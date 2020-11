33 de las fotos más interesantes que jamás hayan aparecido en la web

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Desde que se inventó la cámara, se han tomado muchas imágenes increíbles. Muchos años después, la tecnología de la fotografía ha progresado a pasos agigantados.

Viajamos a las profundidades del espacio con lentes increíbles y casi todo el mundo tiene un teléfono con cámara en el bolsillo.

Como resultado, hay muchas fotos increíbles para ver si tiene tiempo para mirar. Hemos recopilado una galería de 28 de los que creemos que son algunos de los más interesantes que quizás no hayas visto.

Un tomo premiado

En el mismo centro de esta imagen hay un solo átomo atrapado en una trampa de iones. Fue fotografiado por David Nadlinger de la Universidad de Oxford. Tanto la imagen como la hazaña detrás de ella son bastante impresionantes. Como tal, ganó el concurso nacional de fotografía científica del Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas en 2018 .

David Nadlinger, explicó la maravilla de esta imagen con un poco más de profundidad: “La idea de poder ver un solo átomo a simple vista me había parecido un puente maravillosamente directo y visceral entre el minúsculo mundo cuántico y nuestra realidad macroscópica. Un cálculo del reverso del sobre mostró que los números estaban de mi lado, y cuando me dirigí al laboratorio con cámara y trípodes un tranquilo domingo por la tarde, fui recompensado con esta imagen particular de un pequeño punto azul pálido. "

Una ciruga exitosa

Esta interesante imagen de 1987 muestra a un cirujano cardíaco sentado con su paciente después de un trasplante de corazón de 23 horas de duración. Es una imagen fascinante por varias razones, una de las cuales es el asistente del cirujano que está desplomado durmiendo en un rincón de la habitación.

El paciente era Tadeusz Żytkiewicz, ex ministro de Salud de Polonia. Pasó a ser la persona con más vida que se había sometido a un trasplante de corazón en el país hasta que, lamentablemente, falleció en 2009 de cáncer de pulmón. La imagen es un testimonio de las increíbles hazañas médicas que cirujanos como este llevan a cabo todos los días en todo el mundo.

Sol se puso en Marte

Hay muchas imágenes brillantes de puestas de sol tomadas en nuestro planeta natal, pero ¿con qué frecuencia puedes ver una puesta de sol desde otro mundo? Esta imagen fue capturada por el Mars Exploration Rover Spirit de la NASA en 2005 y muestra una vista del Sol hundiéndose debajo del cráter Gusev alrededor de las 6 pm.

Los usuarios de la mscara de gas

Esta imagen es objeto de debate . Se ha sugerido que muestra el ejercicio de pioneros en defensa de Viktor Bulla de Leningrado en 1937 . Un grupo de jóvenes combatientes bien entrenados y equipados, listos para cualquier cosa.

Una visión opuesta es que muestra a los habitantes de la isla de Miyakejima, Japón, donde un volcán activo arroja regularmente gases tóxicos a la atmósfera y, por lo tanto, los residentes deben llevar máscaras de gas . Cualquiera que sea la verdad detrás de la imagen, no se puede negar que es increíblemente interesante.

Habitaciones de hotel submarinas

En el Conrad Maldives Rangali Island, propiedad de Hilton Hotels, no solo hay un restaurante submarino, sino también habitaciones en las que puede quedarse y que le brindan una vista bastante épica de la vida silvestre acuática local.

Estas habitaciones están ubicadas a 5 metros bajo el Océano Índico y la vista es algo muy especial.

La reina Isabel fue una vez mecnica

La actual reina de Inglaterra fue una vez mecánica de camiones. Esta foto la muestra cambiando una rueda en 1945. Durante la guerra, la entonces Princesa se unió al Servicio Territorial Auxiliar donde ayudó con el esfuerzo de guerra después de aprender a cambiar ruedas, reconstruir y reparar motores y mucho más.

Este hecho la convierte en la única jefa de estado viva que sirvió en la Segunda Guerra Mundial.

Los crditos de la pantalla de MGM

Esta imagen de 1928 muestra la filmación de los créditos en pantalla de Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Una terrible pesadilla de salud y seguridad que probablemente nunca sucedería hoy, pero una vista brillante de la historia detrás de las imágenes.

Un camin al revs?

Este camión parece que se ha volteado y aterrizado en su techo mientras toma un poco de gasolina. Sin embargo, está diseñado para verse de esa manera. Mire más de cerca y verá un parabrisas en lo que debería ser la parte inferior que probablemente no notó antes.

El cuerpo humano

Esta es una imagen de maqueta para mostrar la estructura esquelética de Keith Martin. El hombre que reclamó el título de " el hombre más gordo del mundo " antes de fallecer tristemente a la edad de 44 años.

Keith Martin pesaba 70 piedras (980 libras) en su punto máximo, pero esta imagen muestra cómo podría haber sido su estructura esquelética. También demuestra cómo el cuerpo humano no está realmente diseñado para soportar todo ese peso extra.

Radiografa de una perra embarazada

Esta imagen de rayos X extrañamente espeluznante pero también hermosa muestra todos los huesos esqueléticos de los numerosos cachorros dentro de esta perra embarazada. Apenas parece que hay suficiente espacio para sus órganos con todo el espacio que ocupan.

Maquetas de nios desaparecidos

Lamentablemente, muchos niños desaparecen cada año. La tecnología informática se utiliza a menudo para hacer maquetas de cómo se verían esos niños después de que hayan pasado meses o años. Esta imagen ofrece una visión sorprendente de la precisión de estos sistemas.

La primera imagen muestra una foto de cuando el niño desapareció, luego una maqueta de "progresión" de cómo se verían después de todo el tiempo que estuvieron perdidos junto a la imagen encontrada cuando finalmente fueron rescatados o encontrados.

Vuelo espacial sin ataduras

Esta imagen muestra al astronauta Bruce McCandless II, quien en 1984 realizó la primera caminata espacial sin ataduras utilizando solo su Unidad de maniobras tripuladas.

Dio sus pensamientos sobre el evento:

"Estaba tremendamente sobreentrenado. Estaba ansioso por salir y volar. Me sentí muy cómodo ... Hacía tanto frío que me castañeteaban los dientes y temblaba, pero eso era algo muy pequeño ... Me habían hablado del vacío silencioso que experimentas en el espacio, pero con tres enlaces de radio que dicen: "¿Cómo está tu oxígeno?", "¡Aléjate de los motores!" y ¿Cuándo es mi turno?, no fue tan pacífico ... Fue un sentimiento maravilloso, una mezcla de euforia personal y orgullo profesional: había llevado muchos años llegar a ese punto ".

Manzanas fantasmas

Las manzanas fantasma se hacen a partir de un fenómeno bastante interesante en el que el clima helado cubre una manzana con hielo. Cuando la manzana del interior se pudre y se cae, la cáscara helada se queda atrás y obtienes una manzana helada.

La estatua ms alta del mundo

Esta imagen muestra la Estatua de la Unidad . Es la estatua más alta del mundo, se dice que es casi el doble del tamaño de la Estatua de la Libertad. Representa al estadista indio y activista por la independencia Sardar Vallabhbhai Patel, un líder muy respetado de la India.

Se dice que su construcción costó 360 millones de dólares y tardó cinco años en completarse. Sin duda, una maravilla del mundo moderno y un tributo apropiado a un gran hombre.

Cmo se hacen las radiografas a los bebs

Este dispositivo de aspecto extraño y un poco aterrador se conoce como pigg-o-stat , un inmovilizador diseñado para evitar que un bebé se retuerza mientras lo escanean. Honestamente, no estamos seguros de qué tan bien le iría esto a la mayoría de los niños, pero ciertamente es algo para mirar.

Levantamiento de la tierra

Esta foto de 1968 muestra la vista desde el Apolo 8, la primera misión tripulada a la luna. Los astronautas de la NASA a bordo del Módulo Lunar lograron capturar esta vista de nuestro planeta de origen cuando emergieron del otro lado de la luna. La primera vista increíble de nuestro planeta desde lejos, vista por ojos humanos.

Hueso del muslo en Marte

En 2014, el rover Curiosity de la NASA recogió algunas imágenes bastante interesantes de Marte, incluida esta que parecía mostrar una roca de forma muy extraña que parecía un fémur humano. Obviamente, los huesos descubiertos en el planeta rojo serían un gran problema, pero se decidió que era mucho más probable que se tratara de una roca que había sido erosionada por el clima.

Un feto a las 18 semanas.

Esta imagen proviene del ensayo fotográfico de Lennart Nilsson publicado por Life Magazine en 1965 conocido como el "Drama de la vida antes del nacimiento".

Estas fotos revelaron al mundo cómo es un feto en desarrollo. Una historia de tragedia, ya que la mayoría de los fetos fotografiados fueron extraídos del útero tras haber sido abortados por diferentes razones.

Años más tarde, las fotografías de Nilsson todavía ofrecen la visión más clara y sorprendente de la vida humana en sus primeras etapas.

Un faro antes y despus

Esta increíble toma muestra un faro en Michigan antes y después de una gran tormenta de hielo. Las secuelas son ciertamente increíbles, pero probablemente no sean ideales para la persona pobre que tiene al hombre del faro.

Rayo chocando con erupcin volcnica

Una vista increíble del poder de la madre naturaleza, tanto en tierra como en el cielo, mientras una increíble tormenta eléctrica choca con el asombroso poder de un volcán en erupción.

Roca tiburn

Algún alma creativa se tomó el tiempo de pintar esta gran roca puntiaguda y hacer que pareciera un tiburón enojado. Jaws esencialmente ha visitado la costa.

La computadora ms pequea del mundo y un grano de arroz

Esta es la Michigan Micro Mote , la computadora en funcionamiento más pequeña del mundo que, en aras de la comparación de tamaños, se ha fotografiado junto a un grano de arroz. Más tarde, en 2018, IBM fue mejor al hacer un dispositivo no más grande que un grano de sal .

Tu cara esta llena de nervios

Esta es la razón por la que los dolores de cabeza y de muelas suelen ir de la mano. Hay muchos nervios en el cuerpo humano y una sorprendente cantidad de ellos conducen a la cara y la boca.

Un pasillo diseado para evitar que la gente corra

Este pasillo ha sido diseñado con una ilusión óptica decidida. Está destinado a evitar que las personas corran por el pasillo, ya que estarán demasiado preocupadas por caer por el agujero. Sin duda, seguramente te hará pensar dos veces antes de correr entre las puertas.

Cristales de hielo grandes e increbles

Sabemos lo increíbles que pueden ser los copos de nieve y los cristales de hielo. Todo lo que tienes que hacer es ver algunas de las increíbles fotografías macro de estas formaciones naturales para apreciarlas. Pero este es algo especial. Un enorme cristal de hielo atrapado en la mano desde las heladas profundidades de Suiza, completo con patrones y formas sorprendentes.

Un piano rediseado

Cuando un Redditor se encontró con un piano que estaba roto e irreparable, decidieron darle una nueva vida al convertirlo en esta elegante estantería. Una pizca de retroiluminación LED y una ubicación cuidadosa de las plantas / pertenencias y han creado una obra de arte práctica para su hogar.

Lea más sobre cómo se unió aquí .

Un techo lleno de patos

The Voyage of Buck es un pub ubicado en Edimburgo, Escocia. Ese pub tiene un interesante tema de conversación integrado en el techo: una caja de vidrio que contiene 750 patitos de goma. Esta instalación de iluminación fascinante y peculiar fue diseñada y construida por Splintr y también ofrece una vista brillante para los bebedores y visitantes locales.

Cerebros impresos en 3D

Lo que estás viendo aquí es esencialmente su cerebro y el de ella. Estos cerebros impresos en 3D maravillosamente detallados se basan en escáneres de resonancia magnética de un esposo y una esposa que luego se convirtieron en impresiones físicas que se pueden sostener. Bastante genial cuando lo piensas, ¿con qué frecuencia podrías tener tu propio cerebro en tus manos? No estamos seguros de por qué son azules, pero no nos importan lo interesantes que son.

Puesta de sol en la Tierra vista desde arriba

Esta foto del astronauta de la Agencia Espacial Europea Alexander Gerst muestra lo impresionante que es una puesta de sol cuando se ve desde arriba.

Pensaste que se veían increíbles desde nuestra altura, son aún más impresionantes desde este ángulo.

Una onda de choque interesante

Esta fotografía asombrosa y perfectamente sincronizada ofrece una vista inusualmente impresionante de una explosión. Pero no es la explosión lo que es interesante, sino la onda de choque que claramente emana de ella. La onda de choque clara parece parecerse a un escudo invisible que protege los alrededores de la explosión.

Misteriosos disfraces de Halloween de la dcada de 1930

Vemos sus esfuerzos de Halloween y le presentamos esta foto increíblemente espeluznante de la década de 1930 con niños con todo tipo de máscaras y adornos de gran tamaño. Curiosamente el material de las pesadillas.

Polticos discutiendo el calentamiento global

Quizás una de las imágenes más adecuadas de los últimos años, esta escultura de Issac Cordal se encuentra en Berlín y representa a un grupo de políticos charlando sobre el calentamiento global.

Sin duda, niegan que sea un problema. A pesar de las aguas que se levantan a su alrededor.

Centinelas del rtico

Esta fotografía parece sacada de otro mundo, pero en realidad está tomada en Laponia. En invierno, las temperaturas bajan hasta menos 40 grados centígrados y el ahora que envuelve a los árboles locales a menudo se congela en formas extrañas y maravillosas.

El resultado de este frío invernal es ciertamente algo digno de admirar.

