo que el grupo de la izquierda ha traído con ellos. Es raro ver imágenes con familias y niños en este entorno.

Sin embargo, el clima frío generalmente no fue divertido ni para juegos como el patinaje que vimos antes; para las personas en movimiento, significaba condiciones traicioneras y montar a caballo, como lo muestra esta columna. Al menos están todos envueltos contra el frío.

Un bar en el viejo oeste tiene algo extraordinariamente evocador. Esta es la cafetería The Good Old Days de Fort Keogh en Montana, fotografiada a principios de la década de 1890, en caso de que los bigotes en el show no te dieran una pista.

Los herreros pueden no ser una marca de comerciantes especialmente común ahora, pero fueron cadenas de eslabones clave de infraestructura en el oeste, ayudando con todo tipo de herramientas y reparaciones, desde carruajes hasta herraduras.

Por supuesto, una de las muchas verdades incómodas de este período de la historia es el tratamiento de los pueblos indígenas en todo Estados Unidos. Esta imagen muestra a los nativos americanos dando la bienvenida al presidente Chester A. Arthur, una imagen rara de concordia.

A medida que la tecnología de la cámara avanzaba, las imágenes podían volverse cada vez menos posesas y formales. Esta imagen de una unidad de caballería que realiza maniobras de sable de práctica es un ejemplo perfecto, lleno de movimiento y polvo.

Por supuesto, Occidente también es famoso por sus pandillas y ladrones, y sus alguaciles y diputados, un tiempo sin ley que lentamente se enredaría. Si terminara en el lado equivocado de la ley, las cosas podrían ponerse bastante difíciles. Solo considere esta cárcel en Clifton, Arizona, excavada en el acantilado. No nos gustaría pasar mucho tiempo allí.

Esta fotografía de los "Comisionados de la paz" de Dodge City, Kansas, pinta una imagen real: las miradas serias en sus caras, las diferencias variadas y llamativas entre sus abrigos y sombreros. Estos eran los guardianes de la ley cuando no había mucha ley.

Otra forma de justicia está representada aquí por el juez Roy Bean, celebrando una sesión de la corte mientras juzgaba a los ladrones de caballos. Como la señal de cerveza podría haber insinuado, este edificio era tanto el palacio de justicia como el salón para los lugareños, por lo que es un lugar interesante de doble propósito.

Si bien los vaqueros y los alguaciles podrían ser el centro de atención, la realidad es que la mayoría de los estadounidenses en Occidente a principios de siglo enfrentaron una dura vida de trabajo y poco juego. Estos trabajadores en un viñedo muestran que, incluso en un entorno rudimentario, las industrias estaban comenzando.

Sin embargo, probablemente podría confiar en poder relajarse después del anochecer, como lo está haciendo esta fiesta en un rancho en Idaho, con una construcción de madera característica, pieles y, por supuesto, una sorprendente colección de armas.

Dependiendo de dónde te lavaste, la tuya podría ser la única propiedad en kilómetros a la redonda, lo que llevaría a escenas aisladas pero increíblemente hermosas como esta, tomadas en Montana, con las montañas que se alzan en el fondo.

Esto podría parecer una especie de esfuerzo militar, pero en realidad es una trinchera de riego en el proceso de ser excavado en Arizona, en gran parte por mano de obra nativa estadounidense. Esta es una muestra de cuánto trabajo físico se requería.

Mientras tanto, las familias continuaron viviendo y teniendo hijos, como lo demostró este grupo de Mormon Lake en Arizona (no podemos estar seguros de si ellos mismos eran mormones; el nombre del lugar, aunque divertido, podría no estar relacionado).

Como sabe cualquiera que haya jugado Red Dead Redemption 2 hasta el final, construir una casa en este momento llevó, bueno, tiempo. Es posible que este grupo haya terminado la casa detrás de ellos, pero se ven orgullosos de ello independientemente y lo suficientemente justo.