53 impresionantes fotos de los concursos de fotografía globales de The Nature Conservancy

(Pocket-lint) - Cada año, el concurso de fotografía global de Nature Conservancy recibe una gran cantidad de entradas de fotógrafos de todo el mundo. Impresionantes imágenes de nuestro mundo en su máxima expresión.

Como director de fotografía de la organización, Bill Marr explica: "El concurso de fotografía de TNC es una intersección maravillosa para los amantes de la naturaleza y los amantes de la fotografía. Tenemos maravillosos trabajos de todo el mundo, desde hermosos paisajes occidentales hasta ardillas en un patio trasero en Austria. . La fotografía es un lenguaje común para todos ".

Como puede imaginar, las entradas son bastante magníficas, solo en los últimos años, ha habido algunas imágenes realmente impresionantes. Hemos recopilado algunas de nuestras imágenes favoritas para que las disfrute, pero hay muchas más para ver en las galerías anteriores .

Nadar al amanecer

Pingüinos en el paraíso. Esta brillante foto muestra a las magníficas criaturas en su hábitat natural antes de un refrescante chapuzón matutino. El fotógrafo cuenta la historia del esfuerzo que se hizo para tomar esta increíble participación en el concurso:

"Los pingüinos rey se reúnen en la playa de Salisbury Plain, Isla Georgia del Sur para nadar por la mañana. Llegar a la costa al amanecer en Georgia del Sur requiere un poco de planificación, ya que en realidad son alrededor de las 3 am. Georgia del Sur es un paraíso natural".

Serenidad

Desde la ferocidad de la naturaleza, hasta la increíble e impresionante belleza. Esta imagen de Jeremy Stevens muestra la belleza pacífica de Islandia.

"Cascada de Aldeyjarfoss en Islandia, enero de 2018. Los lugares a los que es más difícil llegar suelen ser los mejores y los más tranquilos".

Pura energa y fuego

Esta foto muestra la pura fuerza destructiva escondida debajo de la superficie de nuestro humilde planeta. Un cielo nocturno increíblemente despejado crea un magnífico telón de fondo para el volcán Colima en México.

“El volcán Colima en erupción durante la noche mostrando su fuerza, fue tomado en la Yerbabuena, Comala, Colima. Las erupciones volcánicas en pequeñas cantidades ayudan a reducir el calentamiento global”.

Bastn de can csmico

Las llanuras plegables de la naturaleza, las increíbles curvas del paisaje y una vista llena de color y maravilla. Esta brillante fotografía de Dustin Gregory muestra la majestuosidad de nuestro mundo, con la naturaleza intacta en exhibición bajo un increíble cielo nocturno.

"Las maravillas geológicas se desarrollan bajo los cielos estrellados del Parque Estatal Valley of Fire en mayo de 2017. La inmensa contaminación lumínica que emana de Las Vegas ilumina el paisaje, lo que hace que parezca que es de día en la oscuridad de la noche. Este lugar tenía un aura espeluznante esa noche y me sentí como si me estuvieran observando, convirtiéndome en una de mis noches más incómodas pero memorables de fotografiar el cielo nocturno ".

El final est cerca - segundo lugar

Este fragmento solitario de un iceberg parece decir mucho sobre el calentamiento global. Esta fotografía, perfectamente titulada "el final está cerca" fue tomada en Islandia por el fotógrafo Andre Mercier y elegida como la ganadora del segundo lugar del concurso.

"Este hielo podría tener miles de años, y solo recientemente se rompió el glaciar Vatnajokull en la bahía de Jokulsarlon en Islandia, y pronto se derretirá en el mar ..."

Stallions Playing - ganador del gran premio

Esta increíble imagen de Camille Briottet fue seleccionada como la ganadora del gran premio este año. El fotógrafo describe la escena que se desarrolla ante nuestros ojos:

"Dos sementales jóvenes juegan en el delta del Ródano en la región francesa de Camarguais. Se están entrenando para futuras luchas contra otros sementales por los derechos de reproducción dentro del rebaño. Esta imagen me inspira porque muestra tanto la fuerza como la libertad de la naturaleza. Mi fotografía es contar la historia de que la vida es una lucha! La naturaleza es magnífica, aunque dura y, a veces, cruel; pero al mismo tiempo, la naturaleza es completa y verdadera ".

Encuentro de los caimanes

Estos caimanes que se sientan casualmente en las aguas los hacen parecer dóciles y hermosos también. Otra simple fotografía de la naturaleza que muestra cuán diferente puede ser nuestro mundo.

"Laguna con muchos caimanes en el Pantanal Norte, región de Poconé. El atardecer dejó la escena de un color azulado".

Reflexin helada

A veces, en la naturaleza, la belleza inalterada también significa una simetría perfecta. Esta increíble imagen es de Islandia y muestra una vez más el atractivo de esa parte del mundo. El fotógrafo Stephen Dean explica:

"Parque Nacional Vatnajokull, Islandia: un iceberg en la laguna glaciar Jokulsarlon que se ha desprendido del glaciar Vatnajokull. El iceberg se refleja perfectamente en las tranquilas aguas de la laguna. Me gustó especialmente la simetría de este iceberg en particular"

Su Majestad

Esta foto de Aristo Risi muestra las fuerzas destructivas del hombre chocando con las profundidades de la naturaleza. Extrañamente hermoso.

"Una bolsa de plástico en su hábitat natural, el océano. Filmada en Shellharbour en 2017. El plástico alguna vez fue adorado, ahora destruye todo lo que amamos. La naturaleza nos conecta a todos, tenemos el deber de protegerla".

Flotando en el mar muerto

Esta imagen parece mostrar cuán pacífica puede ser la naturaleza y, quizás, cuán insignificante puede ser la humanidad en el gran esquema de las cosas. Las aguas del mar muerto solo son ligeramente perturbadas por un nadador solitario en el mismo borde.

La fotógrafa Aline Fortuna describe la escena:

"Una de las experiencias más singulares del mundo en el punto más bajo de la tierra. Pertenecemos a la naturaleza y no al revés. Sin naturaleza no vivimos, pero sin nosotros vive".

Abrazo de rana - Tercer lugar

El ganador del tercer lugar muestra a una joven descubriendo los placeres de la naturaleza. La hija del fotógrafo captada por la cámara dándole un suave abrazo a una pequeña rana toro, como una princesa que intenta liberar a su príncipe.

El fotógrafo Terra Fondriest dijo:

"En los charcos de lodo en nuestro camino, encontramos varias ranas toro jóvenes saltando. En la cima de nuestra colina, los lugares húmedos son pocos y distantes entre sí, por lo que nuestros charcos de lodo son el hogar de un flujo constante de renacuajos, ranas y sapos. Mi hija ama a todas las criaturas, su objetivo es crear un centro de rehabilitación de vida silvestre algún día. Ella constantemente me inspira con su cuidado hacia todos los seres vivos ".

Recuperacin

Las arenas del desierto han retomado las tierras anteriormente reclamadas por el hombre a medida que las dunas de arena llenan las casas abandonadas en los Emiratos Árabes Unidos. Esta fotografía parece sacada de una película postapocalíptica, pero es una instantánea de la naturaleza del mundo real de Jesse Yang, quien dijo:

“La inquietud de explorar esta ciudad fantasma en los Emiratos Árabes Unidos desapareció después de una hora más o menos de exploración. Pero todavía me sentía incómodo por entrar en algunas de estas casas. Me sentí como si estuviera invadiendo, así que traté de ser extrañamente respetuoso. El desierto de Arabia, obviamente, no se sentía de la misma manera, recordándome que la naturaleza siempre reclamará lo que abandonamos ".

Martn pescador

Esta fotografía perfectamente sincronizada muestra el momento en que un martín pescador se sumerge en el agua para capturar un refrigerio ligero. Otra imagen asombrosa de la naturaleza y la maravilla de nuestro mundo.

Petar Sabol describe su foto con más profundidad:

"Martín pescador común (Alcedo atthis) cazando peces pequeños en un estanque. Fue capturado el 2 de noviembre de 2014 en Croacia, cerca del pueblo de Palovec, estanque de peces local. Es muy importante que mantengamos la naturaleza limpia en todos los aspectos, pero especialmente el agua. El agua es la esencia de nuestras vidas en la Tierra y nos da mucho por descubrir ".

Santuario de secoyas

La luz del sol atraviesa las profundidades de este imponente bosque de enormes secuoyas en el norte de California. Estos enormes árboles han experimentado años y años de crecimiento, evitando de alguna manera ser talados por el hombre en todo ese tiempo.

El fotógrafo Patrick McDonald comentó:

"Un arándano se encuentra posado debajo de imponentes secuoyas en el norte de California. Solo queda el 5% de los bosques de secuoyas antiguas originales, y son invaluables".

Copo de nieve perfecto

La naturaleza es increíble, hasta el más mínimo detalle. A menudo nos hemos maravillado de lo asombrosos que pueden ser los copos de nieve, cada uno diferente del anterior, cada uno es un regalo perfecto e intrincado de la madre naturaleza.

La fotografía de Kathleen Greeson fue una de las destacadas como favoritas por los jueces y es fácil ver por qué. Un momento perfecto capturado en un segundo.

"Un copo de nieve perfecto descansa en el cabello de mi hija durante una lluvia de nieve en nuestra casa en Signal Mountain, TN. Es completamente fascinante ver todos los diferentes copos individuales cayendo en nuestro jardín".

Flamencos rosados en Celestun

Una imagen mucho más cálida de México muestra a los flamencos hundidos hasta las rodillas en el agua, felizmente inconscientes del fotógrafo que toma esta brillante imagen.

El cazador

Fuera de los ganadores, hay muchas otras tomas increíbles de las que vale la pena maravillarse. Esta imagen muestra cuán feroz puede ser la naturaleza. Un banco de peces corre hacia la libertad mientras un gran tiburón blanco ataca las aguas de la isla Guadalupe, México.

Luna de sangre sper azul

Sobre las elevaciones del valle de Yosemite, una superluna cuelga en el cielo para que todos la vean. Nos gusta cómo las cimas de las montañas parecen estar alcanzando la luna en esta foto. Otro hermoso ejemplo de todas las brillantes fotos enviadas al concurso.

El club del desayuno

En 2017, Dene Miles tomó esta foto en las primeras horas de la mañana en el Parque Nacional Olympic. Señala que hubo una pausa momentánea para el desayuno, ya que la fauna cercana estaba perfectamente cubierta por las cimas de las montañas y una magnífica cubierta de nubes brumosas.

nade real en vuelo

En 2019, Jessica Kirste tomó esta imagen de una hembra de ánade real en vuelo a través del río Rahway en Nueva Jersey. La foto es casi demasiado perfecta con un maravilloso encuadre de hayas desenfocadas de fondo. Esos árboles también tenían hojas de naranja en ese momento, complementando perfectamente al pájaro y dando como resultado esta impresionante imagen.

Primeros pasos

Increíbles vistas desde la costa de la ciudad mexicana de Tuxpan, Veracruz, mientras una pequeña tortuga recién emergida da sus primeros pasos en las arenas vírgenes.

Mundo de hielo

Una vista fría de algunas intrigantes formaciones de hielo. La forma en que este hielo se ha congelado casi parece falsa o generada por computadora. Sin embargo, fue una imagen que Erik Ruiz capturó en 2019.

Oso polar a pasear

Una vista magnífica de una criatura igualmente magnífica que sale a pasear por Alaska. David Glatz tomó esta foto en 2019, mientras la puesta de sol sobre Kaktovik y un oso polar pasaban.

Va Lctea

Esta es una de las vistas más interesantes que hemos visto de la Vía Láctea. La atención es atraída tanto por las estrellas como por la luz brillante que sale del granero abandonado. Estructura hecha por el hombre y naturaleza capturadas juntas de una manera brillante.

Un par perfecto de bhos

Mitch Walters golpeó el oro de la fotografía al tomar fotografías en el Monumento Nacional Carrizo Plain, ya que estas aves aparecieron brevemente para proporcionar la imagen de la naturaleza perfectamente enmarcada.

"A veces, los dioses de la fotografía de aves te sonríen. Mientras fotografiaba Painted Rock, ubicado en el Monumento Nacional Carrizo Plain, CA, EE. UU., Un par de lechuzas comunes aterrizaron milagrosamente una al lado de la otra en forma de espejo. Tomé algunas fotos antes de que despegaran rápidamente, uno de los encuentros más asombrosos que he tenido mientras fotografiaba ".

Familia

Otra impresionante vista de la vida salvaje capturada en la cima de una cordillera. Esta vez en Etiopía:

"La foto muestra un mono Gelada y su hijo, al borde de un acantilado de las montañas Semien, en Etiopía. Esta imagen representa el instinto maternal típico de la naturaleza, entre todas las especies; y el comportamiento protector de todo ser vivo hacia su descendencia. Para tomar esta foto fui a las montañas Semien, en Etiopía, un hermoso lugar caracterizado por estos altos picos y lo virgen ".

Cruce de jirafas

Esta es una de las fotos más antiguas de nuestra lista, que data de 2012. Fue tomada en la Reserva de Caza Selous, Tanzania y muestra una línea de jirafas cruzando el río Rufiji. Sin embargo, lo que nos gusta es la forma en que lo hacen juntos, de manera ordenada, pisando con cuidado las aguas.

Mi gran comida

A veces, la naturaleza puede ser una amante dura, pero todos tienen que comer. Incluyendo a este tipo escabroso que se está comiendo su almuerzo.

Tomando vuelo

Nos encanta la foto de Claire Ryser de un delfín en vuelo. Este mamífero no debería estar en el cielo, pero aquí está, desafiando brevemente la gravedad de la manera más majestuosa.

El fotógrafo observa que el delfín en realidad está tratando de eliminar una rémora. Estos también se conocen como pez lechón, un tipo de criatura marina que pasa su vida unida a otros mamíferos marinos. Se sabe que se aferran a ballenas, tortugas, tiburones e incluso a buceadores. Se alimentan de las heces del anfitrión y disfrutan de viajes gratis, pero nada más.

El lobo

Una vista fría del hogar de este lobo nórdico que ha aparecido majestuosamente en el marco:

"Un lobo nórdico, capturado a medida que se acerca a un cebo en la parte oriental de Finlandia. Estos asombrosos animales están fuertemente diezmados por la caza".

50 sombras de otoo

En abril de 2019, Leah Horstman estuvo en la Patagonia, América del Sur, capturando esta magnífica vista de una puesta de sol sobre un fondo increíble.

Monte Fitz Roy se puede ver de fondo con una mezcla de nubes increíbles, árboles coloridos y las maravillosas luces del atardecer.

Joyas verdes

Una hermosa foto verde de una criatura peligrosa y una amenaza para quienes visitan la zona. Se sabe que estas serpientes muerden a cualquiera que tenga la mala suerte de estar cerca. Los resultados de una mordedura también son desagradables, lo que provoca sangrado espontáneo de la boca, la nariz y los ojos, así como problemas de coagulación de la sangre. Miserable pero aún una foto asombrosa.

"Víbora de palma amazónica (Bothrops bilineatus) del Parque Nacional Yasuní, Ecuador. Desafortunadamente, estas hermosas serpientes son responsables de muchas mordeduras de serpientes en toda la cuenca del Amazonas. Normalmente se sientan en ramas bajas. Posteriormente, la mayoría de las mordeduras ocurren en los brazos, la cara y las manos ! "

Prncipe de espinas

Jannicko Kelk tomó esta foto a principios de 2019 en Australia Occidental. Una fantástica imagen de primer plano de un lagarto originario de Australia y cuyo nombre coincide:

"Thorny Devil (Moloch horridus) de Laverton, Australia Occidental, tomada el 20/01/2019. Estos extraños animales se pueden encontrar en los desiertos arenosos centrales de Australia. Pueden recolectar agua del rocío de la mañana. A medida que la humedad toca las espinas, son redirigidos a la boca ".

Le tengo

Este oso grizzly parece haber sido atrapado con las manos en la masa, haciendo algo malo.

Pescando en el borde de Brooks Falls, Parque Nacional Katmai, este tipo fue lo suficientemente amable como para posar (accidentalmente) para la cámara y de una manera maravillosa también. Una excelente foto y una maravillosa presentación a la competencia de 2019.

El domo

Dudamos que mucha gente pueda hacer una selfie tan grandiosa. A menos que sea un astronauta o un loco absoluto, sus autorretratos probablemente sean bastante normales. Ciertamente no son así:

"Este es un autorretrato tomado del icónico pico de la montaña Segla de 640 m de altura. Comenzamos la caminata con nubes bajas y visibilidad cero, pero terminamos viendo el sol de medianoche desde uno de los mejores lugares del norte de Noruega. Este es un panorama enorme de 8 imágenes verticales- y la imagen es 100% real ".

Drosera y caballito del diablo azul

Bruce Moffat tomó esta brillante imagen de un caballito del diablo azul en acción en 2019. El resultado es una hermosa imagen de primer plano de la naturaleza en acción.

"Esta primavera, mientras iba a la deriva en una canoa en Maple Lake, BC, terminé junto a un tronco flotante que sostenía una colonia de plantas de rocío de sol de hojas redondas. Estas son plantas particularmente interesantes debido a su comportamiento carnívoro. Aquí, un caballito del diablo azul se ha enterado por las malas las gotas transparentes y pegajosas son una parte clave de la trampa y del sistema digestivo ".

The Reef Wanderer

Algunas de las fotos de los concursos de fotografía globales de Nature Conservancy incluyen imágenes de especies en peligro de extinción. Animales que son los últimos de su especie y corren el riesgo de ser exterminados. Por lo general, debido a nuestra propia influencia destructiva en el mundo que nos rodea.

Aquí, Jordan Robins capturó tal imagen, una foto de una tortuga marina verde nadando sin preocupaciones por las aguas de la Gran Barrera de Coral en 2018.

Atardecer de medusas manchadas blancas

Esta foto fue tomada en Jervis Bay Australia a principios de 2019 y muestra una medusa de manchas blancas, también conocida como Phyllorhiza punctate. Estas medusas de aspecto extraño no son realmente peligrosas para los humanos, a diferencia de otras medusas en la costa australiana. Se alimentan del plancton mientras aparentemente se mueven sin esfuerzo junto con la corriente.

Muerte inminente

Una vista maravillosa de la naturaleza con un padre tratando de enseñar a su polluelo a acostumbrarse al agua mientras lo alimenta al mismo tiempo. También una magnífica imagen tomada justo antes de que las pobres criaturas emplumadas fueran golpeadas por las olas.

"Estábamos en la playa en las Malvinas en 2019, esperando que los pingüinos papúa llegaran a tierra. Este adulto estaba siendo perseguido por su polluelo para comer. El padre siguió corriendo en el agua para acostumbrar al polluelo. Finalmente alimentó al polluelo, justo en el camino de una gran ola. El polluelo consiguió algo de comida, pero también se fue a nadar bajo la ola que rompía ".

Retroiluminacin de cocodrilo americano

Hay muchos dientes en esta imagen de 2017 cuando se ve un cocodrilo americano justo debajo de la superficie de las aguas de los Jardines de la Reina, en Cuba.

De alguna manera parece estar feliz de ser fotografiado, pero no creemos que no estaríamos en ningún lugar cercano.

Pequea casa

Esta sencilla pero hermosa imagen es una de las más interesantes de la lista gracias a su humilde creación. Si bien muchas de las fotos provienen de lugares asombrosos de todo el mundo, esta fue tomada en un jardín.

Signe Fogelqvist demuestra que se pueden tomar imágenes asombrosas de la naturaleza en cualquier lugar:

"He aprendido que no necesitas los lugares más extravagantes para encontrar inspiración para la fotografía, simplemente sal a tu jardín y busca tu pequeña vida local".

Len marino australiano

Esta foto fue tomada en Jurien Bay, Australia Occidental en 2019. A primera vista, podría confundirse fácilmente con un perro que se está bañando, pero en realidad es un león marino australiano.

Casi ah!

Esta foto de Jeffrey Munoz muestra una tortuga golfina saliendo de las aguas lista para construir un nido en la costa de Costa Rica. No se ven muy felices por eso.

Silencio en el pantano

Casi camuflada por la oscuridad en la superficie de las aguas, esta rana disfruta de un poco de luz en los pantanos del condado de Dauphin, Pensilvania.

La cazadora

Otra foto de la naturaleza que demuestra la supervivencia del más apto con un pequeño conejo que no fue lo suficientemente rápido como para alejarse de este zorro rojo.

Una vez completada la caza con éxito, la madre zorra regresa a su guarida con el premio.

Puesta de sol africana

Tomada en medio de un safari, esta maravillosa foto de Mary Hulett muestra a un majestuoso rey de la jungla descansando sobre un termitero. Una vista tranquila y serena.

Noche sedienta

Otro espectáculo que muchos de nosotros nunca llegaremos a ver en persona. Un murciélago de lengua larga capturado alimentándose de una flor de madera de balsa en la selva tropical de Costa Rica.

Quitrselo de encima

El clima frío no puede ser muy divertido para vivir, pero seguro que da como resultado algunas fotografías interesantes, curiosas y hermosas. Aquí, un búho barrado se sacude la nieve atascada en sus plumas.

Descanso por la tarde

En Landa Park, New Braunfels, Texas, dos coloridos patos fueron captados por la cámara por Jorgen Hog descansando sobre un tronco. Criaturas pacíficas pero curiosas con un ojo en la cámara.

Amenaza de tormenta

Una cosa que muestran las fotos de los concursos de fotografía globales de Nature Conservancy es que las lagartijas son extremadamente fotogénicas.

Aquí, un dragón con red (Ctenophorus nuchalis) mira hacia la cámara mientras una furiosa tormenta se acumula en los cielos.

Bioluminiscencia

En las costas de Tasmania, Stanley Aryanto tomó esta foto de una bioluminiscencia increíble: la vida marina que emite un brillo maravilloso mientras se lava en la superficie.

Bluebird nevado

Disfrutamos viendo estas imágenes de magníficas criaturas con el telón de fondo de las maravillas de la naturaleza. Esta imagen y varias otras similares en esta lista son una prueba de que incluso la criatura más pequeña puede ser fantástica.

"Esta es una foto de un pájaro azul del este que tomé el otoño pasado. Tuvimos una tormenta de nieve temprana un día y me encontré con un pequeño grupo de pájaros azules y pude capturar esta foto"

Pez payaso y anmona

Nemo? ¿Eres tu?

"Estábamos fotografiando en las Maldivas en mayo de 2019, cuando nos encontramos con esta anémona muy pequeña, de solo 4" de ancho. Mientras se preparaba para la toma, un pez payaso muy pequeño asomó repentinamente la cabeza de la anémona ".

