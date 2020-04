Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

No hay nada como una dosis de nostalgia por la mañana. Las fotografías antiguas, desde los primeros días del uso de la tecnología, a menudo pueden actuar como portales en tiempos que nos resulta difícil imaginar adecuadamente.

Todos conocemos historias y películas sobre el viejo oeste, las tierras de prospección y exploración semi-sin ley de Estados Unidos, pero es justo decir que estas obras de ficción solo pueden hacer mucho para pintar una imagen de cómo era la vida. Afortunadamente, hay hordas de fotos que muestran las idiosincrasias de la vida real en ese entonces.

Hemos reunido algunos de nuestros favoritos aquí para su placer de navegación: ¡disfrute!

Esta fotografía muestra al personal de un diario de Utah llamado Daily Reporter en su oficina, una tienda de campaña en un campamento. Muestra cuán duras fueron las condiciones para muchos cuando se establecieron los asentamientos, pero también cómo la gente siguió adelante con sus vidas.

Nos encanta esta foto por una serie de razones, entre las que destaca la sonrisa descarada en la cara de Fred Loring: este es él mostrando su mula, llamada "Evil Merodach", que por nuestro dinero tiene que ser la mejor Nombre de la mascota. Solo dos días después, Loring sería asesinado por apaches, era ese tipo de tiempo.

Esta imagen muestra a un corresponsal del Boletín de San Francisco tomando notas en el campo de batalla, y nos gusta el contraste entre su aire estudioso y la cautela armada de los soldados a su izquierda.

Este miembro de una expedición se toma un descanso para esbozar junto a un lecho de cañón seco, antes de un impresionante acantilado. La sombrilla en la que está sentado le da a la escena una encantadora sensación de calma.

Esta imagen en realidad muestra a un fotógrafo en acción: John K. Hillers está inspeccionando uno de sus negativos mientras acampa en un viaje de inspección geológica.

Esta fotografía muestra una vista natural de lo que ahora es Idaho, y realmente es impresionante: puede tomar un poco de tiempo incluso notar las figuras humanas que lo comprueban en primer plano.

Esta escena del desierto puede parecer extremadamente remota, aunque en realidad está en el desierto de Carson, Nevada. Aún así, el calor no debe subestimarse. La foto muestra el vagón de ambulancia que se convirtió en un cuarto negro portátil para el fotógrafo Timothy OSullivan.

Esta foto muestra uno de los muchos estudios geológicos en un descanso para almorzar mientras viajaban por la tierra, y la naturaleza irregular del grupo parece sacada de una novela de aventuras.

Esto es lo que llamarías un convoy apropiado, con docenas de caballos y jinetes caminando por el borde de este río cerca de Yellowstone, una representación aparentemente típica de cómo viajaba la gente.

Esta imagen muestra a los directores de la compañía Union Pacific Railroad en el meridiano 100, al oeste de Omaha, antes de un viaje para celebrar la apertura del ferrocarril. Es un gran retrato de cómo los tiempos se movían rápidamente a medida que avanzaba la tecnología.

Mientras tanto, los viajes a otros lugares seguían siendo completamente rudimentarios, confiando en puentes destartalados e infraestructura como esta, representada en Beaver Head River cinco años después de la última imagen.

Incluso con la llegada del ferrocarril, la mayoría de los grandes grupos se movieron de la manera tradicional, como lo demuestra esta columna de caballería y armas bajo el mando del general George Custer. Y sí, él es de hecho ese Custer.

Este bote, representado en 1878, es el Rosebud, que viajaba de arriba abajo por el río Missouri, llevando a la gente con él.

Esta diligencia es un ejemplo del tipo utilizado por las compañías de entrega urgente en este período de tiempo, completa con los guardias armados que se suben al carro.

Mientras que los trenes y los barcos estaban acelerando los enlaces de suministro en todo Estados Unidos, algunos lugares todavía necesitan exploradores resistentes adecuados para trazarlos, como esta expedición al ahora famoso Pikes Peak, que nos parece un trabajo duro.

Sin embargo, si está hablando de trabajo duro, no estamos seguros de que nada supere realmente la colocación de vías de ferrocarril en el calor sofocante de Arizona, ya que estos trabajadores están trabajando arduamente.

Cuando ves una diligencia, a través de los ojos modernos, es fácil olvidar que no salieron de una fábrica ya hecha para la mayoría de las personas. Esta versión deconstruida nos recuerda que necesitaban mantenimiento y, a menudo, montaje.

Cuando se trata de cubrir áreas desafiantes, las rocas resbaladizas bajo el sol tampoco son demasiado agradables, como esta fiesta está descubriendo en Utah en 1909, algún tiempo después que la mayoría de las fotos que hemos mostrado hasta ahora.

Otra imagen que muestra cuán difícil podría ser moverse por el país, este sendero en la carretera Pikes Peak en Colorado en 1911 muestra que incluso en el siglo XX todavía era un desafío adecuado.

No importa que en otras partes del país la gente ya no dependiera de caballos y carruajes: el automóvil había llegado a Estados Unidos, como lo muestra esta imagen de 1912. La señalización de la carretera, lamentablemente, no estuvo a la altura durante algún tiempo.

Esta imagen muestra una prueba de manejo de la nueva ruta entre Denver y Salt Lake, para ver qué tan estable y manejable era: uno de los autos es del Denver Motor Club, que muestra cuán rápido los automóviles ganaron fanáticos en Estados Unidos.

Nuestra imagen final para esta colección contrasta el período de tiempo en el que terminamos, que comenzó en la era de los caballos y los carruajes: aquí, un automóvil espera para dejar pasar un carruaje en el camino, ilustrando cuánto ha cambiado.