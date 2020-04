30 de las fotografías de alienígenas y monstruos más famosas jamás tomadas

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Desde los albores del tiempo, la raza humana ha visto misterio e intriga en cada esquina. Los eventos misteriosos se han atribuido a lo sobrenatural, lo paranormal e incluso lo extraterrestre.

Una cosa es segura, ha habido muchos misterios inexplicables a lo largo de los siglos y con la tecnología moderna que le da a las personas un mayor acceso a la fotografía y a las partes de la galaxia que no habían sido exploradas anteriormente, es probable que surjan muchos más.

Hemos rastreado algunas de las fotografías de alienígenas y monstruos más famosas jamás tomadas para mostrar cuán extraño y maravilloso puede ser el mundo.

Nessie es la criatura legendaria que habita el lago Ness en Escocia. Este monstruo bien podría ser el más antiguo de los misterios inexplicables en nuestra lista, ya que los primeros informes de avistamientos se remontan al año 565 DC.

Desde entonces, muchas personas han afirmado haber visto al monstruo del Lago, pero también ha habido muchos avistamientos falsos, engaños e identificaciones erróneas que han incluido todo, desde árboles hasta gases naturales.

Esta pintura de Domenico Ghirlandaio de "la Virgen con San Giovannino" data del siglo XV y aparentemente muestra un objeto volador no identificado (OVNI) flotando en el fondo.

Puede ser un poco exagerado, pero algunos han teorizado que no es un error en la pintura o una nube en el cielo porque si miras con cuidado, puedes ver a un hombre de pie mirando el objeto.

En junio de 1908, ocurrió una explosión masiva cerca del río Stony Tunguska en Rusia. La explosión arrasó 770 millas cuadradas de bosque, derribando alrededor de 80 millones de árboles y, sin embargo, de alguna manera no resultó en la pérdida de vidas humanas.

Se ha teorizado que el evento de Tunguska, como se lo ha designado, fue causado por un meteoroide que estalló en el aire, pero nadie lo sabe con certeza. No hubo cráter de impacto, por lo que la conjetura es simplemente que se rompió en la atmósfera en algún lugar entre tres y seis millas por encima de la superficie de la Tierra. Se calcula que la explosión fue 1,000 veces mayor que la de la bomba atómica lanzada en Hiroshima, Japón.

Desde entonces, el evento de Tunguska ha llevado a una gran discusión sobre la evitación del impacto de asteroides , un temor creciente a los eventos de nivel de extinción y ha ayudado a generar una multitud de películas de ciencia ficción.

Durante los siglos XIX y XX, el espiritismo se apoderó de la sociedad y muchas personas creían que los médiums podían ayudar a comunicarse con los muertos. Los estafadores se dedicaron a manipular a su público con una variedad de trucos e ilusiones destinadas a sacarlos de su efectivo ganado con tanto esfuerzo.

Fuertes favoritos en ese momento vinieron en la capacidad de producir ectoplasmas convincentes, apariciones y manifestaciones que la persona promedio no podía explicar fácilmente. En esta foto, Marthe Béraud aparentemente evoca una luz inexplicable entre sus manos y ectoplasma sobre su cabeza.

En las profundidades de Baviera, Alemania, en 1922 tuvo lugar una horrible masacre donde seis personas, incluidas mujeres y niños, fueron asesinadas con un implemento agrícola. Hubo varias cosas que convirtieron este trágico evento en un misterio inexplicable y un crimen que nunca se resolvió.

Nunca se encontró un sospechoso, a pesar de que más de 100 personas fueron interrogadas. Hubo varios rumores acerca de que la granja estaba embrujada y los ataques también ocurrieron poco después de la llegada de una nueva criada (que también fue asesinada).

Aparentemente, cada una de las víctimas fue atraída al granero donde fueron asesinadas una por una. Los eventos fueron aún más siniestros cuando se revelaron pruebas que sugerían que los asesinatos permanecieron en la casa durante varios días después de cometer el crimen antes de desaparecer. Décadas más tarde, se han llevado a cabo una multitud de investigaciones sin más resultados.

Hay algunas pocas historias y leyendas de viajeros en el tiempo a lo largo de la historia. La más popular hasta ahora ha demostrado ser esta imagen de 1941 tomada en la reapertura del South Fork Bridge, Columbia Británica.

Aparentemente, la imagen muestra a un hombre con ropa moderna y gafas de sol en una época en que la mayoría de las personas vestían trajes deportivos. Aunque ha habido muchos argumentos y explicaciones que contrarrestan la teoría, todavía es muy popular en Internet.

Poco después del ataque japonés a Pearl Harbor, en las primeras horas de la mañana del 25 de febrero de 1942, un avión no identificado fue visto en los cielos sobre Los Ángeles. Temiendo otro ataque, las fuerzas militares dispararon más de 1.400 proyectiles antiaéreos al cielo y aparentemente no alcanzaron nada.

Las fotografías del evento parecían mostrar un objeto tipo platillo volador colgando en el cielo y atrapado en los reflectores militares. Por supuesto, el gobierno negó el avistamiento y lo atribuyó a globos meteorológicos.

Esta leyenda de alta mar proviene de junio de 1947 cuando dos barcos estadounidenses recibieron una llamada de socorro de las SS Ourgan Medan. Enviado en código Morse, el mensaje decía "SOS de Ourang Medan * * * flotamos. Todos los oficiales, incluido el Capitán, muertos en la sala de cartas y en el puente. Probablemente toda la tripulación muerta * * *".

Los barcos estadounidenses fueron a ofrecer ayuda, pero cuando abordaron el SS Ourgan Medan descubrieron que la tripulación estaba muerta, tumbada boca arriba y con la boca abierta sin signos visibles de herida. Luego se produjo un incendio en el barco angustiado que obligó a los rescatadores a abandonarlo antes de que explotara y se hundiera llevándose todas las pruebas. Lo que sucedió con el barco y la tripulación sigue siendo un misterio.

En mayo de 1950, Paul Trent tomó una serie de fotografías en su granja cerca de McMinniville, Oregon en los Estados Unidos. Estas imágenes parecían mostrar un objeto metálico en forma de disco que se movía lentamente en los cielos sobre la granja.

El evento fue presenciado por Paul Trent y su esposa Evelyn. A pesar de muchos argumentos de que las fotografías eran falsas , los dos testigos mantuvieron sus declaraciones de que las imágenes eran genuinas hasta su muerte a fines de la década de 1990.

En 1952, varios controladores de tráfico aéreo de varios aeropuertos y bases de la fuerza aérea cerca de Washington DC informaron haber visto señales no identificadas en sus pantallas de radar. Al interrogar a los pilotos locales, se les dijo a los controladores que se habían visto varias "luces brillantes" en el cielo cercano.

El siguiente fin de semana, sucedió nuevamente, esta vez con una docena de blips apareciendo en las pantallas de radar. Los aviones de combate fueron revueltos para interceptar, pero no pudieron igualar la velocidad de los objetos voladores no identificados. Estos avistamientos se agregaron a la lista que está investigando el Gobierno bajo el Proyecto Libro Azul, pero no se reveló nada más.

En 1959, en las profundidades de los Montes Urales de Rusia, un grupo experimentado de excursionistas murió en circunstancias misteriosas que nunca se explicaron adecuadamente. Los investigadores descubrieron que las víctimas habían hecho un agujero a través de su tienda y habían huido de algo mientras vestían ropa mínima a pesar de que la temperatura era de alrededor de -30 grados centígrados.

Varias de las víctimas murieron de hipotermia, pero algunas sufrieron lesiones mortales inexplicables, como fracturas de cráneo, fracturas torácicas graves y una víctima sufrió daños cerebrales a pesar de que no había lesiones visibles en el cráneo. Otra de las víctimas fue encontrada con heridas graves y falta de lengua, ojos y labios. Se han ofrecido varias teorías sobre lo que causó que los excursionistas huyeran y lo que finalmente los mató, pero ninguno ha sido concluyente y sus muertes siguen siendo un misterio.

En 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado mientras viajaba en su caravana en Dallas, Texas. Muchas teorías de conspiración y afirmaciones salvajes se han centrado en los acontecimientos de ese día. Quizás el menos conocido de los cuales se refiere a esta mujer apodada "la dama Babushka" (gracias al pañuelo en la cabeza se la puede ver vistiendo en fotografías).

Según las imágenes tomadas de ese día, se puede ver a la mujer apuntando una cámara al automóvil del presidente en un ángulo que habría capturado imágenes esenciales. A pesar de esto, la mujer aparentemente nunca se presentó y las imágenes de su cámara nunca se han visto.

Durante un viaje de un día a Burgh Marsh en Cumbria, Inglaterra, Jim Templeton tomó varias fotografías de su hija, una de las cuales, cuando apareció, parecía mostrar a un hombre con un traje espacial blanco parado detrás de ella . Jim jura que no había nadie más en la toma, pero los críticos afirman que la foto probablemente sea su esposa sobreexpuesta en el fondo.

Durante un viaje en barco con su familia en el verano de 1964, Robert Le Serrec vio una criatura en las aguas australianas que parecía un monstruo de tamaño. Descrita como de unos 80 pies de largo, con rasgos de serpiente y ojos en la parte superior de su cabeza, la criatura rápidamente se hizo conocida como el monstruo de Hook Island.

Muchas teorías han desmentido la fotografía como falsa o escenificada, pero el mito sigue vivo.

Bigfoot es una leyenda que se remonta a 1867 con varias personas que informaron haber visto "hombres salvajes" gigantes deambulando por los bosques y montañas de las partes del noroeste del Pacífico de los Estados Unidos y Canadá.

En 1967, los cineastas Roger Patterson y Robert Gimlin capturaron las imágenes más famosas y conocidas de Bigfoot que existen. Su autenticidad ha estado en disputa en las décadas siguientes, pero ciertamente hay algo convincente al respecto.

Otro año, otra historia sobre un avistamiento de ovnis. Esta vez desde Manitoba, Canadá, donde Stefan Michalak aparentemente vio una nave alienígena no identificada aterrizar cerca cuando estaba buscando oro y plata.

Stefan se acercó a la nave y aparentemente escuchó voces humanas apagadas por los motores. Se acercó lo suficiente como para meter la cabeza dentro de la nave y vio "un laberinto de luces" dentro. Luego se sorprendió cuando la nave despegó y resultó herida por un rayo de calor que salió disparado de la nave. El calor prendió fuego a su ropa y le quemó severamente el pecho. Los médicos y las autoridades no pudieron explicar sus heridas y esto agregó credibilidad a su historia que repitió en entrevistas hasta su muerte en 1999.

En 1972, la misión de Apolo 17 a la luna regresó con varias fotografías de cerca de Geophone Rock. Esta foto fue marcada por la NASA como "en blanco", pero cuando se mejora parece mostrar lo que parece una pirámide en la luna.

Esto más tarde llevó a muchas teorías de conspiración de que la NASA estaba ocultando lo que realmente estaba allá arriba.

Otro misterio relacionado con la NASA, esta vez se centra en Marte y llega gracias a otra foto tomada desde el espacio exterior. Aquí, la nave espacial Viking 1 capturó fotos de la superficie de Marte que parecían mostrar una cara mirando hacia la nave espacial desde el suelo.

Las fotografías más recientes con lentes de mayor resolución han dado una imagen más clara del área y ahora la NASA ha concluido que puede ser una Mesa. Esto no ha impedido que la opinión popular concluya que es una señal de vida en Marte.

El evento Phoenix Lights fue probablemente el mayor informe conocido de avistamientos de ovnis en la historia. En un solo día en marzo de 1997, miles de personas informaron haber visto luces sobre ellos en los cielos en un rango de 300 millas a través del suroeste de Estados Unidos.

Los testigos afirmaron haber visto un enorme ovni en forma de V que pasaba por encima y no emitía ningún sonido mientras se movía. No se ofreció ninguna explicación razonable sobre la causa de los avistamientos y volvieron a aparecer nuevos informes de los ovnis en 2007 y 2008.

Existe un mito entre los teóricos de la conspiración ovni y los entusiastas de que existe un satélite alienígena y que ha estado en la órbita de la Tierra durante unos 13,000 años.

La teoría del satélite llamado "Caballero Negro" se basa en una serie de historias diferentes sobre elementos de origen desconocido que orbitan nuestro planeta y las señales de radio extraterrestres que se recogen en la Tierra. La NASA y otras organizaciones espaciales afirman que es más probable que los avistamientos y fotografías sean restos espaciales o restos de nuestros satélites.

El Myakka Skunk Ape es, en la mayoría de los casos, una relación distante Bigfoots. Esta gran criatura parecida a un simio ha sido vista muchas veces a lo largo de los años con los primeros avistamientos que datan de la década de 1960, pero más recientemente también ha sido capturada varias veces en video.

El Skunk Ape habita principalmente en regiones de Florida y obtuvo su nombre debido al mal olor que a menudo acompaña a sus avistamientos. Los escépticos de los avistamientos dicen que es mucho más probable que se trate de una identificación errónea de otros animales salvajes, incluidos los osos negros locales. Al igual que las imágenes de Bigfoot, las grabaciones y fotografías del Skunk Ape a menudo son inestables, de baja calidad o tomadas desde una distancia extrema.

En septiembre de 2007, Rick Jacobs colocó una cámara de detección de movimiento en un árbol a lo largo de los senderos de juego de Pensilvania. Más tarde, esta cámara capturó varias imágenes que parecen mostrar a algunos osos siendo perseguidos por una criatura parecida a un mono que se parecía a un Bigfoot juvenil.

Varios testigos han afirmado haber visto a Bigfoot juvenil a lo largo de los años, describiéndolos como caminando sobre cuatro patas (a diferencia de Bigfoot, que generalmente se ve sobre dos patas), lo que ha llevado a que sean despedidos como falsos o que probablemente sean otro animal mal identificado.

Sobre los valles de Hessdalen en el centro de Noruega, una serie de luces inexplicables aparecen regularmente durante el día y la noche. A veces las luces aparecen durante más de una hora, a veces están ahí solo por unos segundos. Son una ocurrencia regular y han tenido muchos teóricos de ovnis que afirman que las luces son de origen extraterrestre.

Sin embargo, los científicos han atribuido las luces a una reacción química y eléctrica causada por los diferentes metales y minerales en la ladera local que reaccionan con el medio ambiente. Aunque no es tan emocionante, ciertamente es bonito.

Otro cuerpo de agua que se dice que contiene un monstruo acuático es el Lago Raystown en Huntingdon, Pennsylvania. Aquí, una criatura no muy diferente al Monstruo del Lago Ness ha sido vista y fotografiada muchas veces a lo largo de los años.

Al igual que Nessie, no hay muchas pruebas más allá de las fotografías tomadas desde la distancia que prueban o refutan la existencia de la criatura, pero sin duda es una leyenda local popular.

Alrededor de 1999, el telescopio Hubble apuntó a la luna y capturó varias imágenes. Una de estas fotografías, nunca publicada oficialmente por la NASA, parece mostrar una pirámide en la superficie.

Este es el segundo avistamiento de un objeto en forma de pirámide en la luna, el primero fue capturado durante la misión del Apolo 17, pero ninguno de los dos ha sido explicado con precisión o las autoridades han confirmado su autenticidad. Por lo tanto, el misterio de las pirámides de la luna continúa.

En 2011, un equipo de buceo sueco descubrió una misteriosa formación en el fondo del mar Báltico. Las imágenes de la sonda parecían mostrar un extraño objeto en forma de disco de 60 metros de diámetro con muchas características inusuales que incluyen una larga pista que lo sube, una escalera a un lado y una cubierta de hollín ligero.

Las explicaciones para el objeto han incluido todo, desde un ovni estrellado hasta una formación geológica natural. Incluso se ha comparado con el Halcón Milenario de Star Wars. No se sabe mucho más sobre el objeto, aunque se afirma que podría tener hasta 140,000 años de antigüedad.

En 2013, Elisa Lam se hospedaba en el Hotel Cecil en Los Ángeles. Ella desapareció durante su estadía y luego fue descubierta en el tanque de agua en el techo del hotel. Hubo varios hechos inusuales sobre el caso que lo hicieron misterioso, incluido un video publicado por el Departamento de Policía de Los Ángeles que la subió a un ascensor, presionó varios botones y aparentemente intentó esconderse de alguien.

El acceso al techo del hotel estaba bloqueado en el momento de su muerte y tanto la toxicología como los informes forenses no mostraron ningún trauma visible ni razón para su fallecimiento. Aunque su muerte fue oficialmente etiquetada como "ahogamiento accidental", ha habido muchas otras teorías que incluyen que fue víctima de un asesino en serie.

La leyenda del Chupacabra encuentra sus raíces en las Américas, donde se dice que una criatura deambula por las tierras atacando y matando ganado y bebiendo la sangre de sus restos. Desde entonces, han llegado informes de Chupacabra de todo el mundo y en 2016 se capturó un video en el desierto portugués.

El video parece mostrar una bestia parecida a un hombre caminando por el desierto y luego desapareciendo detrás de un arbusto. Al igual que todos los videos de Bigfoot, el metraje es de larga distancia y de baja calidad, por lo que le dejaremos a usted juzgar su validez.

Hay algunas imágenes de Marte que han generado dudas sobre si alguna vez hubo vida en Marte o si todavía la hay.

En 2017, el Mars Curiosity Rover capturó una imagen que parece mostrar un objeto no identificado en la superficie de Marte. Los que dudan han sugerido que se trata simplemente de escombros del propio Mars Rover, pero los teóricos de la conspiración toman esta imagen como prueba de la existencia de vida extraterrestre.

Aparentemente, esta escena borrosa provino de una cámara alimentada sobre una cama de hospital. Es un poco difícil de ver, pero parece mostrar una pequeña criatura demoníaca que camina por la cama. Siniestro.