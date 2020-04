Impresionantes fotos submarinas que te dejarán sin aliento

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Hay algo mágico en las fotos submarinas. Si no nos crees, imagina que Nevermind de Nirvana se cubre con el bebé acostado sobre una alfombra en lugar de nadar en una piscina.

Las bibliotecas de fotografías de archivo están llenas de emocionantes tomas bajo el agua, pero hay muchas gemas en Flickr, en Wikimedia y también en otras bibliotecas, y a menudo también puedes usar esas fotos en tus propias creaciones.

Estas son algunas de las fotos submarinas más asombrosas que hemos visto; algunos son asombrosos por el momento en que capturaron; otros por las historias de sus súbditos, y otros por lo que dicen sobre lo que los humanos hemos hecho a tantas especies.

Tenga en cuenta que la última foto puede no ser apropiada para los espectadores más jóvenes.

No todo lo que ves bajo el agua vive bajo el agua. Los visitantes como este oso polar son malas noticias para las focas, porque están buscando su cena: para muchas focas, esta cara puede ser lo último que ven, ya que está unida a un cuerpo que pesa hasta 450 kg. Los osos polares son otra especie que sufre a causa de los humanos: el cambio climático está destruyendo el hielo en el que viven, y los EE. UU. Los clasificaron como especies amenazadas en 2008.

El fotógrafo griego ha hecho buen uso del color en esta foto de un tiburón gris: se ve mucho más siniestro de lo que realmente es, porque el tiburón gris no es realmente peligroso para los humanos a menos que use un traje de baño hecho de carne cruda. Al igual que muchas fotografías marinas, esta tiene un trasfondo triste, porque al igual que muchos tiburones, el tiburón gris sufre una disminución en el número después de años de pesca comercial: aunque son especies protegidas, la pesca ilegal todavía ocurre.

Guichard es de Londres, pero no verá muchos Humboldts por allí: es originario de América del Sur, aunque esta foto en particular fue tomada en un parque de aves en Francia. Probablemente lo haya adivinado por el color de fondo: las tomas bajo el agua en recintos relativamente pequeños tienden a ser mucho más verdes que las tomadas al aire libre. Sin embargo, es una toma excelente, capturando algunos ojos laterales realmente excelentes de su sujeto.

Técnicamente, esta foto está solo un poco bajo el agua, ya que su sujeto fue arrastrado a una piscina de rocas, pero lo estamos incluyendo porque es un gran ejemplo de lo extravagantes que pueden ser tantas criaturas marinas. Esta pequeña belleza azul es mejor conocida como golondrina de mar, babosa de mar azul o Lizard Nudibranch, que sería un excelente nombre artístico para alguien en una banda. Es una pequeña babosa de mar azul que flota boca abajo en el agua; el color azul es de camuflaje para que se mezcle con el azul del agua, mientras que el lado submarino es de color gris plateado. No recoja uno si lo ve: producen una picadura muy dolorosa.

La NOAA es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU., La agencia científica que se concentra en los océanos y la atmósfera. Su feed de Flickr está lleno de imágenes increíbles como esta, tomadas en los arrecifes Pearl y Hermes de Hawai. Nos encanta porque captura muy bien la curiosidad juguetona del sello. Esta foca en particular es una foca monje joven, uno de los dos tipos restantes de foca monje: la tercera, la foca monje del Caribe, está extinta. Este tipo es una foca monje hawaiana, la única foca nativa de Hawai y, lamentablemente, otro nombre más en la lista de especies en peligro de extinción.

Esta hermosa foto de una ballena jorobada inspeccionando a un buzo se encuentra en Internet, y lamentablemente generalmente se publica sin crédito en sitios de fondos de pantalla, sitios de fotos gratuitas, etc. Una vez más, estamos en las buenas manos de la NOAA, y esta foto ayuda a comunicar la escala y la majestad de esta criatura extraordinaria. Algunas ballenas jorobadas pueden crecer hasta 16 metros y pesar hasta 30 toneladas métricas, lo que es aún más increíble cuando visitas YouTube para ver videos de ellos arrojándose al aire. Esta es una criatura que realmente no quieres que se desplome sobre tu pedal.

Si no confiamos en el NOAA, pensamos que lo hicieron en una aplicación de modelado 3D. El Siphonophore maravillosamente coloreado es un Cnidaria, que es un grupo de criaturas que incluye corales y medusas como el infame portugués Man O War, y algunos de ellos son increíblemente grandes: se han descubierto especímenes de hasta 40 metros. Los más coloridos viven en las aguas más profundas y algunos son incluso bioluminiscentes, brillando cuando se les molesta. Son depredadores, pero también son muy vulnerables, ya que se rompen muy fácilmente.

Tengamos algo de arte. Esta sorprendente imagen de Engin Akyurt es nuestra favorita en una serie de tomas submarinas: nos gusta la composición, la quietud de la modelo y el contraste entre el negro profundo del fondo y el rojo brillante del vestido de la modelo. Las bibliotecas de fotografías de archivo contienen bastantes tomas artísticas bajo el agua, por ejemplo, Adobe Stock tiene una selección de mujeres con ropa de colores brillantes y parejas que nadan mientras usan ropa formal, pero preferimos esta: hace más con menos.

¿No son raras las medusas? Esto podría ser un extraterrestre, o el patrón hecho por algo que gotea tinta al agua. Es una imagen brillante y colorida del muy versátil Tim Mossholder, cuyas fotos a menudo hacen un gran uso del color como en esta foto. No sabemos de qué especie en particular es esta medusa, pero la combinación de púrpura y rosa generalmente significa malas noticias para su presa y para cualquier humano que tenga la mala suerte de acercarse demasiado.

Nos encantan todas las fotos de tortugas debido a sus expresiones fantásticamente impresionadas, pero particularmente nos gusta esta porque el uso de la perspectiva de Tom Fisk hace que parezca que el buzo se acerca a una tortuga que es mucho más grande que él. La imagen fue tomada en la isla de Komodo en Indonesia, donde viven cinco especies de tortugas marinas, y aunque esta tortuga en particular no es gigante, pueden crecer hasta 2 m de largo y pesar hasta 590 kg.

Kalisinski ha tomado algunas fotos hermosas en las aguas cálidas y claras alrededor de Mallorca, y esta foto cercana de una medusa de otro mundo es genial: captura no solo la extraña hinchazón de su sujeto sino los zarcillos flotantes que usa para atrapar sus comidas. Aunque Kalisinski no nombra a la medusa, creemos que es Pelagia Noctiluca, una vista relativamente pequeña y bastante inusual en las aguas mallorquinas, pero que no desea obtener del lado equivocado: esos tentáculos pueden causar dolor, ardor y calambres musculares .

Hay raro, y luego está Red Jellyfish raro. Esta hermosa luminosa parece un visitante de otro planeta, y nos encantaría saber quién tomó la foto, dónde la tomaron y qué tipo particular de medusa es esta. Lamentablemente, Pixabay solo puede decirnos que se filmó en 2013 en una Panasonic DMC-FZ200, lo que no es realmente muy útil.

¿Quién necesita criaturas extraordinarias cuando puedes hacer que un buceador sople algunas burbujas de su máscara? Esta toma no atribuida de Pixabay funciona de manera brillante porque está libre de contexto: podemos inventar toda la historia de fondo e imaginar que es un espía, o que acaba de ver un tiburón realmente grande y enojado.

Hay algo inquietante en las cosas hechas por el hombre que no fueron diseñadas para vivir en el fondo del mar, y los sitios de fotos están repletos de fotos fascinantes de naufragios y otros vehículos que terminaron donde no estaban destinados. Pero por interesantes que sean, nos sentimos más atraídos por las ruinas de la arquitectura y de cosas increíbles como estas estatuas hundidas de la isla mexicana de Isla Mujeres. Parece la consecuencia de una tragedia, pero en realidad es un museo de arte moderno, lo cual es bastante sorprendente.

Nuestra fotografía final es la más triste: tomada por el fotógrafo de Greenpeace Salvatore Barbera, también conocido como Capitán Giona, es el cuerpo de una tortuga ahogada por una red de pesca. Si bien, por supuesto, gran parte de la pesca es ambientalmente responsable, todavía tiene sus víctimas, y la sobrepesca ilegal ha llevado a algunas especies al borde de la extinción. Pero no es solo la pesca lo que amenaza la vida marina. La contaminación, especialmente en forma de plásticos, también está teniendo un alto costo.