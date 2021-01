47 de las mejores imágenes en Wikipedia a lo largo de los años

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las mejores imágenes que han aparecido en Wikipedia y han obtenido el estado de " imagen destacada ". Hay algunas fotos increíbles en esta colección.

Las imágenes destacadas son fotos que han sido elegidas como algunas de las de mejor calidad en Wikipedia. Esta lista incluye más de 12.000 fotos de un total de más de 54 millones utilizadas en el sitio.

Hemos recopilado algunos de los mejores de los últimos años para que los disfrutes.

Un tren de cangilones vaco

El ganador del segundo lugar de la competencia de 2018 vino de Bolivia y muestra un "tren de cangilones" vacío en las vías entre San Pedro y Ascotan, Chile. Un telón de fondo increíble incluye el volcán San Pedro empequeñeciendo la larga fila de vagones de tren.

Burbuja helada

Una burbuja congelada de belleza clásica atrapada en medio del congelamiento. Esta imagen ganó el tercer lugar en 2018 y es fácil ver por qué.

Dos ranas macho Phyllomedusa rohdei

Algunas de las mejores fotos son las imágenes de cerca de la naturaleza, nuestro mundo y las criaturas en él. Esta imagen de Brasil muestra a una rana saltando casualmente sobre uno de sus amigos, cómo no parece estar más contento con eso. La imagen ganó el premio Imagen del año en 2017 y venía con esta leyenda:

"Phyllomedusa rohdei es una especie de anfibios de la familia Hylidae de coloración violeta y naranja en la región inguinal. En la imagen, dos machos compiten por una rama, uno sobrepasando el otro. Fotografiado en la Mata Atlántica, Reserva Michelin, Igrapiúna , Bahía, Brasil ".

Pabelln Real en la cueva Phraya Nakhon

Una vista impresionante del Pabellón Real en la cueva Phraya Nakhon en Tailandia. Originalmente se rompió en 2015, pero se usó en varios lugares de Wikipedia en el tiempo que siguió antes de arrebatar el segundo lugar en la competencia de 2017.

Dos cuervos de la Torre de Londres

Estos pueden parecer dos cuervos normales, pero en realidad son especiales:

"Jubilee y Munin, Ravens of the Tower of London. Jubilee nació en Somerset en 2012 y usa una banda de oro. Se lo entregó a la Reina en su Jubileo de Diamante. Munin nació en North Uist en 1995 y usa una banda verde claro . Ella es el cuervo más viejo en la torre. Identificación confirmada con Chris Skaife, Ravenmaster en la Torre ".

Otra imagen brillante de la naturaleza en su máxima expresión y otra foto galardonada, esta vez la ganadora del primer lugar de la competencia de 2016.

Elefantes salvajes en la carretera.

Esta foto galardonada proviene del Parque Nacional Khao Yai en Tailandia y muestra algunos magníficos elefantes salvajes deambulando casualmente por un largo camino artificial.

Oso polar en vuelo

Desde la región norteña de Svalbard, Noruega, llega este chasquido de un oso polar que salta de un témpano a otro en un intento desesperado por encontrar algo para comer. El fotógrafo de esta galardonada imagen explicó cómo el oso había estado persiguiendo a una foca barbuda momentos antes, pero la foca se había escapado. El resultado es una vista brillante de la naturaleza en acción.

Una vista de alta resolucin de Plutn

Hemos presentado esta imagen antes y estamos impresionados cada vez que la vemos. La imagen muestra una vista en color mejorada de alta resolución de Plutón que fue tomada en 2015 por la nave espacial New Horizons de la NASA. Una toma bastante sorprendente considerando que Plutón está a 4.67 mil millones de millas de la Tierra.

La imagen fue la ganadora del concurso Imagen del año en 2015.

Una vista colorida de la mezquita.

Esta foto quedó en segundo lugar en la competencia de Imagen del año 2015. Muestra una vista colorida del interior de la mezquita Nasir ol Molk ubicada en Shiraz. La luz del sol proyecta colores increíbles en las alfombras interiores y crea una hermosa vista para los visitantes de la Mezquita.

Cielos sobre ella

Una increíble foto ganadora de premios de la Vía Láctea capturada extendiéndose sobre los cielos de una dama parada debajo. Se tomó en Trona Pinnacles National Landmark, California en 2014 y ganó el tercer lugar en la competencia de Imagen del año 2015.

Una mariposa alimentndose de las lgrimas de una tortuga.

Esta hermosa escena fue captada en 2012 en Ecuador. Muestra el comportamiento inusual de las mariposas Julia de la región. Están participando en una actividad conocida como "lacrifagia": se alimentan de las lágrimas de las tortugas cercanas. Obtienen sus nutrientes de esa manera y prosperan juntos.

Esta increíble foto fue la ganadora del primer lugar del concurso en 2014.

Pinginos emperador en la Antrtida

En 2013, Christopher Michelm, un empresario y fotógrafo estadounidense capturó esta increíble fotografía de un pingüino emperador saltando de las aguas de la Antártida. Una criatura majestuosa brillantemente quebrada y bien merecedora del segundo lugar en 2014.

Boxcabs en Chile

No apta para personas con vértigo, esta foto muestra una vista de uno de los SQM Boxcabs recorriendo las vías por encima de Tocopilla, Chile. Otra brillante foto ganadora de premios de 2014.

Una bombilla encendida

La foto ganadora del concurso de 2013 fue esta increíble imagen de una bombilla rota de Stefan Krause:

"La envoltura de vidrio de esta bombilla se ha abierto, lo que permite que el aire oxigenado reemplace al gas inerte que normalmente se encuentra en el interior. Cuando se enciende, el filamento de tungsteno arde con una llama. En el momento de la exposición, la bombilla estaba enroscada en un casquillo, que se reemplazó con la base del tornillo de la lámpara mediante edición de imágenes.

El parque nacional

El ganador del segundo lugar del concurso de 2013 fue esta imagen del parque nacional "Sviati Hory" (Montañas Santas), Óblast de Donetsk, Ucrania. Una vista impresionante del parque con una neblina brillante sobre las aguas.

Una golondrina bebiendo

Esta épica imagen de una golondrina en vuelo muestra a un pájaro magníficamente enmarcado en la imagen a punto de tomar un trago de la superficie de una piscina. Nos preguntamos cuánto tiempo tomó capturar un momento tan asombroso. La imagen ganó el tercer lugar en la competencia Imagen del año en 2013.

Abejarucos europeos

Esta fotografía galardonada de 2012 muestra a dos abejarucos europeos descansando sobre una rama solitaria. Se puede ver al macho alcanzar para almorzar para su pareja.

Una eyeccin de masa coronal

Esta instantánea de 2012 fue tomada por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y muestra una gran eyección de masa coronal del sol. Se cree que esta hermosa, pero mortal explosión de plasma dio como resultado la aparición de una aurora en el cielo nocturno a principios de septiembre de ese año.

Una bombilla que explota

Esta imagen fue cuidadosamente elaborada utilizando técnicas de fotografía de alta velocidad. Muestra una bombilla que aparentemente explota después de recibir un disparo con una pistola de airsoft de baja potencia.

Una vista al lago

Esta fotografía galardonada de 2011 muestra una vista asombrosamente hermosa del lago Bondhus en Noruega. El glaciar Bondhus se puede ver al fondo, junto con aguas maravillosamente tranquilas, un bote solitario y nubes brillantes que bajan por las montañas.

Una selfie basada en el espacio

Es poco probable que tomes una mejor selfie que esta. Esta foto de 2010 fue elegida como la ganadora del segundo lugar en el concurso Imagen del año 2011. Muestra al astronauta Tracy Caldwell Dyson a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Esta es una mujer increíble, con casi 189 días de espacio en su haber que incluyen tres exitosas caminatas espaciales y el honor de ser la primera astronauta en nacer después de la misión Apolo 11.

Un canal en el tnel de lava.

Esta brillante foto de Luc Viatour muestra una vista impresionante de una cueva creada por un túnel de lava en España. Las tranquilas aguas dentro de la cueva parecen mostrar una ilusión óptica con impresionantes reflejos de las paredes de la cueva.

Un lser a los cielos

El ganador del concurso Imagen del año de 2010 fue tomado por Yuri Beletsky y parece mostrar un láser disparándose al espacio.

"A mediados de agosto de 2010, el fotoembajador de ESO, Yuri Beletsky, tomó esta foto en el Observatorio Paranal de ESO, Chile. Un grupo de astrónomos observaba el centro de la Vía Láctea utilizando la instalación de estrellas guía láser en Yepun, una de las cuatro unidades de telescopios del Very Large Telescope (VLT) ".

"El rayo láser de Yepun cruza el cielo austral y crea una estrella artificial a una altitud de 90 km de altura en la mesosfera de la Tierra. La Estrella Guía Láser (LGS) es parte del sistema de óptica adaptativa del VLT y se utiliza como referencia para corregir el desenfoque efecto de la atmósfera en las imágenes El color del láser se ajusta con precisión para energizar una capa de átomos de sodio que se encuentran en una de las capas superiores de la atmósfera: se puede reconocer el color familiar de las farolas de sodio en el color del láser. Se cree que esta capa de átomos de sodio es un residuo de los meteoritos que ingresan a la atmósfera de la Tierra. Cuando se excitan con la luz del láser, los átomos comienzan a brillar, formando un pequeño punto brillante que puede usarse como una estrella de referencia artificial para la óptica adaptativa. Con esta técnica, los astrónomos pueden obtener observaciones más nítidas. Por ejemplo, al mirar hacia el centro de nuestra Vía Láctea, los investigadores pueden monitorear mejor el núcleo galáctico, donde un negro supermasivo central h ole, rodeado de estrellas en órbita cercana, está tragando gas y polvo ".

Un panorama del casco antiguo

Este galardonado panorama fue capturado por Ramirez y muestra Mostar, Bosnia y Herzegovina, una ciudad antigua que data de 1452.

Nueva York de noche

Desde la hermosa campiña, en medio de la expansión urbana. Esta galardonada imagen muestra la ciudad de Nueva York de noche con el modo HDR activado.

Una ardilla roja rara

Esta última instantánea muestra una rara ardilla roja fotografiada en Alemania. Estas ardillas son una vista rara en Europa, donde la ardilla gris dominante se ha apoderado principalmente. Eso hace que esta foto ganadora sea aún más especial.

Una erupcin volcanica

La NASA tomó una vista increíble desde lo alto de la Tierra y muestra el asombroso poder de la naturaleza. Esta nube en forma de hongo casi parece una explosión nuclear, pero muestra las secuelas de la erupción de un volcán y la magnificencia de la naturaleza.

Un peregrino en el Templo Dorado

El ganador del primer lugar de la competencia de 2009 fue esta imagen tomada en el Harmandir Sahib (Templo Dorado) en Amritsar, India. Muestra a un peregrino solitario en un estado de desnudez después de salir recientemente de un baño ritual con el asombroso Templo Dorado de fondo.

Cascadas y piscinas arremolinadas

Otra vista increíble y galardonada de la naturaleza. Este muestra las hermosas cascadas Elakala en el parque estatal Blackwater Falls, Virginia Occidental. En primer plano, una increíble piscina de agua en forma de remolino llama la atención mientras numerosas cascadas arrojan agua al fondo.

La Guardia de Honor rusa

El ganador del tercer lugar de 2009 proviene de un desfile militar:

"Una guardia de honor militar rusa procedente del 154º Regimiento del Comandante da la bienvenida al Almirante de la Armada de los EE. UU. Mike Mullen, presidente del Estado Mayor Conjunto, durante una ceremonia de ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido en Moscú, Rusia, 26 de junio de 2009 . Mullen está en un viaje de tres días al país, reuniéndose con sus homólogos y recorriendo la academia militar rusa ".

Caballos relajados

Esta imagen fue la ganadora del primer lugar en el concurso Imagen del año 2008. Muestra dos caballos descansando en las regiones montañosas de Navarra, España.

Un artista que escupe fuego

Un intérprete que escupe fuego cautiva a los espectadores durante una interpretación de la Jaipur Maharaja Brass Band. Esta imagen fue la ganadora del segundo lugar en 2008 y muestra algo de fuego real.

Locomotoras de vapor

Esta imagen bien podría ser una de las más interesantes de nuestra lista. Simplemente porque no se tomó en el primer año. Aunque la foto quedó en tercer lugar en 2008, en realidad fue tomada por Jack Delano en 1942. No ganaría hasta una década después de su fallecimiento.

Evolucin de un tornado

Esta foto de Jason Weingart fue seleccionada como la Imagen del año 2018 . Fue creado a partir de ocho imágenes tomadas cuando un tornado comenzó a formarse sobre Kansas en 2016. Este frente meteorológico masivo provocó alrededor de 12 tornados que provocaron una tormenta en el área.

Una torre en la colina

Esta imagen parece un Photoshopping del famoso fondo de pantalla de Windows XP de Microsoft, pero en realidad muestra la Torre de Broadway en Cotswolds, Inglaterra.

Gran Bretaa nevada

Esta imagen destacada es de 2010: una imagen de satélite de Gran Bretaña cuando las tormentas de nieve azotaban Europa y las costas británicas parecían cubiertas de nieve de costa a costa.

Un lanzamiento areo de alivio

En 2010, Haití fue golpeado por un terremoto catastrófico que causó la muerte de 316.000 personas, así como el derrumbe o daños graves a 250.000 viviendas y mucho más.

Sin embargo, esta foto muestra la fuerza de socorro de emergencia que fue lanzada desde los cielos para brindar asistencia.

Va Lctea vista desde el Alto Altiplano boliviano

Mientras viajaba de Ushuaia a Anchorage, Thomas Fuhrmann tomó esta imagen del cielo nocturno sobre Bolivia. El resultado es una magnífica vista de la Vía Láctea con maravillosos colores y una asombrosa mirada a las estrellas.

Fluido superparamagntico en accin

Esta foto muestra un fluido superparamagnético que reacciona a la presencia de un imán de neodimio cercano.

Este fluido también se conoce comúnmente como ferrofluido, un líquido que está hecho de partículas magnéticas a nanoescala transportadas en un fluido que es atraído por los polos de un imán.

Además de tener un aspecto increíble, este tipo de fluidos se utilizan en varias aplicaciones, desde discos duros hasta altavoces, propulsión de naves espaciales y más.

Una escalera satisfactoria

Esta es una de las imágenes destacadas de 2015. Es una imagen satisfactoria de una escalera en la torre central del pabellón de caza Granitz. Maravillosamente enmarcado y casi simétrico es brillantemente satisfactorio.

En 2020, esta foto ganó el quinto premio en Wiki Loves Monuments 2020 en Alemania .

Carreras de vacas de barro

Las carreras de vacas de barro son, al parecer, un negocio complicado (y sin duda peligroso). Este es un deporte tradicional en Indonesia y sin duda uno que requiere una fuerte disposición.

El jinete, que se ve en el centro de esta imagen, está de pie sobre un arado de madera mientras sostiene las colas de los toros mientras corren a través de un campo de arroz embarrado. Se considera que los ganadores de la carrera son los toros que corren más rápido y más rectos.

Esta imagen es un tributo brillante a una tradición que ha estado sucediendo durante siglos, ya que la gente local la usa como una forma de celebrar el final de la cosecha de arroz.

Un aterrizaje en salto largo

Una foto brillantemente cronometrada captura a un atleta del Ejército justo cuando golpea la arena durante una competencia de salto de longitud en medio de una Competencia de Atletismo entre Cuerpos en 2011.

Fuego!

Otra foto oportuna, esta vez mostrando un Panzerhaubitze 2000 holandés (obús autopropulsado de 155 mm) durante una acción de disparo en Afganistán en 2009.

Capas geolgicas

Esta es otra imagen de satélite impresionante, esta vez del desierto de Dasht-e Kavir en Irán. Muestra diferentes capas geológicas en la superficie del desierto. Y demuestra lo que sucede cuando miles de años de viento azota la superficie.

Los patrones extraños y maravillosos son el resultado de las capas y se dice que los colores azules son otros materiales como la sal, la vegetación y otras cosas que el satélite ha recogido.

Hroes de nuestro tiempo

Alberto Giuliani tomó varias fotos de médicos y enfermeras cansados durante uno de los peores días del contagio de COVID-19 en Italia en 2020.

Las imágenes resultantes fueron un testimonio de sus esfuerzos y los de todos los profesionales de la salud que trabajan incansablemente para proteger nuestras vidas a través de este momento problemático.

“Estos son los médicos y enfermeras del Hospital San Salvatore en Pesaro, Italia, la ciudad de mi nacimiento y donde resido nuevamente, que desde el primer día tristemente ha estado en lo más alto de las listas de contagio y muerte de COVID-19. Los fotografié al final de sus turnos, doce horas sin descanso durante su lucha en una guerra desigual. En los momentos de tranquilidad frente a mi cámara, estos individuos en conflicto se encuentran en un estado de total abandono, víctimas de un agotamiento que carcome en el cuerpo y la mente, una falta de aliento que lo desorienta, desapega el tiempo y el espacio. Se quitan las máscaras, gorras y guantes frente a mi lente, permaneciendo inmóviles, buscando una especie de normalidad en medio del infierno estamos viviendo."

Entrenamiento con armas biolgicas

Esta imagen puede parecer sacada de una película de ciencia ficción, pero en realidad es de un evento especial diseñado para ayudar a los aviadores a identificar agentes biológicos:

"El sargento técnico Timothy Cotterall, un gerente de emergencias de la Guardia Nacional Aérea, es descontaminado luego de intentos de identificar múltiples contaminantes biológicos en un laboratorio simulado durante un evento de entrenamiento de Global Dragon el 18 de marzo de 2015. Celebrado en los Centros Guardian de Georgia, Global Dragon Deployment For Training ofrece un curso de actualización para los aviadores, que les permite poner en práctica sus habilidades para identificar agentes y materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares vivos. En Global Dragon participaron técnicos de gestión de emergencias de la Guardia Nacional Aérea de más de 20 unidades individuales. Cotterall es miembro de la 137a Ala de Reabastecimiento Aéreo en Nueva Jersey ".

Gota de agua rebotando

Esta simple imagen fue una de las finalistas de la Imagen del año 2012. Solo una gota de agua, pero una imagen magníficamente simple y maravillosamente agradable de un objeto cotidiano.

Escrito por Adrian Willings.