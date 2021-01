Las 24 fotos más caras que se vendieron por millones

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La mayoría de nosotros sabremos que las pinturas pueden alcanzar decenas, incluso cientos de millones de dólares, pero las fotos digitales pueden ser tan coleccionables y exigir precios similares en las subastas.

Los coleccionistas incluso pagarán mucho dinero para tener una fotografía: en febrero de 2018, un grupo de 10 inversores pagaron $ 1 millón entre ellos por una foto de criptoarte llamada The Forever Rose, tomada por Kevin Abosch. Forever Rose no es una foto física, pero cada inversor recibió una "ficha" que puede conservar o vender.

Pero $ 1 millón es un cambio de bolsillo en comparación con las sumas pagadas por las fotografías en esta lista. Permítanos llevarlo a través de las 24 fotografías más caras jamás vendidas.

Fotógrafo: Kevin Abosch

Precio de venta: $ 1 millón

Crypto-art es una forma de obra de arte virtual que se considera rara y coleccionable. Las ilustraciones se compran en blockchain; un libro digital que se ocupa de las transacciones realizadas por Bitcoin u otras formas de moneda virtual. Forever Rose de Kevin Abosch es la obra de arte virtual más cara jamás vendida.

Fotógrafo: Peter Lik

Precio de venta: $ 6.5m (sin verificar)

Fecha de venta: diciembre de 2014

El fotógrafo australiano Peter Lik afirma tener el récord de la fotografía más cara jamás vendida: la asombrosa cantidad de $ 6.5 millones para su foto Phantom. Sin embargo, el precio nunca ha sido verificado oficialmente, ya que el comprador es "privado y anónimo".

También hay afirmaciones de que los precios de Lik no son legítimos, ya que aumenta los precios de su trabajo (que solo vende en sus propias galerías) a medida que disminuye el número limitado de 995. A menudo los críticos de arte consideran que su trabajo no es genuinamente coleccionable, pero utiliza el método de construcción exagerada para atraer a los principiantes del arte con grandes ingresos disponibles.

Fotógrafo: Andreas Gursky

Precio de venta: $ 4,338,500 (venta verificada)

Fecha de venta: 8 de noviembre de 2011

La venta verificada más cara de una fotografía pertenece a Andreas Gursky, quien vendió su imagen, titulada Rhine II, en 2011 por poco más de $ 4,3 millones. La imagen es la número uno en una serie de seis y representa una sección del río Rin, a las afueras de Dusseldorf. Gursky ha eliminado digitalmente los edificios circundantes para dejar la imagen final, haciéndolo verdaderamente único, ya que no podrá obtener la misma vista si visita el río usted mismo.

Fotógrafo: Richard Prince

Precio de venta: $ 3,973,000

Fecha de venta: 12 de mayo de 2014

La foto Spritual America, de Richard Prince, muestra a Brooke Shields de diez años, desnuda, de pie en un baño, por lo que no vamos a publicarla aquí. Prince no tomó la foto original él mismo, sino que tomó una foto de una foto. El original apareció en la revista porno softcore Sugar n Spice, y fue comisionado por la madre de Shields en un esfuerzo por impulsar su carrera desde una edad temprana.

El título Spiritual America también fue tomado de otro trabajo: una fotografía de un caballo de batalla tomada por Alfred Stieglitz en 1923. La imagen y el título contrastan entre sí, comparando el trabajo duro y honesto contra lo que las personas en la actualidad alcanzan fama y éxito.

Fotógrafo: Cindy Sherman

Precio de venta: $ 3,890,500

Fecha de venta: mayo de 2011

Cindy Sherman tomó esta imagen de sí misma en 1981 y finalmente la vendió a un distribuidor de Nueva York por $ 3,890,500. La foto es parte de la serie Centerfolds de Sherman del mismo año. La serie de fotos muestra a Sherman en varias poses estereotipadas de la época, siempre apartándose de la lente y fuera del marco.

Sherman fue responsable de todos los aspectos de las fotos, incluidos el maquillaje, el cabello, la iluminación, la dirección, el modelado y la fotografía. La imagen se vendió nuevamente en mayo de 2012 por $ 2.89 millones, lo que la convierte en la 12ª foto más cara jamás vendida.

Fotógrafo: Gilbert y George

Precio: $ 3,765,276

Fecha de venta: 30 de junio de 2008

Gilbert y George son Gilbert Prousch de San Martin de Tor, Italia y George Passmore de Plymouth, Reino Unido. Raramente se los ve en público sin el otro y casi siempre usan trajes que se convirtieron en un "uniforme" después de su serie Singing Sculptures. Para Su Majestad, es parte de la serie Drinking Sculptures de la pareja y comprende 37 imágenes individuales de ellos emborrachándose o a punto de comenzar a beber.

Fotógrafo: Jeff Wall

Precio de venta: $ 3,666,500

Fecha de venta: 8 de mayo de 2012

A primera vista, la imagen de Jeff Wall parece ser una verdadera escena de guerra, pero en realidad se ha presentado en un estudio con actores. Representa a las tropas soviéticas volviendo a la vida después de una emboscada, algunas de las cuales encuentran humor en la muerte, como se las puede ver jugando con sus heridas. La idea detrás de la imagen es combinar imágenes de películas de guerra y terror, con las de pinturas de historia de épocas anteriores.

Wall estaba fascinado por las pinturas antiguas cuando estudiaba arte, pero recurrió a la fotografía por su trabajo ya que sentía que no era posible que los "artistas modernos pintaran como los grandes maestros".

Fotógrafo: Andreas Gursky

Precio: $ 3,346,456

Fecha de venta: febrero de 2007

Andreas Gursky aparece en la lista una vez más, esta vez por su foto de 2001 99 Cent II Diptychon. La imagen es un díptico, que se refiere a cualquier imagen u objeto en dos partes, unida por una bisagra y fue tomada en una tienda de 99 centavos en Estados Unidos y muestra varios pasillos de compras, sin embargo, Gursky ha manipulado el color para dar las explosiones del rojo. y naranja Las imágenes son enormes, miden 6.8 pies x 11.1 pies, y se hicieron seis juegos.

Fotógrafo: MAN RAY

Precio de venta: € 2,688,750 ($ 3,313,347)

Fecha de venta: 9 de noviembre de 2017

Man Ray, nacido Emmanuel Radnitzky, tomó esta imagen de Kiki de Montparnasse, su musa y amante, en 1926. Fue publicado en la versión parisina de la revista Vogue en ese momento y representa a Kiki sosteniendo una máscara tribal africana.

El título, que se traduce literalmente como "blanco y negro", se refiere no solo al medio en que se tomó la imagen, sino a la comparación entre la cara del modelo y la máscara. Esta imagen fue parte de una serie completa, en la que Kiki es fotografiado en varias poses.

Fotógrafo: Andreas Gursky

Precio de venta: $ 3,298,755

Fecha de venta: 26 de junio de 2013

Andreas Gursky fue responsable de otra de las fotografías más caras del mundo en 2013, con esta imagen, tomada en 2000, del piso de negociación de la Junta de Comercio de Chicago. Mientras los trabajadores ya se están moviendo frenéticamente, dando a la imagen algo de desenfoque de movimiento, Gursky expuso dos áreas para aumentar aún más la impresión de movimiento. Al igual que con sus otras imágenes encontradas en esta lista, Gursky también ha manipulado los colores para hacerlos más vívidos.

Fotógrafo: Richard Prince

Precio de venta: $ 3,077,000

Fecha de venta: 14 de mayo de 2014

Richard Prince produjo la serie de fotografías Cowboy en 2000. Al igual que con su otro trabajo, esta imagen de un vaquero montado en un caballo es una foto, una foto. La imagen original se usó en un anuncio de cigarrillos Marlboro que Prince vio en una revista mientras trabajaba en Time Life.

Inmediatamente supo que podía cambiar las connotaciones de la imagen eliminando el texto y cualquier asociación con Marlboro. La imagen resultante es la de un vaquero duro y resistente que era un símbolo de la cultura estadounidense.

Fotógrafo: Cindy Sherman

Precio de venta: $ 2,965,000

Fecha de venta: 13 de mayo de 2015

La serie Untitled Film Stills de Cindy Sherman se realizó entre 1977 y 1980, y esta imagen Sin título # 48 es la más cara que se puede vender. La serie fue creada para mostrar personajes femeninos ficticios en imágenes que podrían tomarse directamente de las películas.

Al igual que en sus otros trabajos, Sherman posa en la imagen ella misma y es responsable de toda la puesta en escena. Untitled Film Still # 48 se vendió anteriormente en 2014 por $ 2,225,000, por lo que es la 18a fotografía más cara de todos los tiempos.

Fotógrafo: Edward Steichen

Precio de venta: $ 2,928,000

Fecha de venta: febrero de 2006

La imagen de The Pond - Moonlight que se vendió en una subasta es solo una de tres, las otras dos se llevan a cabo en museos. Cada uno es único, ya que se tomó en 1904 utilizando un método manual de aplicación de encías sensibles a la luz para lograr más de un color. Debido a que las encías se aplicaron a mano, cada imagen es ligeramente diferente de las demás.

Fotógrafo: Andreas Gursky

Precio de venta: $ 2,900,000

Fecha de venta: 27 de febrero de 2008

Otra imagen de Andreas Gursky ahora, esta vez, su fotografía de una vista nocturna de Los Ángeles tomada en 1998. La imagen original tiene más de tres metros y medio de ancho y muestra claramente la curvatura de la tierra en el horizonte. Muchos críticos consideran que la composición de una vista tranquila y serena de una ciudad bulliciosa es particularmente efectiva.

Fotógrafo: Cindy Sherman

Precio de venta: $ 2,770,500

Fecha de venta: 8 de noviembre de 2010

Otro de los autorretratos visualmente impresionantes de Cindy Sherman lo coloca en la lista de las fotos más caras de la historia. Esta vez, Sin título n. ° 153, que representa a una mujer rubia tumbada en la hierba, cubierta de barro. No está confirmado o totalmente claro, pero se presume que está muerta. La imagen se inspira en el personaje de mujer fatal del cine negro clásico.

Fotógrafo: Andreas Gursky

Precio de venta: $ 2,507,755

Fecha de venta: 23 de junio de 2013

Andreas Gursky tomó fotos de la Junta de Comercio de Chicago desde varios puntos de vista y lanzó cada una de ellas como imágenes individuales. Mientras que el tercero de la serie se vendió por casi $ 3.3 millones, el primero alcanzó poco más de $ 2.5 millones al mismo tiempo. T

La imagen es increíblemente similar a las demás, pero se toma desde un ángulo más directo. Si bien no muestra la vastedad del piso de negociación en comparación con la Junta de Comercio III, todavía muestra la naturaleza frenética del comercio de acciones.

Fotógrafo: Andreas Gursky

Precio de venta: $ 2,416,475

Fecha de venta: 17 de octubre de 2013

Gursky tomó esta imagen de un edificio de gran altura en París, Montparnasse, en 1993. Como muchas de sus otras obras, la impresión original es bastante grande, mide 2,1 x 4 metros. El punto focal de la imagen es el edificio de apartamentos, y al no mostrar dónde termina a los lados del marco, deja al espectador pensando que puede extenderse por millas y millas.

Fotógrafo: Desconocido

Precio de venta: $ 2,300,000

Fecha de venta: junio de 2011

La única fotografía conocida y autenticada del famoso pistolero Billy the Kid se vendió en una subasta en 2011 por $ 2,3 millones, lo que la convierte en la decimoséptima foto más cara jamás vendida. Todavía no se sabe quién tomó la imagen, pero supuestamente Billy the Kid se la dio a Dan Dedrick, solo para que los descendientes de Dedrick la hereden.

La imagen muestra a Billy the Kid, nombre real Henry McCarty y más tarde William H. Bonney, sosteniendo un rifle de carabina Winchester y con una pistola Colt 45 en la cadera y probablemente fue tomado en 1879 o 1880. Bonney murió en 1881 por una herida de bala en la edad de 21.

Fotógrafo: Man Ray

Precio de venta: $ 2,167,500

Fecha de venta: mayo de 2017

No se sabe quién es la mujer llorosa en la imagen de 1936 de Man Ray, pero exhibe su habilidad no solo como fotógrafo, sino también como pintor. La imagen de la mujer fue tomada en una cámara, pero Man Ray ha usado tinta en ciertas áreas: labios y ojos, para realzarlos vívidamente y hacer que parezcan más dibujos.

Fotógrafo: Cindy Sherman

Precio de venta: $ 2,045,000

Fecha de venta: 12 de noviembre de 2013

Otra de las imágenes de Cindy Sherman, Untitled # 92 de la serie Centrefolds, figura en la lista de las 24 fotos más caras de la historia. Esta vez, Sherman se ha inventado para parecerse a una niña de la escuela estereotipada, con falda a cuadros y blusa blanca. Podría confundirse fácilmente con un fotograma de una película, particularmente algo de Alfred Hitchcock, debido a su pose natural y atención al detalle, como la suciedad debajo de las uñas.

Fotógrafo: Andreas Gursky

Precio de venta: $ 1,925,000

Fecha de venta: 16 de mayo de 2013

Gursky lanzó por primera vez una imagen del Rhein en 1996, que se vendió por $ 1.9 millones en 2013. Esta versión tiene colores menos vivos que Rhein II y ha sido fotografiada usando un campo de visión más estrecho. Sin embargo, emplea técnicas similares a la segunda versión de récord de Gursky, a saber, la falta de marco lateral, lo que hace que parezca que podría continuar para siempre.

Fotógrafo: Thomas Struth

Precio de venta: $ 1,810,000

Fecha de venta: 15 de mayo de 2016

Thomas Struth lanzó una serie de imágenes a principios de los años 90 que representan a personas entre obras de arte famosas, llamadas Fotografías de museos. La imagen más famosa de la serie es esta, del Panteón de Roma. En él, se puede ver a un grupo de visitantes de pie en el haz de luz que entra por el óculo en la parte superior del Panteón, pero Struth lo ha omitido deliberadamente de la imagen.

Sin embargo, esta foto fue puesta en escena, con Struth obteniendo un permiso especial para disparar después de horas, ya que tomar esta imagen durante el día con los cientos de turistas que constantemente entraban por las puertas habría sido imposible.

Fotógrafo: Gilbert y George

Precio de venta: $ 1,805,000

Fecha de venta: 12 de noviembre de 2013

Red Morning (Odio) es parte de la serie Red Morning de Gilbert & George, que se realizó en respuesta al movimiento socialista en Gran Bretaña en 1976 y 1977: piense en las huelgas de punk rock, policía y bomberos. Es la única serie de fotos que produjo la pareja que los ve deshacerse de sus chaquetas de tweed, dejando al descubierto sus camisas. El uso del rojo es para denotar agresión e ira y una imagen más poderosa en general que simplemente blanco y negro.

Fotógrafo: Dmitry Medvedev

Precio de venta: $ 1,750,000

Fecha de venta: enero de 2010

El actual primer ministro y ex presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, reclama el lugar final en esta lista de las fotos más caras jamás vendidas. Su foto en blanco y negro de una vista aérea del Kremlin de Tobolsk en Siberia obtuvo $ 1.75 millones en una subasta, sin embargo, algunos expertos dicen que el alto precio se pagó más por caridad que por mérito artístico real. Fue vendido en una subasta que fue parte de la cuarta feria anual de caridad Rozhdestvenskaya Azbuka (Alfabeto de Navidad), a Mikhail Zingarevich.

Tobolsk Kremlin (2009)

Maana roja (odio) 1977

Panten, Roma (1990-1992)

Sin ttulo # 96 (1981)

A su majestad (1973)

Charla de las Tropas Muertas (Una visin despus de una emboscada de una patrulla del Ejrcito Rojo, cerca de Moqor, Afganistn, invierno de 1986) (1992)

Sin ttulo (vaquero) (2000)

Pelcula sin ttulo Still # 48 (1979)

El estanque: luz de luna (1904)

Forever Rose (2018)

Rhein II (1999)

Fantasma (2014)

Sin ttulo # 153 (1985)

Junta de Comercio de Chicago (1997)

Los Angeles (1998)

Pars, Montparnasse (1993)

Billy el nio

Retrato de una mujer llorosa (1936)

99 Cent II Diptychon (2001)

Noire et Blanche (1926)

Junta de Comercio de Chicago III (1999-2000)

Sin ttulo # 92 (1981)

Rhein (1996)

Escrito por Max Langridge. Edición por Adrian Willings.