29 fantásticas primicias fotográficas

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Las fotos tienen un propósito importante en la vida. Capturan momentos preciosos, momentos divertidos, momentos únicos en la vida y muchos más. Con el auge de las redes sociales, estamos tomando fotos y compartiendo más fotos que nunca. Según una encuesta reciente, más de 2.5 billones de fotos se compartieron en línea solo en 2016, más de 30 veces la cantidad de fotos que tomamos en la década de 1990.

Entre los varios billones de fotos tomadas a lo largo de los años, ha habido muchas fotos y hemos hecho nuestra investigación para encontrar la mejor de ellas. Así que únete a nosotros mientras hacemos un viaje por un carril de memoria visual de los hitos fotográficos de los últimos 190 años.

La fotografía que sobrevive más antigua es la Vista desde la ventana de Le Gras, tomada en 1826 o 1827 por Nicéphore Niépce. Fue tomada en una cámara oscura que proyecta la imagen tomada a través de un agujero en una pantalla, donde luego se muestra como una imagen invertida e invertida.

La imagen en la placa original es bastante difícil de distinguir, pero gracias a la tecnología moderna se ha mejorado manualmente para mostrar edificios y los campos circundantes de la finca Le Gras. Ha sido votada como una de las 100 fotografías más importantes del mundo.

Louis Daguerre era amigo de Niépce, y después de la muerte de Niépce en 1833, Daguerre continuó experimentando con varios y finalmente creó el proceso de Daguerrotipo. También es responsable de tomar la primera foto para presentar a las personas.

Tomada en 1838 en el Boulevard du Temple, en el distrito 3 de París, la larga exposición significa que todo el tráfico en la calle se ha desvanecido, pero dos hombres son claramente visibles en la parte inferior izquierda, quienes, gracias a uno que tiene las botas pulidas por el otro, han permanecido estáticos el tiempo suficiente para hacerse visibles en lo negativo.

Antes de llamarlos selfies y revolotear con los teléfonos inteligentes, había una raza de un fotógrafo como el estadounidense Robert Cornelius, que hacía las cosas de la manera difícil.

A un hombre de paciencia infinita se le atribuye la creación del primer autorretrato fotográfico en 1839, una hazaña que le obligó a sentarse inmóvil frente a su cámara de una exposición de 15 minutos.

El galardón de la primera fotografía escenificada es para Hippolyte Bayard. Bayard fue considerado el rival de Daguerre, ya que ideó su propio método de fotografía llamado proceso positivo directo. Bayard quería ser considerado el pionero de la fotografía, pero Daguerre lo ganó. Como reacción, Bayard se tomó una foto de sí mismo ahogándose en el agua, alegando que se había suicidado, cuando en realidad todo estaba en escena.

Incluso escribió un párrafo completo en la parte posterior, afirmando que "el gobierno que ha sido demasiado generoso con Monsieur Daguerre, ha dicho que no puede hacer nada por Monsieur Bayard, y el pobre desgraciado se ha ahogado".

A pesar de que el nombre del fotógrafo que tomó esta imagen de 1847 se perdió con el paso del tiempo, esta imagen Daguerrotipo de un hombre arrestado en Francia por soldados es ampliamente considerada como la primera fotografía de un evento noticioso.

La primera foto aérea registrada es una vista de Boston en 1860 a una altura de 2,000 pies. En aquel entonces, el fotógrafo no tenía drones, por lo que esta foto fue tomada desde un globo aerostático. Se titula "Boston, como el águila y el ganso salvaje lo ven".

Sin embargo, el fotógrafo francés Nadar (nombre real Gaspard-Félix Tournachon) es reconocido como el exponente de la fotografía aérea en 1858, pero desafortunadamente, ninguno de sus trabajos ha resistido el paso del tiempo.

Como suele ser el caso con las imágenes de los primeros años de la fotografía, solo porque una imagen sea la primera no significa que sobreviva. Lo mismo ocurre con las primeras imágenes de los presidentes de los Estados Unidos. El 8 de marzo de 1841, William Henry Harrison se convirtió en el primer presidente en funciones en ser fotografiado, pero lamentablemente la imagen tomada el día de su discurso de inauguración se perdió.

Es, por lo tanto, esta imagen de 1843 de John Quincy Adams, el sexto presidente, la que se ha convertido en la imagen sobreviviente más antigua de un Comandante en Jefe, a pesar de que fue tomada más de una década después de que dejó la oficina.

Las imágenes en color comenzaron a aparecer a fines de la década de 1840, pero las técnicas de la época eran tan laboriosas y los resultados tan frágiles, que no fue hasta 1861 que se produjo la primera imagen en color duradera.

La imagen, llamada Tartan Ribbon, se creó fotografiando el mismo sujeto tres veces, usando filtros rojo, verde y azul sobre la lente de la cámara. Cuando se desarrollaron las imágenes, se imprimieron en láminas de vidrio y luego brillaron en una pared a través de tres proyectores diferentes, cada uno equipado con una lente de color que combinaba con el filtro utilizado para tomar la imagen original.

Semitono se refiere a la técnica de producir una imagen usando varios pequeños puntos negros de diferentes tamaños y espacios. Es una especie de ilusión óptica, ya que el ojo humano ve los puntos como un gradiente.

La primera impresión de una fotografía de medios tonos fue en la edición del 4 de marzo de 1880 de The Daily Graphic, un periódico estadounidense. La imagen en cuestión era "Una escena en Shantytown, Nueva York".

Habiendo sobrevivido por poco a una caída de 200 pies de una aeronave cautiva, el fotógrafo aéreo estadounidense George R. Lawrence fue pionero en una técnica más segura para llevar sus cámaras de 22 kg a puntos de vista elevados.

Mediante el uso de cometas, Lawrence pudo capturar imágenes sorprendentes como esta de las ruinas de San Francisco después del terremoto de 1906. La imagen se vendió como un incendio forestal que le valió al fotógrafo $ 15,000, casi $ 400,000 según los estándares actuales.

Como suele ser el caso a lo largo de su historia, la fotografía se ha utilizado a menudo para documentar los mejores y los peores logros de la humanidad.

El 16 de julio de 1945, la primera bomba atómica fue detonada en el Sitio Trinity en Nuevo México. De todas las numerosas imágenes tomadas de la explosión, Jack Aeby es la única foto en color de la explosión que ha emergido lo suficientemente expuesta como para mostrar la bola de fuego en toda su aterradora gloria.

El 24 de octubre de 1946, The White Sands Rocket, oficialmente conocido como V-2 No.13, tomó la primera fotografía de la Tierra desde el espacio.

Capturada con una cámara DeVry de 35 mm, la imagen se tomó desde una altitud de 65 millas (104,6 km), 5 veces más alta que cualquier otra imagen tomada antes.

Siempre el showman, cuando Hugh Heffner lanzó la revista Playboy en diciembre de 1953, sabía que necesitaba algo grande para atraer a sus potenciales lectores, y no eran mucho más grandes que Marilyn.

Gracias en parte al poder estelar de Marilyn, junto con la poca competencia directa para la revista startup, Heffner vendió rápidamente las 53,000 copias impresas y nació el ícono de publicación.

La World Press Photo of the Year es considerada una de las competiciones de fotografía de prensa más prestigiosas del mundo.

Fue esta imagen de 1955 de un piloto que se cayó de su motocicleta durante el Campeonato del Mundo de Motocross en el curso Volk Mølle lo que le valió al fotógrafo danés Mogens von Haven el título inaugural.

Russell A. Kirsch es acreditado como el hombre que produjo la primera imagen digital. Mientras trabajaba en la Oficina Nacional de Normas, Kirsch y su equipo desarrollaron un escáner de imagen digital.

La primera imagen escaneada era de una foto del hijo de tres meses de Kirsch, capturada a un bit por píxel. Se considera una de las 100 fotografías que cambiaron el mundo.

La primera foto de la Tierra, tomada desde la luna, fue tomada el 23 de agosto de 1966. La foto fue tomada por la nave espacial Lunar Orbiter 1 no tripulada y transmitida a la Tierra, donde fue recibida en una estación de rastreo de la NASA cerca de Robledo De Chavela, cerca de Madrid. España

La primera imagen en color tomada de nuestro planeta fue tomada por el astronauta William Anders como parte de la misión Apollo 8 en 1968. Anders utilizó una cámara Hasselblad 500 EL altamente modificada con un accionamiento eléctrico y una película en color de 70 mm.

Desde entonces, la revista Life ha considerado que Earthrise es "la fotografía ambiental más influyente jamás tomada".

Cuatro años después de que se tomó la primera imagen en color de la Tierra, la tripulación del Apolo 17 capturó una imagen de todo el planeta. La foto fue tomada el 7 de diciembre de 1972 y ahora se conoce como el "Mármol azul".

En 1975, durante una misión no tripulada a Venus, la nave espacial soviética Venera 9 capturó estas imágenes de la superficie de Venus. Se convirtieron en las primeras fotos que nos muestran la superficie de otro planeta en nuestro sistema solar.

En julio de 1992, Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, recurrió a Silvio de Gennaro, su colega en el CERN, y le preguntó si tenía un par de fotos que Berners-Lee podría subir a la web para probar el soporte recién creado. para el formato de archivo Gif.

De Gennaro tuvo que entregar una serie de fotos que había tomado del grupo tributo a la parodia del CERN Les Horrible Cernettes. Siendo fanática del grupo, Berners-Lee decidió que harían una imagen de prueba ideal y seleccionó este marco de las chicas posando para subir.

Tener una cámara en nuestros teléfonos ahora se considera esencial, pero hubo un momento en el que tendrías que usar una cámara separada y dedicada si querías tomar fotos, ya que tener una en tu teléfono parecía descabellado.

Todo eso cambió en 1997 cuando Philippe Kahn creó el primer teléfono con cámara, que se hizo combinando literalmente una cámara digital y un teléfono móvil, y tomó la primera foto de su hija recién nacida. Luego envió la foto de forma inalámbrica a 2.000 personas por teléfono.

Si bien, literalmente, no "rompió Internet", sufrió mucho estrés cuando Paper Magazine lanzó fotos desnudas de Kim Kardashian en la edición de invierno 2014.

Las fotos fueron tomadas por el fotógrafo de moda francés Jean-Paul Goude, y el sitio web de la revista Paper recibió 50 millones de visitas en un día, lo que representó el 1 por ciento de todo el tráfico de Internet en los Estados Unidos ese día.

La primera foto que se subió a Instagram fue esta foto de un perro en un puesto de tacos. Fue tomada por el cofundador de Instagram Kevin Systrom y cargada el 16 de julio de 2010.

Desde su inicio, Instagram se ha convertido en el sitio social más utilizado. A partir de abril de 2017, el servicio cuenta con 700 millones de usuarios activos y se han cargado más de mil millones de fotos.

Una de las selfies más famosas de la historia fue tomada en los Oscar 2014. Ellen DeGeneres obtuvo la mayor cantidad de celebridades que pudo en el cuadro, incluidas Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Glenn Close, Julia Roberts y Kevin Spacey. Bradley Cooper fue el que presionó el botón del obturador.

Desde entonces, la foto se ha convertido en la imagen retuiteada más rápida hasta la fecha, acumulando más de 3.4 millones de retuits

No, no es broma. En un mundo donde la fotografía siempre ha tratado de ser tratada por igual al arte, no es sorprendente que las fotografías comiencen a venderse por una loca cantidad de efectivo.

En los últimos años, ha habido varias historias de fotografías individuales que cambiaron de manos por grandes sumas de dinero, pero por pura elegancia no se puede ir más allá de una papa fotografiada por Kevin Absoch.

Para los no iniciados, el fotógrafo estadounidense Abosch se especializa en retratos de celebridades y ha desarrollado un seguimiento de culto. Fue durante la cena en la casa del artista en París en 2015, donde un hombre de negocios europeo vio Potato # 345 colgado en la pared y tuvo que tenerlo, independientemente del costo, que fue un fantástico millón de dólares.

Con más de 700 millones de usuarios, era solo cuestión de tiempo antes de que una foto cargada en Instagram obtuviera más de 10 millones de me gusta. Sucedió en febrero de 2017 cuando Beyonce subió una foto anunciando que ella y su compañero Jay-Z esperaban gemelos.

La imagen ahora ha ganado más de 11 millones de me gusta y más de 500,000 comentarios.

En 1998, el fotógrafo submarino Jim Hellemn comenzó a fotografiar el Bloody Bay Wall frente a las Islas Caimán. Disparando durante 10 días seguidos en 23 inmersiones, Hellemn capturó minuciosamente un área de la pared de 20 pies por 68 pies en 280 cuadros superpuestos.

El procesamiento posterior de las tomas tardó 6 meses con Hallemn usando un escáner de tambor para importar cada fotograma en una Mac G4 a 4000ppi. Todos los 18 GB de datos RAW se combinaron para crear una impresionante imagen final de 1.77 Gigapixel. Cuando se completó el proyecto en 1999, se creía que Hallemn había creado la imagen más grande jamás creada fuera de la comunidad científica.

En enero de 2019, la sonda lunar Change 4 de China realizó un suave aterrizaje en el otro lado de la luna. En ese punto, la sonda tomó la primera foto de esa región. La imagen representaba una serie de primicias diferentes, ya que también era la primera vez que se exploraba esa área de la luna.

En abril de 2019, se logró otra hazaña histórica con la ayuda de una red internacional de radiotelescopios llamada Event Horizon Telescope . Este sistema se utilizó para capturar la primera imagen de un agujero negro .

Aunque quizás no sea la foto más impresionante (muchos se quejarían de que está "borrosa"), la imagen en sí es realmente increíble cuando echas un vistazo a los hechos que la rodean. El primero de ellos es el hecho de que este Agujero Negro, conocido como M87, se encuentra a 53 millones de años luz de la Tierra. También es una vista aterradora, ya que es 6.5 mil millones de veces la masa del Sol. Es enorme, poderoso y completamente peligroso. El esfuerzo realizado para capturar esta imagen también es impresionante. Puede encontrar más información sobre cómo lo hicieron aquí .