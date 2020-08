Imágenes asombrosas de Marte como nunca antes las habías visto

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Podría ser apodado el planeta rojo, pero Marte es mucho más que rocas y polvo rojo. Las imágenes de la NASA muestran mucha belleza e intriga ocultas.

Hemos estado revisando el archivo para elegir una selección de las mejores y más interesantes imágenes que la NASA ha recopilado.

Demonios de polvo

Capturada por la cámara del Experimento científico de imágenes de alta resolución (HiRISE) de la NASA en el Mars Obiter, esta imagen de 2012 muestra un gran diablo de polvo que proyecta una forma de serpiente sobre la superficie del planeta rojo.

Se cree que el diablo de polvo tenía unos 800 metros de altura y 30 metros de diámetro.

Araas del Polo Sur

No temas, estas no son arañas alienígenas gigantes, sino que son grietas en la superficie de Marte. Esto fue capturado por el Mars Reconnaissance Orbiter en 2009 y muestra una región del Polo Sur del planeta rojo donde han aparecido grietas en la superficie.

Se cree que estas grietas han aparecido cuando el dióxido de carbono se ha escapado del hielo derretido y se ha disipado en la atmósfera. Nos alegra que no se muevan.

Selfie de curiosidad

¿Qué colección de imágenes de Marte estaría completa sin una selfie de un rover de Marte? Esta foto del rover Curiosity se tomó en 2015 . Esta imagen es en realidad una colección de imágenes del sitio "Mojave" donde el rover estaba ocupado perforando y recolectando muestras de rocas para su análisis.

Otras imágenes similares de Curiosity ocupadas en el análisis del paisaje fueron capturadas en Rocknest , John Klein y Windjana . Nos encanta la idea de que estos rovers deambulen por la superficie del planeta realizando importantes pruebas en nombre de toda la humanidad.

Polvo y escarcha en la superficie

A mediados de 2018, el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA capturó imágenes de dunas de arena en las regiones del norte de Marte. Estos parecían mostrar capas de polvo de color claro arrastradas por otras regiones arenosas más oscuras.

Una observación cercana muestra algunos parches de hielo seco alrededor de los bordes de las dunas, parches que se convertirían rápidamente en gas durante la temporada de verano.

Dunas azules

Otra imagen del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA muestra un área de Marte con las clásicas dunas barchan ( dunas de arena en forma de media luna). Estas dunas se han acumulado dentro del suelo del cráter Lyot.

Un área de las dunas, cuando se realza el color, parece ser un azul turquesa frío que muestra que está hecha de un material mucho más fino que el área circundante.

Otra imagen de la misma área capturada en 2017 muestra algunas formas igualmente extrañas y maravillosas en el cráter.

Superficie helada

Esta imagen del polo norte de Marte muestra gruesas capas de hielo en la superficie del planeta. No todo es solo rocas y polvo ahí abajo.

Esta imagen fue capturada por el Mars Reconnaissance Orbiter que detectó la escarcha estacional que se acumulaba en esa área.

Avalanchas de Marte

Esta imagen de Marte es una de una serie de las regiones polares norte del planeta. Esta área muestra muchos cambios a lo largo de los años e incluye no solo la formación de nuevos bloques de hielo, sino también secciones de acantilados que se derrumban. La NASA también tiene una visión bastante impresionante de lo que está sucediendo .

Esta nueva imagen fue capturada por el Mars Reconnaissance Orbiter, que tenía la tarea de volver a tomar imágenes de las regiones de Marte que se habían tomado años antes para comparar el paisaje. Al igual que en la Tierra, muchas cosas han cambiado durante esos años, incluso desde que se tomaron imágenes del área por primera vez en 2006.

Posibles fuentes de metano

En 2018, el Mars Orbiter capturó esta imagen de las superficies en la región de Chryse Planitia del planeta cerca del ecuador. La imagen muestra grandes montículos, que se dice que tienen un tamaño de cientos de metros.

Los científicos no tienen claro qué ha causado estos montículos, pero creen que puede ser el resultado de erupciones de lava o de lodo caliente que emerge de debajo de la superficie. Si es lo último, bien puede apuntar a signos de metano en Marte, algo que los científicos han estado buscando durante un tiempo.

Dunas cerca de Nili Patera

Esta imagen de Nili Patera revela una visión interesante del clima de Marte. Las dunas capturadas en la imagen muestran que los vientos en la superficie soplan continuamente de este a oeste moviendo arena a través del área.

Aquí se produce un movimiento gradual de la arena, y las dunas se reposicionan con el tiempo a medida que el viento sigue moviendo la arena.

Capas de historia

Muchas de estas imágenes no solo son vistas increíbles del planeta, sino que también ofrecen una visión científica de la historia de Marte que se puede estudiar aquí en la Tierra:

"La historia geológica de un planeta está escrita en sus capas. La erosión de la superficie revela varios tonos de capas de tonos claros, probablemente depósitos sedimentarios, como se muestra en esta imagen tomada por la cámara HiRISE en el Mars Reconnaissance Orbiter. El geológico más reciente Las características son las estrechas dunas de arena que serpentean por la parte superior de todas las rocas.

HiRISE opera en longitudes de onda visibles, al igual que los ojos humanos, pero con una lente telescópica que produce imágenes con resoluciones nunca antes vistas en misiones de exploración planetaria. Estas imágenes de alta resolución permiten a los científicos distinguir objetos de 1 metro de tamaño (aproximadamente 3 pies) en Marte y estudiar la morfología (estructura de la superficie) de una manera mucho más completa que nunca ".

Huellas en el polvo

Al igual que la Tierra, la superficie de Marte está sometida regularmente a remolinos de polvo, torbellinos bien formados y fuertes de diferentes tamaños que levantan la suciedad en la superficie. Esta imagen muestra largos senderos oscuros donde estos torbellinos han pasado y han hecho volar la tierra. Las líneas más oscuras muestran el material debajo de la suciedad y el polvo habituales de la superficie.

Terreno cerebral

Una imagen maravillosamente extraña de la superficie de Marte conocida casualmente como el "terreno del cerebro" - este es aparentemente uno de los misterios sin resolver del planeta. Este terreno texturizado de aspecto extraño está formado por crestas y valles que se encuentran en Marte.

Se cree que el agua enterrada debajo de la superficie está causando estas formas extrañas y maravillosas a medida que se sublima (se convierte en gas) y emerge de la tierra. Sin embargo, se requieren más datos para establecer esto como un hecho.

Terreno cerebral de nuevo

Otra vista de la misma área muestra el extraño tejido del paisaje y la similitud con el cerebro humano es asombrosa.

Ojo en la tormenta

A mediados de 2018, el Telescopio Espacial Hubble capturó esta imagen de Marte mientras pasaba a la proximidad más cercana a nuestra casa desde 2003.

Visible en la imagen es una tormenta de polvo que se ha extendido por todo el planeta y ha cubierto la totalidad de Marte en una nube de polvo gigante. Otro punto a destacar aquí son los dos polos del planeta que están cubiertos por un manto brillante de nubes.

Los dos puntos brillantes que se pueden ver en la oscuridad del espacio que rodea al planeta son Fobos y Deimos, las dos lunas que pertenecen a Marte.

Marte tatuado

Esta imagen se remonta a 2007 y muestra el campo de dunas del cráter Russell. Esta área de Marte a menudo está cubierta de escarcha de dióxido de carbono. Cuando esa escarcha se evapora, el área cambia significativamente. En la parte superior de la imagen, se pueden ver parches de la escarcha restante. Las marcas negras son el óxido de los remolinos de polvo que se arrastran por el paisaje circundante.

Vistas de verano

Esta imagen muestra el hemisferio sur de Marte al final del verano. Los picos de las cadenas montañosas aquí parecen estar cubiertos de hielo y nieve, pero la NASA dice que esto no es posible durante este período de verano y es más probable que sean depósitos minerales.

Deuteronilus Mensae

Esta imagen del Mars Reconnaissance Orbiter muestra la región de Marte de Deuteronilus Mensae. Se puede ver una formación en forma de lóbulo en el lado derecho de la imagen. Se cree que estas formaciones son causadas por regiones heladas de la tierra que se subliman y disipan.

Lecho de roca antiguo

Esta vista muestra algunas crestas rectas en el antiguo lecho de roca que forma la superficie de Marte cerca de Nirgal Valles, uno de los valles más largos del planeta.

Se cree que este lecho rocoso se ha endurecido con el tiempo y ha podido soportar miles de millones de años de erosión. Una hazaña impresionante para una vista fascinante.

Una mesa asombrosa

Otra imagen increíble de la superficie de Marte muestra una pequeña Mesa rodeada de dunas de arena. El área está muy erosionada e incluye varios depósitos sedimentarios dentro de la Mesa. Una hermosa vista del poder de la naturaleza en Marte y cómo reacciona el planeta al medio ambiente que lo rodea.

Capas secretas de Saheki

Esta vista muestra el cráter Saheki, un cráter de alrededor de 84 kilómetros de diámetro. Este cráter está lleno de abanicos aluviales (depósitos en forma de triángulo) que probablemente se crearon cuando la nieve derretida transportó diferentes materiales desde el borde del cráter hacia el centro.

El resultado es un paisaje de Marte hermoso, colorido e intrigante brillantemente capturado por el Mars Reconnaissance Orbiter.

Capas y dunas

La mayor parte de la superficie de Marte está cubierta de polvo, suciedad y otros materiales que cubren el lecho de roca debajo. Esta imagen muestra un área del planeta donde el lecho de roca está expuesto a los elementos. Aquí, se pueden ver capas de lecho rocoso rojo con lo que parecen anillos de edad.

El crter de Hargraves

Esta imagen del Mars Reconnaissance Orbiter muestra un área de Marte que ha sido golpeada por diferentes desechos espaciales. Una rica y variada superficie de lecho rocoso en el área significa que los minerales y materiales coloridos se han esparcido por los alrededores. El resultado es una imagen de Marte brillantemente colorida, a diferencia de muchas otras que probablemente verá.

Impactos de crteres

La superficie de Marte a menudo cambia gracias a cientos de nuevos impactos de asteroides en la superficie de forma regular.

Marte tiene una atmósfera mucho más delgada que la Tierra, lo que significa que está menos protegido que nuestro planeta cuando se trata de tales peligros interestelares.

Esta imagen muestra un nuevo cráter que se formó con resultados explosivos cuando la explosión envió escombros en todas direcciones. Los materiales expuestos varían salvajemente en colores y muestran una gran variedad de materiales.

Renacuajos de crter

Una vista inusual de un cráter en la superficie de Marte muestra una vista que se parece ligeramente a un renacuajo. La cola de este cráter probablemente fue creada por el agua que sale del cráter y fluye cuesta abajo.

Este tipo de imagen es útil para los científicos que están tratando de estudiar la historia del área y cómo existía el agua y cómo reaccionaba con el entorno.

Las fallas

Una toma de Meridiani Planum muestra algunos depósitos estratificados interesantes y fallas que también tienen roturas limpias. Otra vista fantástica de la superficie de Marte gracias al Mars Reconnaissance Orbiter.

Otra vista curiosa

Esta imagen muestra la vista desde el rover Curiosity Mars de la NASA. Mount Sharp se puede ver dentro de la línea de ojos de Curiosity y la superficie rocosa de Marte ciertamente parece formidable.

Alteracin qumica

Puede que Marte no sea mucho para mirar ahora, pero eso no significa que no esté lleno de vistas fascinantes que cuenten historias sobre su historia.

En la antigüedad, se pensaba que el agua corrió en Marte, tallando canales a través del paisaje y transportando sedimentos a medida que avanzaba. Esta imagen muestra un análisis espectral desde la órbita que destaca la alteración química en la superficie causada por esta agua.

Esta imagen del delta del cráter Jezero muestra una superficie rica en arcilla y carbonatos. Se cree que los accidentes geográficos que se pueden ver se remontan a más de 3.600 millones de años y posiblemente alberguen moléculas orgánicas antiguas y otros signos potenciales de vida microbiana. Es por eso que la NASA ha elegido esta área como el lugar de aterrizaje para el próximo Rover , que aterrizará en el planeta en 2020.

Capas

Al igual que en la Tierra, hay áreas de sedimentos en la superficie de Marte. Estas áreas a menudo dan como resultado este tipo de capas maravillosamente exquisitas y hablan de la historia geológica del planeta.

Avalanchas

En mayo de 2019, el Mars Reconnaissance Orbiter ayudó a capturar esta imagen de una avalancha que tiene lugar en un acantilado de 1,640 pies de altura cerca del polo norte de Marte.

En esa época del año, las temperaturas en la superficie aumentan, lo que hace que el hielo se vaporice, lo que a su vez rompe bloques de hielo sueltos y levanta polvo a los alrededores. Desde arriba, los resultados son bastante espectaculares.

Ondulaciones de arena

Esta imagen de 2009 muestra maravillosas ondas de arena y una gran duna de arena capturada en el cráter Proctor . Se agregó color para hacer que la imagen sea más visible, pero no es menos impresionante sin él.

Escrito por Adrian Willings.