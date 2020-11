Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Todos hemos visto las locas acrobacias, los increíbles esfuerzos deportivos y las fantásticas exhibiciones realizadas por los atletas patrocinados por Red Bull. Hay gente atrevida con un gusto por lo extremo y a Red Bull le encanta darles alas.

Los archivos de sesiones de fotos asociadas muestran una brillante colección de imágenes que ponen los deportes extremos bajo una nueva luz. Cuando se une una secuencia de fotos que ya son fantásticas en Photoshop, los resultados son de alguna manera aún más espectaculares.

Haga un viaje con nosotros mientras exploramos algunas de las instantáneas más geniales de la acción que se desarrolla.

Snowboard urbano

A Denis Leontyev se le puede ver regularmente haciendo snowboard en Moscú, Rusia. Esta imagen es solo un ejemplo de su pasión por romper pendientes y paisajes urbanos, y ¿qué mejor lugar para hacerlo que en pleno invierno ruso?

Travesuras de snowboard

Denis Leontyev es un increíble snowboarder que proviene de Rusia. Su carrera comenzó en 2011 y ha ido viento en popa desde entonces.

Para la producción de Film Sport en 2018, fue capturado realizando algunas maniobras asombrosas haciendo snowboard desde el techo de un edificio en Kirovsk, Rusia. La imagen resultante hace que todo parezca desafiante a la gravedad si lo miras de izquierda a derecha: aparentemente está trepando por el edificio hacia atrás.

Red Bull Rampage 2018

El Red Bull Rampage es un loco concurso de ciclismo de montaña en el que corredores de descenso, free riders y corredores de slopestyle surcan las crestas y las laderas de las montañas. En 2018, el evento se llevó a cabo en Virgin, Utah y la competencia fue feroz.

Esta imagen es una secuencia de disparos cosidos que capturan a uno de los participantes realizando un impresionante giro en el camino cuesta abajo. La imagen resultante es casi tan fantástica como el truco en sí.

Wakeboard alrededor de una excavadora

Parks Bonifay es una leyenda del wakeboard. Ganó los X Games con solo 14 años y ha seguido impresionando, dominando varios eventos y llevando a cabo hazañas impresionantes. Se le conoce como el primer wakeboarder documentado en aterrizar un 1080. Aquí se lo ve tallando alrededor de una pala de excavadora durante la producción de Falling Rocks en Carintia, Austria.

Una visin del futuro

Matt Jones es un atleta de slopestyle y feeride con una mentalidad competitiva. Esta imagen inusual de él en acción muestra lo que parece ser una visión del futuro mientras se ve a sí mismo girando en la hélice. Un borrón de color y velocidad reemplaza una visión de él parado inmóvil mirando hacia el obstáculo enfrente.

Cuesta abajo a gran velocidad

Otra toma del Red Bull Rampage en Virgin, Utah, muestra al freerider en bicicleta de montaña Brandon Semenuk haciendo lo suyo, yendo cuesta abajo a gran velocidad.

La secuencia de imágenes hace que parezca que varios ciclistas diferentes han bajado la pendiente al mismo tiempo, siguiéndolos cuidadosamente en rápida sucesión.

La carrera de las serpientes

Sébastien Buemi es un piloto del Campeonato del Mundo de Resistencia y una leyenda de la Fórmula E. Ha estado rompiendo pistas en un vehículo u otro desde que tenía 15 años. Aquí se le puede ver actuando durante The Pass at the Tremola en Airolo, Suiza, el 20 de septiembre de 2017.

Esta imagen es una de las favoritas de esta colección y parece mostrar una línea perfectamente sincronizada de autos que se abren camino serpenteando por la carretera, pero en realidad es solo un hombre y su vehículo.

Aros de disparo

Sergio Llull , uno de los jugadores de baloncesto más hábiles de Europa, se muestra aquí realizando una serie de tiros increíbles durante un rodaje en Madrid, España. Una secuencia de tiros cosidos hace que parezca que hay un flujo interminable de bolas saliendo de él y cayendo sin esfuerzo en el aro.

Hombre de extensin backflip

Szymon Godziek fue captado por la cámara actuando durante el proyecto Extension Man en Proszkowice, Polonia. Este evento es también el momento en que logró el primer agarre de asiento con una sola mano de superman backflip del mundo. Rompiendo el curso de slopestyle construido a medida con enormes saltos de tierra realizando trucos y volteretas con estilo y delicadeza.

Escape fabuloso

El motociclista de trial, Fabio Wibmer se ve aquí en una secuencia cosida de imágenes capturadas durante el rodaje de su video Fabiolous Escape 2.0 . Este video muestra al motociclista tomando aire a lo grande, saltando de helicópteros y más en Saalbach-Hinterglemm, Austria. La foto en sí cuenta las travesuras llenas de diversión que aparecen en las imágenes y las habilidades del piloto.

Caleidoscopio

Kriss Kyle ha estado realizando trucos en una BMX desde que tenía 10 años. Ha participado en una multitud de competiciones desde entonces y ha viajado por todo el mundo para filmar acrobacias y participar en eventos. Aquí se lo ve haciendo trucos para el innovador proyecto de video Kaleidoscope en 2015.

Snowboard a lo grande

Esta imagen muestra a Seppe Smits actuando en Saas-Fee, Suiza, en 2016. El experto snowboarder logró atrapar un poco de aire y la fotografía resultante es tremendamente impresionante. Este snowboarder de slopestyle ha estado recorriendo las pistas nevadas desde 2009 y ha ganado varios eventos, incluidos los Campeonatos del Mundo y Copas del Mundo.

Retraso del crecimiento en el lago

Aaron Colton es visto aquí haciendo algunas acrobacias en el lecho de un lago seco en Lucerne Valley, California, EE. UU. Este campeón de motociclismo se ha hecho un nombre en una variedad de disciplinas que incluyen Street Freestyle, AMA Pro Road Racing y AMA Pro Flat Track. Esta secuencia lo muestra en acción haciendo lo que más ama.

Arco iris de freeski

Russell Henshaw es un atleta olímpico de invierno y una leyenda del esquí libre. Descubrió la pasión por el polvo blanco cuando solo tenía cuatro años y a los 14 ya estaba ganando títulos e impresionando al público.

Con esta increíble costura, se le puede ver tomando un poco de aire y creando un arcoíris mientras practica algunos movimientos en Perisher, Australia.

Una inmersin en las profundidades

En caso de que no se haya enterado de esta imagen, Orlando Duque es un entusiasta del buceo desde acantilados. También es increíblemente talentoso y ha ganado no menos de 11 títulos mundiales al hacerlo y también ha ingresado en el Libro Guinness de los Récords Mundiales dos veces. Esta imagen lo muestra sumergiéndose en la Antártida en 2018.

Wakeskating por la noche

Una escena mucho más colorida muestra una secuencia impresa en 3D de Zuzana Vrablova en un escenario nocturno oscuro construido en un estudio en Praga, República Checa, el 13 de octubre de 2014.

El doble backflip

Daniel Bodin es un atleta multidisciplinario apasionado por las cosas impulsadas por motores. Es un gran problema en el mundo de Freestyle Snowmobile Cross y tiene una debilidad por hacer increíbles backflips.

Esta foto de enero de 2017 muestra una secuencia brillante de imágenes unidas para mostrar cuándo se elevó al cielo para convertirse en la primera persona en realizar un doble backflip en una moto de nieve.

Motocross freestyle en accin

El Red Bull FMX Jam pone a los campeones del motocross de estilo libre uno contra el otro, mostrando sus habilidades y mostrando su talento para que todos lo vean. Aquí, Alexey Kolesnikov se presenta en Almaty, Kazajstán en 2018. Esta gloriosa secuencia muestra las habilidades que desafían la gravedad de estos ciclistas y las emociones que brindan a su audiencia.

Al infinito y ms all

En una serie bastante impresionante de fotos que se han cosido juntas, Markus Stoeckl se presenta durante V-Max en el desierto de Atacama, Chile, el 10 de diciembre de 2016. Aquí se lo ve intentando batir su propio récord mundial estableciendo una nueva velocidad de bicicleta de montaña cuesta abajo. La imagen final resultante parece verlo correr hacia la distancia y transformarse en una pequeña versión de sí mismo mientras lo hace.

Red Bull Imagination

Chris Tedesco capturó esta increíble secuencia de fotos del piloto de motocross Tyler Bereman en el evento Red Bull Imagination 2020. Aquí se le puede ver saliendo casualmente por encima de un enorme obstáculo adornado con Red Bull con una delicadeza que desafía la gravedad.

Serias habilidades de pilotaje

Nos encanta esta foto. No es solo una visión fantástica de las habilidades de pilotaje, sino también una pieza fotográfica impresionante.

Predrag Vuckovic creó esta toma de secuencia mientras capturaba fotos del piloto de helicóptero acrobático de Red Bull, Aaron Fitzgerald, realizando varias hazañas sobre el Estatuto de la Libertad en 2019.

Volantes del alma

Los Soul flyers son un grupo de magníficos acróbatas aéreos enloquecidos que realizan todo tipo de acrobacias y deportes de vuelo libre para su disfrute y para otros.

Max Haim los capturó aquí aparentemente revoloteando en el aire sobre un faro en La Coubre en La Tremblade, Francia. Gracioso, impresionante y magnífico de observar.

Buceo en helicptero

Orlando Duque es generalmente un atleta de clavados en acantilados, pero en esta ocasión se elevó a los cielos sobre las aguas de San Andrés, Colombia y se lanzó 27 metros desde un helicóptero hacia las aguas frías de abajo.

Esta secuencia de fotos de Maximiliano Blancowas es un tributo perfecto a una hazaña increíble y también a un atleta talentoso.

Escrito por Adrian Willings.