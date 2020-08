Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El vandalismo es un crimen y no apoyamos, pero a veces puede ser divertido, ingenioso o simplemente tonto. Incluso la gente más mojigata puede disfrutar de un toque de travesuras del mundo real de vez en cuando.

Hemos recopilado una galería de fotos absurdas y divertidas de varios actos de vandalismo con un toque de humor saludable para que las disfrutes.

Vndalos de CCTV

No hay nada más descarado que un vándalo que es tan descarado. Manera de pegarle al hombre con un estilo divertido.

La puerta es frgil

Una pieza de vandalismo profunda y dolorosamente precisa habla de la debilidad de la condición humana y la compara con una puerta que solo necesita ser abierta con cuidado.

No quite este sello

A veces, los actos de vandalismo más sutiles son los más divertidos. No se puede superar un poco de humor homónimo.

No poner anuncios

No podemos evitar pensar que este letrero podría haberlo hecho con más fotos de Bill Murray, pero por lo demás, amamos el sentido del humor de este vándalo.

A quien vas a llamar?

El reinicio de la película Ghostbusters podría haber ido en una dirección muy diferente si este tipo hubiera tenido algo que ver.

Ninguna idea es original

Aquí la tenéis, prueba fotográfica de que ninguna idea es original, ni siquiera la tenían los vándalos. Aunque todavía es divertido. Ayudado por el hecho de que tenemos una imaginación salvaje y ahora estamos pensando en alguien tratando de apagar un incendio con un ascensor.

Todo es manos libres

En un mundo donde casi todo es manos libres, construido para la conveniencia o activado por voz con la ayuda de un asistente inteligente, estos actos de vandalismo son bastante convincentes. Esa es, por supuesto, la idea. Sin duda, el vándalo estaba parado cerca para ver cómo alguien gritaba a un dispensador de toallas de mano o aplaudía repetidamente, preguntándose por qué no podían beber de una fuente de agua.

Abundan las travesuras.

Vandalismo poltico

Incluso los vándalos no tienen miedo de usar su arte para un comentario social. Ya sea que esté de acuerdo o no, no puede evitar sonreír con satisfacción.

Vandalismo de accin positiva

A veces, el vandalismo es por una buena causa. Este buzón necesitaba una nueva capa de pintura. En lugar de una carta redactada con severidad, alguien se encargó de pintar con aerosol la monstruosidad hasta que el consejo solucionó el problema. Quizás no sea la solución más sensata, pero funcionó.

Grafiti correctivo

A veces, el graffiti es por una buena causa. En este caso, no solo una lucha contra el racismo, sino también una broma alegre sobre la mala ortografía de otra persona.

Vandalismo constante

La mejilla de este vandalismo. Es difícil de creer lo escalofriante que debe ser la persona detrás para destrozar un aviso sobre vandalismo. Sin embargo, tenemos que admitir que nos reímos mucho al respecto.

La puerta esta alarmada

Esta pobre puerta, nos preguntamos por qué está tan preocupada. Al menos las ventanas y el piso lo hacen compañía en su perpetuo estado de pánico.

Vandalismo de pacientes

A veces el diablo está en los detalles y los pequeños actos de vandalismo son los mejores. Esta foto muestra una Chromebook que ha sido "reparada" en la escuela de Redditor. Mire con atención y verá que las teclas se han reorganizado en el orden correcto del alfabeto.

El ltimo Harry Potter

Una de las obras menos conocidas de JK Rowling lleva a Harry Potter por un camino mucho más serio. Nos preguntamos si el pequeño mago podrá solucionar los problemas económicos de la URSS.

Problemas de impresin

Si tiene problemas de impresión, Jay-Z se siente mal por su hijo. Tiene 99 problemas, pero imprimir no es uno.

Esconde tu papa

Nos encantan estos simples fragmentos de vandalismo que te hacen mirar dos veces un letrero público. Lávate las manos se convierte en esconder tu papa. Las patatas son preciosas.

Qu camino hacia el bosque?

Siempre disfrutamos un poco de vandalismo en letreros callejeros. Más aún cuando incluye una referencia a Forest Gump. Clásico.

Pipa de Darth Vader

Este vándalo claramente ama una buena referencia de Star Wars y algunas bromas también. Tenemos que admitir que las similitudes son ciertamente sorprendentes.

El Halcn Milenario

Un poco de arte ciertamente hizo que esta tapa de drenaje fuera más interesante y también un deleite geek.

El sumo pesado

Este pequeño Sumo tiene algo de peso y ha roto algo en el mundo real. Disfrutamos de este tipo de vandalismo que aleja el ojo de los objetos del mundo real rotos, dañados o abollados.

Pilar de estacionamiento Bender Rodrguez

Cuando el Bender de Futurama se vuelva obsoleto, tal vez tenga otros usos en lugar de simplemente ser un robot de flexión. Este vándalo callejero se ha imaginado cómo sería si fuera un pilar de estacionamiento.

Publicidad falsa pero divertida

A raíz de los escándalos de Facebook, alguien publicó este anuncio falso en Londres para que todos los ciudadanos lo disfrutaran.

Bill Posters es inocente

Pobre Bill Posters, siempre tiene la culpa. Hemos visto tantas señales de advertencia que dicen que será procesado, pero ¿por qué?

Estas desconectado

Este artista ha recreado el juego de dinosaurios sin conexión de Google Chrome en el mundo real. La obra de arte también viene con algunos sabios consejos: "no te asustes, mira a tu alrededor y trata de interactuar con la realidad".

Edificio a pescado

El artista urbano Falko One hace las cosas de manera un poco diferente, usando sus habilidades para convertir las calles de Sudáfrica en una galería de arte al aire libre.

Estas obras de arte pueden no ser divertidas, pero merecen una mención, ya que ciertamente iluminan el mundo.

Expandir las artes

¿Quién necesita un aeropuerto más grande cuando tienes arte? Obviamente, las artes son mejores para todos.

Malas palabras

Este parece el tipo de graffiti que alguien podría hacer si se siente realmente travieso, pero no tan travieso que podría llegar hasta el final con palabras impactantes.

¿Quizás el graffiti más canadiense que hayas visto?

Obstinado

Graffiti hilarantemente irónico que todos podemos apreciar. Aunque su salud no es una broma, cuídese, asegúrese de revisar si hay bultos y visite a su médico cuando lo necesite.

Esta puerta esta alarmada

Pobre puerta. Sabemos cómo se siente. Nos preguntamos qué pudo haber visto la puerta para estar tan molesto.

Seal de carretera de Tetris

Si nunca has jugado al Tetris, ¿puedes incluso llamarte un jugador? Nos encanta el esfuerzo que se ha hecho para convertir este roadsign en un homenaje al clásico retro.

No hagas un lo

Un letrero estándar que sugiere que las personas no comen ni beben en el área se ha convertido en un sólido consejo de vida. No intente comer líquidos con cuchillo y tenedor. Se ensuciará.

Los abrazos hacen que todo sea mejor

¡Los abrazos hacen que todo sea mejor! Estas pobres cosas maltratadas necesitan amor al igual que el resto de nosotros.

Clippy

El muy querido o muy difamado (según su punto de vista) Clippy sigue vivo en la forma de esta divertida obra de arte.

Maravillosamente geek.

Escrito por Adrian Willings.