Las mejores fotos de GoPro del mundo, prepárate para perder el aliento

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Desde surf y paracaidismo hasta primeros planos de animales y paisajes impresionantes, esta galería tiene algunas imágenes impresionantes que solo podemos ver gracias a GoPro.

Las fotos raras de la vida silvestre ya no se limitan a profesionales que pasan años esperando la foto perfecta: ahora miles de GoPros escanean el mundo de una vez, constantemente. Solo vamos a obtener más tomas increíbles para sorprendernos.

Gracias a la cámara y a las imágenes de video, Internet está inundado de imágenes impresionantes de GoPros en todo el mundo. Encontrarlos a todos es un poco trabajo, así que lo hemos hecho por usted.

Esta imagen fue tomada por Marcos Trotta, quien es parte de la Fuerza Aérea de Brasil y, sin duda, un magnífico piloto. La foto fue tomada al final de un ciclo durante un ejercicio de formación y no se puede negar que los resultados son impresionantes. No muchos de nosotros podríamos tomar una selfie tan genial mientras hacemos nuestro trabajo diario.

Esta vista increíblemente tranquila del lago Bled, Eslovenia, muestra un amanecer a las 4 am sobre un lago tranquilo con aguas asombrosamente tranquilas. Una imagen increíble con impresionantes vistas capturadas con una GoPro Hero 4 Black.

Esta fantástica toma nocturna muestra una vista impresionante del paraíso con el uso de una GoPro Hero 7 Black. Tomada en la India, la imagen muestra algunas impresionantes rayas de luz en el cielo creadas por las estrellas. GoPro tiene algunos consejos sobre cómo tomar increíbles fotos nocturnas como esta en su sitio .

Esto es para lo que se deben usar los palitos autofotos. Este usuario de GoPro realmente ha establecido una barra alta para fotos bajo el agua con los delfines locales. Una vista fantástica de la naturaleza gracias a la cámara compacta de acción.

Una impresionante vista invernal del mundo capturada por Kyle Wicks con un GoPro Hero 7 Black. Una colorida escena al atardecer con una vista cubierta de hielo del paisaje y una persona solitaria en medio de todo.

En el extremo opuesto del espectro submarino, esta foto GoPro está un poco menos relajada. Un tiburón masivo muestra sus dientes afilados para que todos puedan disfrutar, o al menos encogerse de miedo. Con suerte, este usuario de GoPro estaba a salvo dentro de una jaula.

Mitchell Pettigrew es un fotógrafo aficionado con un ojo para la fotografía de paisajes y un talento innegable. Es capaz de capturar algunas vistas ingeniosas con su GoPro, como muestra esta toma simplemente impresionante. También vale la pena echarle un vistazo a su feed de Instagram .

Las cámaras GoPro ciertamente permiten una interesante gama de fotografías subacuáticas. Esta muestra aguas azul brillante y un baño informal con los peces locales.

Otro chasquido del que estamos celosos. Estas aguas se ven cálidas, tranquilas y acogedoras. ¡Ojalá estuviéramos allí también!

¿Los cachorros también disfrutan de un baño o de un rápido surf? La cámara de acción versátil no es solo para tomas bajo el agua y deportes de alto octanaje, sino que también es brillante para capturar fotos de mascotas en la naturaleza.

Esta increíble foto fue publicada en Instagram junto con algunos consejos de expertos para lograr los mismos resultados con una GoPro Hero 7:

"Siempre quise fotografiar las estrellas, así que me dirigí al faro de Fingal Head para probarlo. Durante una # exposición larga, su #GoPro tiene que estar muy quieto, así que lo monté en el Monte Shorty. GoPro al modo de fotografía nocturna y usó los siguientes ajustes de ProTune: Velocidad de obturación 30s, ISO 800, Nitidez baja, WB automático. #ProTip: Activa el formato RAW para obtener el máximo control sobre tu imagen durante la edición ".

Este usuario de GoPro tuvo una visita inesperada en forma de cerdito en busca de un baño refrescante en el agua. Las aguas cristalinas son ciertamente atractivas, por lo que no podemos culparlo. El resultado del encuentro también es una foto bastante impresionante.

Ahora solo estás presumiendo. Este muchacho depende de algunas travesuras submarinas con seguridad. Sin embargo, nos encanta la vista sumergida de las nubes. Otra fantástica foto de GoPro de aguas acogedoras.

Esta foto es ciertamente más el estilo que esperaríamos ver de los usuarios de GoPro. Un disparo de acción de un surfista atrapando algunas olas.

Otro tiro de surf, pero este es tranquilo y colorido. Este tipo de imágenes muestra cuán versátiles pueden ser las cámaras GoPro. No solo son excelentes para video, sino también para tomas de paisajes y retratos.

En el ala de un planeador o avión ligero, el humilde GoPro nos brinda una visión brillante del mundo desde lo alto de la tierra. Esta imagen nos muestra las hermosas vistas de los alrededores mientras un usuario de GoPro realiza algunas acrobacias acrobáticas increíbles.

Algunas vistas bastante espectaculares sobre las cimas de las montañas. Más pruebas de que una buena montura de cámara puede generar increíbles vistas capturadas con su cámara de acción favorita.

La GoPro compacta también captura algunas vistas bastante interesantes de los alrededores. Una lente gran angular ofrece algunas vistas interesantes, especialmente cuando se combina con el paisaje de forma inusual.

Aquí, un usuario de GoPro toma una foto brillante en el camino que se ve a través del reflejo en su visor. Las cámaras GoPro son una opción popular de los ciclistas de todos modos, pero somos fanáticos particulares de este complemento.

GoPro es una herramienta increíble para fotos al aire libre, donde quiera que estés. Este chasquido del bosque a medida que sale el sol captura perfectamente la belleza de la naturaleza.

Una foto perfectamente sincronizada de una ola rompiendo con una claridad brillante. Esta imagen muestra los sorprendentes y sorprendentes poderes fotográficos de la GoPro. No es solo para video.

Otra toma del ala del avión muestra una vista fantástica sobre una ciudad. Las calles de abajo casi parecen tranquilas y vacías.

No hay nada como un disparo a alta velocidad desde un auto deportivo. Esta imagen muestra cómo las cámaras GoPro se pueden aprovechar para crear algunos trucos brillantes con la luz también. El resultado es una foto colorida que casi hace que parezca que el automóvil viaja a la velocidad de la luz.

No solo las fotos aéreas hacen que la GoPro haga un trabajo ligero. Estas cámaras también son fuertes favoritas entre los entusiastas del parkour. A menudo verás este tipo de instantáneas que provocan vértigo desde lo alto de los tejados.

Luces de bengala, fuegos artificiales y más se pueden combinar con la configuración inteligente de la cámara de GoPro para crear obras de arte como esta, donde las formas y patrones se crean a partir de la luz. También nos encantan los colores de este: el resplandor de la luz que se refleja brillantemente en los alrededores bajo el cielo nocturno.

Esperamos que estos muchachos estén haciendo algún tipo de ejercicio, en lugar de estar varados en el mar mientras esperan el rescate. Sin duda, es interesante ver la variedad de situaciones en las que se han utilizado las cámaras GoPro, por lo menos.

Otra vista que probablemente no verás todos los días y otro uso interesante de un selfie stick también. Esta imagen muestra a dos compañeros en el aire encontrando un nuevo amigo en lo alto del cielo. Sin embargo, no estamos seguros de que el tipo emplumado esté tan feliz de verlos como ellos.

Una magnífica vista del mundo con globos de todas las formas y tamaños que se lanzan al cielo. Multitudes de espectadores que se extienden hasta donde alcanza la vista pueden admirar la vista.

Este usuario de GoPro logró capturar una increíble toma de dos helicópteros que viajaban sobre las nubes cerca de Mokra Gora, Serbia. Esta vista impresionante es solo una de las muchas fotos fantásticas que el fotógrafo ha publicado en su cuenta de Instagram .

El mundo está lleno de belleza oculta y maravilla. Algunos de los lugares de interés son muy inusuales. Nos encantan estas impresionantes vistas del mundo a continuación.

Otra vista precaria desde las cimas de las montañas. Esta vista panorámica del mundo muestra algunas vistas espectaculares del mundo a continuación, aunque con una pequeña caída peligrosa por el costado. No para los que temen a las alturas, pero es brillante para observar desde lejos.

No sabemos lo que está pasando aquí. Algunas acrobacias aéreas impresionantes sin duda. Impresionantes fotos cronometradas son casi seguramente las mejores.

El océano a menudo crea fotos GoPro de un tipo u otro. Esta imagen de un arco iris es particularmente impresionante: no es frecuente ver los dos extremos del arco iris al mismo tiempo. ¿Pero dónde está la olla de oro? Tal vez hay algún tesoro hundido.

Un hombre sube para ver mejor a la multitud, un mar de rostros que se extiende a lo lejos. Otro ejemplo de una foto inusual que muestra cuán versátiles pueden ser las cámaras GoPro.

Al poner la carcasa impermeable de la GoPro al máximo, Marcus Rodrigues captura una magnífica vista submarina. La superficie del agua parece estar áspera y enojada, pero hay una calma agradable debajo de la cual este nadador disfruta brevemente en el camino hacia la superficie.

Al poner su GoPro en un uso espectacular, Niqolas Ruud nos muestra cómo es escalar una empinada cara de montaña, apoyando a sus compañeros de equipo y compañeros de escalada en el camino. La maravilla de nuestro planeta se extiende ante ellos a medida que estos tres escaladores solitarios avanzan hacia adelante y hacia arriba. Qué pequeños e insignificantes parecen ante el poderoso paisaje debajo de ellos.

Observamos con envidia esta visión del paraíso tomada por Mark Baechtold. No es la toma de acción habitual que esperaríamos de una GoPro, pero ciertamente una vista maravillosa de una hermosa puesta de sol.

Hay algo completamente humillante en esta vista capturada por Marc Ruffini. Se sienta al borde de su tienda, bebiendo de un frasco y disfrutando de la gloria de las magníficas montañas que se extienden ante él. Nos imaginamos que se hizo un gran esfuerzo para escalar esta montaña para llegar a este punto de vista en primer lugar, por lo que, con suerte, la recompensa valió la pena.

Por último, pero no menos importante en nuestra lista, hay una presentación del año pasado de Alex Robert. Esta fantástica fotografía captura la alegre cara de un magnífico mamífero marino nadando en las aguas de Laguna Beach, California.

Algunas imágenes bastante espectaculares, estamos seguros de que estará de acuerdo y esperamos ver más fotos de GoPro como esta en el futuro.

En el extremo opuesto del espectro viene este chasquido de las llanuras occidentales de Mongolia. Aquí, la fotógrafa de GoPro, Lauren McGough, captura espectaculares vistas cubiertas de nieve de las montañas mientras se encuentra en una cacería con un grupo de nómadas kazajos.

Las águilas doradas que lo acompañan están acompañando a la caza, felizmente inconscientes de la majestad que agregan a la fotografía.

Colgando de las cimas de las montañas de Yangshuo, China, Chuang Liu toma una vista impresionante durante una trepidante subida. Una impresionante hazaña de resistencia y fotografía magistral en una sola toma.

Otro chasquido de un maravilloso nadador subacuático captura lo que parece alguien buceando en busca de un tesoro enterrado mientras el capitán del barco vigila.

La acción es el nombre del juego. Aquí se puede ver a Merlino Nicolas rompiendo los caminos de tierra con un tobogán perfectamente sincronizado.

A veces, una foto simple puede ser hermosa y hacernos sentir insignificantes al mismo tiempo. Este increíble complemento muestra una vista brillante del mundo capturada por Nicolas Lavilla Calahorra:

"Es la gran puerta que nos abre los ojos al gran mundo que nos rodea. Nos hace sentir pequeños pero somos grandes en nuestros corazones e inmensas en nuestras posibilidades".

Una imagen increíble con impresionantes vistas de las pistas de esquí en Valmalenco. Esta foto de la altura del esquí es sin duda una perspectiva interesante y una inspiración perfecta para otros usuarios de GoPro.

Una vista desde un kayak muestra un paso estrecho a través de la vía fluvial con coloridos acantilados que se alzan a ambos lados. Nos imaginamos que remar por este estrecho río es complicado, pero sin duda es una buena foto.

La diversión rápida y los juegos divertidos es el nombre del juego aquí, ya que una bicicleta de tierra se usa de manera brillante en el desierto. Levantando una tormenta de arena para una foto brillante.

Una vista mucho más tranquila desde arriba de las nubes. No estamos muy seguros de cómo se tomó esta foto de GoPro, pero no se puede negar que es increíble. El furioso fuego del globo aerostático contrastaba maravillosamente con las esponjosas nubes de fondo.

Las cámaras GoPro se utilizan regularmente para hazañas atrevidas. Algunos de ellos locos, otros un poco más peligrosos. Este tipo está cayendo al agua debajo. Una tormenta de polvo enfurecida por un lado y el agua corriendo por el otro crean algunos colores interesantes en las aguas de abajo.

Este tipo no parece muy feliz de ser capturado, pero no se puede negar que esta es una increíble toma de la naturaleza bajo el agua. Humanos y animales salvajes nadando juntos en armonía.

Otra vista asombrosa desde lo alto sobre el suelo. Este usuario ha tomado una imagen impresionante desde la cima de una montaña que ofrece un panorama impresionante de los alrededores.

Esta foto demuestra que las cámaras GoPro son incluso capaces de capturar imágenes brillantes del horizonte. Una variedad de colores, una tormenta de luz e incluso algunos reflejos tranquilos crean una vista impresionante.

Además de imágenes de caos y emociones de alta velocidad, las cámaras GoPro también pueden capturar la naturaleza en su máxima expresión y tranquilidad. Esta foto increíblemente colorida muestra una vista asombrosa de un lago cristalino y aguas increíblemente tranquilas.

Una vista deslumbrante que convirtió el cielo en un brillante tono púrpura. Los rayos que atraviesan el cielo casi hacen que parezca que está destrozado y que está a punto de caer sobre nuestras cabezas.

Un usuario de GoPro salpica un poco las aguas con un paseo en bicicleta por la superficie. Nos encantan los colores de este y la forma en que el posicionamiento de la cámara hace que parezca que el ciclista está navegando por la superficie, en lugar de arar las aguas.

¿Por qué esperar el momento adecuado cuando puedes simplemente arrodillarte en la cima de una montaña? Es casi seguro que es uno de esos momentos en que se requiere que una foto se muestre como prueba cuando la gente no cree la historia.

Los jets suelen crear fotos y videos realmente espectaculares de GoPro. Este video es innegablemente impresionante, no solo por el entorno sino también por el método de fotografía. ¿Con qué frecuencia ves planos en un ascenso vertical como este?

Una toma submarina capturada en lo que parece ser una piscina larga y estrecha crea algunas imágenes interesantes a medida que las líneas de abajo se reflejan y refractan en la superficie del agua.

No es necesario utilizar una GoPro para capturar constantemente diversión sin fin, también son excelentes para capturar vistas relajantes de la naturaleza. ¿Qué es más relajante que tomarse las cosas con calma en una hamaca colgada entre dos árboles rodeados de aguas?

Las cámaras GoPro tienen una gran velocidad de captura y fotos fijas. Esta foto crea una vista brillante del mundo cuando un ciclista pasa por una calle rodeada de coloridos graffiti.

Los excursionistas, escaladores y entusiastas del parkour a menudo toman algunas vistas brillantes e impresionantes de nuestro mundo desde lo alto. La lente GoPro es excelente para capturar una vista amplia del mundo y es perfecta para fotos como esta.

Este largo puente parece extenderse hasta el infinito. Nos deja preguntándonos si podrías tocar las nubes si caminas lo suficiente y solo alcanzas los cielos.

No estamos seguros de querer tomar esta balsa improvisada sobre rápidos intensos, pero sin duda es una vista fantástica sobre aguas relativamente tranquilas.

Estas imágenes de cuerpos de agua en forma de espejo parecen ser un favorito sólido entre los usuarios de kayak GoPro. Es fácil ver por qué también, ya que la belleza pacífica de la naturaleza es increíblemente atractiva.

No estamos seguros de si este paracaidista acaba de salir del globo aerostático o si pasó por el camino hacia el suelo. De cualquier manera, es una nueva foto de GoPro que nos encanta.

Asumiríamos que este viaje requería mucha energía y una fuerte disposición. Las fuertes caídas y la impresionante vista desde las cimas de las montañas contribuyen al equilibrio de riesgo y recompensa.

Apostamos a que este tipo de toma requiere una montura fuerte, pero las cámaras GoPro son impermeables y robustas, especialmente cuando se combinan con la carcasa adecuada. Esto significa que hay muchas fotos increíbles como esta, con las cámaras de acción conectadas a remos de entusiastas de los deportes acuáticos amantes de la diversión.

Hasta donde sabemos, los gatos generalmente no son fanáticos del agua, pero esta pequeña bola de piel se ve bastante relajada. La vista también es espectacular.

Has visto al perro en la patineta, pero ¿alguna vez has visto un perro en una tabla de surf? Ciertamente no lo hemos hecho. Si se va a utilizar una cámara para este tipo de toma, no es de extrañar que sea una GoPro.

Otra visión más relajada del mundo que nos hace desear un retiro tranquilo en la playa y un cóctel alto.

Nos encantan este tipo de fotos submarinas de personas que nadan con delfines. Un recuerdo de toda la vida capturado en la cámara más pequeña que probablemente tengas.

Otra vista inspiradora de vértigo desde una gran altura. Este usuario de GoPro ha logrado capturar una vista fantástica sobre las nubes.

Como si la vista desde la ciudad de abajo no fuera lo suficientemente buena, con aguas cristalinas y brillantes que desembocan en la bahía, este usuario de GoPro nos ha dado una vista aún más espectacular. Colorido y hábilmente planteado.

No hay nada mejor que descubrir un lugar tranquilo donde pueda zambullirse para darse un baño relajante. Este embarcadero conduce a las aguas perfectas y también es una foto brillante.

Montar una GoPro en su patineta, longboard u otro dispositivo de transporte de baja altura es una forma brillante de obtener una nueva perspectiva del mundo. Esta vista inusual no solo crea un video crackeado sino que también hace fotos fantásticas.

Siempre que no permita que las olas laven su GoPro, estas cámaras son fantásticas para tomar fotos bajo el agua y medio sumergidas. Esta imagen es una de muchas en nuestra lista y una pequeña muestra de las miles que hay.

Como son robustas e impermeables, estas cámaras son herramientas brillantes para tomar fotos del océano y el poder de la naturaleza. En este nivel, también son perfectos para capturar hermosas olas.

Otra foto capturada con una GoPro que muestra pintura con luz. Este tipo de fotos se ven fantásticas y dan la apariencia de una lluvia de fuego desde arriba.

Mucho más que una forma de proteger la bahía de las olas, este malecón también lo convierte en un lugar de fotografía brillante. Todo lo que se necesitó fue un ojo para los detalles y el momento perfecto para capturar un océano tranquilo y un fondo brillante.

A veces es mejor no mirar hacia abajo. Este puente de aspecto precario a través de aguas turbulentas no se ve terriblemente atractivo, pero ofrece una vista impresionante del mundo a continuación.

A veces ni siquiera necesitas aventurarte fuera de casa para tomar algunas fotos increíbles. Este visitante del baño para pájaros fue capturado en una GoPro, el propietario tuvo la suerte de que no fuera una urraca.

Otra combinación de selfie stick y patineta crea una foto GoPro de ritmo rápido con excelentes resultados. Realmente disfrutamos de lo fluidos que son este tipo de fotos también.

Una vista brillante desde arriba y debajo del agua. Varios fotógrafos parecen estar tratando de capturar diferentes imágenes del surfista a medida que pasa. Nos encantaría ver el resto de los resultados también.

Una simple selfie de un hombre y su amigo peludo dando un paseo. No estamos seguros de que esto sea particularmente seguro, pero no se puede negar que es increíble.

Otra foto de un encuentro submarino con la vida salvaje local. Nos encantan estos primeros planos de animales y ver criaturas capturadas en su entorno natural.

Otra GoPro combinada con la diversión de deportes acuáticos. Esta imagen está brillantemente enmarcada para mostrar el impresionante reflejo en las aguas de abajo.

Un surfista se aferra a su GoPro cuando se dirige a las olas y los resultados son impresionantes. Fotos simples como esta son para lo que están hechas las cámaras GoPro. ¡Solo asegúrate de no dejarlos caer!

Ciertamente debe haber algo de libertad en la cima de estas montañas. Las vistas son asombrosas y hacen un final maravilloso a lo que sin duda fue una dura caminata ascendente hasta la cima.

Otro uso favorito para las cámaras GoPro es capturar la vista en el camino cuando se lanza en paracaídas desde un avión. Con un montaje simple en la cabeza, se pueden capturar algunas vistas bastante fantásticas para que todos las vean.

Este tipo de instantáneas muestra cuán versátiles pueden ser las cámaras GoPro. Es tan posible capturar un increíble retrato de un animal como una autofoto surfeando. Los resultados también son sorprendentes.

Planeadores, tomas de sol e incluso un helicóptero, esta foto de GoPro lo tiene todo. Diversión aérea acrobática capturada para que todos la disfrutemos.

Un grupo de paracaidistas caen a la tierra mientras se toman de la mano. Es una foto fantástica y si miras de cerca verás una multitud de cámaras GoPro atadas a los cascos también.

Aguas tranquilas, control, sol en el horizonte, control, otra foto fantástica de GoPro, control. No puede equivocarse con una toma de agua quieta, un sólido favorito de la fotografía GoPro.

No, esta no es una captura de pantalla de Red Dead Redemption 2, es una instantánea de la vida real. El paisaje fantástico y las aguas corrientes crean un entorno completamente tranquilo.

Este tipo es claramente un buscador de emociones. Como si el paracaidismo no fuera lo suficientemente divertido, también lo está haciendo al revés y también usa solo un par de pantalones cortos. Por qué no.

¿No es maravilloso el invierno? Este perro es claramente un gran fanático de la diversión en la nieve. Una foto GoPro brillantemente sincronizada captura toda la alegría de saltar sobre troncos y brincar en la nieve.

Otra vista tranquila y serena con una dama y su perro disfrutando de las aguas. Nada como una bonita paleta relajante y una foto perfectamente planteada.

Este tipo de fotos muestra cuán versátil puede ser una GoPro. Funcionan bien al aire libre, pero también son altamente capaces en condiciones de nieve brillante. La vista también es fantástica. Los árboles cubiertos de nieve se extienden hasta donde alcanza la vista.

Con el soporte adecuado, puede hacer que una GoPro manos libres. Las monturas de cofre, monturas de casco y más permiten capturar todo tipo de fotos, incluidas fantásticas fotos familiares para atesorar durante años.

Una simple imagen de un hombre y su búsqueda para romper las pistas de esquí y pasar un buen rato en la nieve.

Una foto colorida y llena de acción de un surfista solitario atrapando algo de aire sobre la cima de una gran ola. Perfectamente sincronizado y brillantemente entretenido también.

Nos encanta esta foto simplemente enmarcada. La gran ola entrante se ve casi en tamaño de tsunami gracias a la altura de la cámara. Sin embargo, la vista tranquila habla de paz y tranquilidad.

A las personas les encanta una buena selfie y no se vuelven mucho más geniales que esto. Usar una camiseta mientras cuelga de un acantilado helado - ¡escalofriante!

No se puede negar que los surfistas pueden ver algunas vistas impresionantes. Un momento brillante y un ojo para las olas perfectas dan como resultado momentos muy especiales como este. Una vista increíble cuando un surfista pasa debajo de una gran ola justo cuando se rompe.

No estamos completamente seguros de cómo se compuso esta foto, pero es brillante. Un increíble arco iris pintado entre los árboles y en el cielo nocturno.

Tómese un momento para admirar esta vista, luego mire de cerca y verá al escalador atrapado entre las rocas. Parece una escalada estrecha y difícil, pero sin duda es una foto increíble.

No se puede negar que las cámaras GoPro se utilizan regularmente para capturar algunos deportes bastante extremos, capturar impresionantes vistas o resaltar aventuras en numerosos paisajes.

Este as de Giorgio Ghezzi ciertamente muestra un don para la aventura llena de diversión y desafiante de la muerte con una subida a un acantilado helado.

¿Por qué contentarse con solo un pastel cuando podría volar a los cielos? Este usuario de GoPro logró una brillante celebración de cumpleaños con una increíble experiencia de paracaidismo y la foto para demostrarlo.

Una de las ventajas de las capacidades submarinas de un GoPro es poder ver cómo reacciona el agua a la interacción humana. Nos encanta ver acciones de alto impacto capturadas en un solo marco.

Las fotos aéreas siguen llegando a medida que más y más usuarios de GoPro salen al cielo. Estas cámaras robustas son perfectas para volar tanto como para cualquier otro uso. Esta foto muestra una cadena montañosa brillantemente verde e incluso un pequeño centro urbano que se extiende debajo.

Las cámaras GoPro están disponibles para comprar prácticamente en todo el mundo. Lo que significa que podemos ver fotos increíbles como esta, con espectáculos de luces pintados en el cielo. Desde tormentas eléctricas hasta la aurora boreal, las cámaras GoPro pueden capturarlas a todas.

Ahora, esto parece muy divertido. Este fotógrafo aprovechó su GoPro al capturar una gran imagen de ellos deslizándose por una enorme cascada.

Es sorprendente lo popular que es la fotografía de vida silvestre entre los entusiastas de GoPro. Los resultados a menudo también son impresionantes, casi tanto como el tema en sí.

Otra foto de la vida silvestre captura una manada de orcas nadando juntas. Magníficas criaturas en su hábitat natural.

Desde la tranquilidad del mar, hasta las calles con diversión en moto. La humilde GoPro está llena de infinita versatilidad.

¿Por qué pagar por las divertidas fotografías de montaña rusa cuando puede tomar la suya con una cámara que puede guardar en su bolsillo? Este tipo de fotos brillantes son muy fáciles de tomar.

Más acrobacias aéreas capturadas con la ayuda de una GoPro. Esta foto no solo incluye varios planos y una vista magnífica, sino también senderos de humo.

Nada que ver aquí, solo algunas bananas atrapando algunas olas. Todo perfectamente normal.

Amamos esta imagen. Otra vista brillante del paisaje capturado con la ayuda de un paracaídas y un poco de paciencia.

Esta imagen casi parece que ha sido Photoshoppeada. Una aterradora vista de primer plano de un tiburón buscando un bocadillo rápido. No es algo que alguna vez quieras ver fuera de la jaula.

Otra toma submarina impresionante capturada con una GoPro. Esta imagen muestra una masa de nadadores que sin duda compiten en algún tipo de carrera. Una impresionante, aunque turbulenta vista del agua.

Debido a que las fotografías de paracaidismo no son lo suficientemente interesantes, este fotógrafo ha logrado capturar una pose casual que cuelga del ala de un avión.

La alegría de un motociclista capturada en una simple foto: una carretera sinuosa y vacía, un clima agradable y la libertad de abrir el acelerador.

Otra aventura del Salvaje Oeste a caballo capturada con la ayuda de GoPro. Esta asombrosa vista del mundo desde la ladera es realmente impresionante. Nos preguntamos si el caballo lo aprecia tanto como nosotros.

Estamos empezando a pensar que deberíamos haber incluido una advertencia al comienzo de este artículo para las personas que tienen miedo a las alturas. Es probable que esta vista haga que el corazón de cualquiera se salte un par de latidos, incluso con la cuerda de seguridad bien atada.

El uso estándar de las cámaras GoPro en la mayoría de los casos es capturar impresionantes fotos de alta velocidad y videos de actividades imprudentes. Este tipo de trineo es perfecto para tales cosas. Parece una diversión fantásticamente rápida también.

Otro paseo en globo aerostático con una vista brillante. Nos encanta lo alto que está esta foto sobre las nubes. Si miras de cerca, también verás otro globo que emerge de las nubes de abajo.

Hay algo sobre escalar laderas de las montañas y tomar selfies. Estas selfies orientadas hacia abajo son sin duda mucho más fáciles de capturar con una pequeña GoPro.

Estamos impresionados con lo tranquila que está el agua aquí. Incluso el gran barco no está haciendo olas a través de estas aguas tranquilas y arruinando la vista.

Otro ángulo de la diversión del surf. Pegar una GoPro en una tabla de surf casi siempre da como resultado algunas tomas bastante especiales. Este ángulo proporciona una vista que probablemente no verá a menos que esté haciendo bodyboard.

Capturar retratos de animales es fácil cuando tienen curiosidad. Este pequeño emplumado ha tomado un interés particular en la GoPro y se ha acercado para verlo más de cerca.

Capturar excelentes fotos de acción no se trata solo del truco, también se trata del tiempo. Capturar un poco de aire mientras también se rompe no es fácil, pero cuando sale, los resultados son fantásticos.

Este perro podría estar disfrutando un poco de tiempo en el tablero, pero algo más en la distancia ha llamado su atención. Sin embargo, hace otra foto brillante.

Justo cuando pensabas que un paisaje como este no podía verse mejor, aparece una ballena para mejorar la escena. Un chasquido rápido y la vista se captura para siempre.

Una vista alta del paraíso de un snowboarder. Esta increíble vista debe ser atractiva, si no llena de peligros y escalofríos helados.

No se puede negar que esta es una vista brillante del paisaje bien coloreado por la puesta de sol.

Nos imaginamos que andar en bicicleta bajo el agua sería bastante complicado. Sin embargo, es una foto increíble. Daft, pero asombroso.

Un vistazo rápido a esta foto y es posible que te pierdas el planeador que está casi camuflado por la nieve igualmente blanca en el piso de abajo.

Nos encanta la idea de lanzarse en paracaídas con un inflable gigante. Probablemente no sean de mucha utilidad para ralentizarlo, pero los resultados fotográficos son bastante únicos. Además, si puedes aterrizar en una piscina o en la playa, también puedes divertirte a base de agua.

Otra instantánea de GoPro que muestra los maravillosos colores de las luces del norte que iluminan el cielo nocturno.

Esta foto es genial, parece que este pequeño está llamando a sus amigos sobre su nuevo descubrimiento. "Miren lo que he encontrado chicos, ¡algún humano nos ha dejado una cámara!"

Los delfines son conocidos por ser juguetones. Nos sorprende que no le moleste que la gran nave haga olas detrás de él. Sin embargo, es un complemento increíble.

Un colorido disparo a base de agua del paraíso tropical de Fiji. Esta vista muestra un hidroavión listo para despegar de las aguas cristalinas.

Una vista increíblemente hermosa de un puente artificial que se extiende a lo largo de un tranquilo lago. Alba Lleshi tomó esta imagen mientras caminaba por el lago y se detenía para descansar.

Resulta que a los cerdos no solo les gusta rodar en el barro, sino que también les gusta darse un buen chapuzón en el mar. Esta foto muestra a un lindo cerdo nadando en las aguas cristalinas de las Bahamas.

Una vista espectacular capturada mientras nadaba con los delfines en la costa de Hawai. Esta foto submarina de Connor Trimble muestra en qué mundo increíble vivimos.

No es su vista navideña habitual: esta foto fue tomada en la víspera de Navidad en la isla volcánica de Lanzarote en las Islas Canarias. Caminos tranquilos para que un hombre los disfrute solo con su moto y los vientos fríos de invierno para acompañarlo.

"Cuando tu perro comienza a hacer un agujero en la arena de la playa y terminas enterrándolo"

¡Miriam Borrego Ruiz claramente se estaba divirtiendo un poco en la playa y esa es ciertamente una perra cooperativa!

Una vista serena de un lago perfectamente quieto en el norte de Italia. Alberto Rossetto tomó esta imagen mientras estaba en una aventura en bicicleta. Los colores brillantes de los árboles otoñales contrastan maravillosamente con las frías aguas del lago.

Esta imagen es en realidad la combinación de 400 fotos en una sola. El resultado es lo que parecen mil estrellas fugaces en el cielo. Bastante espectacular, estamos seguros de que estará de acuerdo.

Víctor De Valles nos muestra cuán versátiles pueden ser las cámaras GoPro con una captura submarina brillante capturada mientras practica buceo libre con los peces. Nos encanta cómo la luz atraviesa el agua en esta imagen. Una vista simple pero maravillosa de la naturaleza.

Machu Pichu es una ciudadela inca enclavada en la Cordillera de los Andes, muy por encima de Perú. Es un destino turístico popular para la región y con este tipo de vista impresionante, es fácil ver por qué.

Otra asombrosa vista de Overcapture sobre las nubes, lo que demuestra una vez más por qué las cámaras GoPro son tan favoritas con los paracaidistas.

Un skater solitario aprovecha al máximo una carretera sinuosa y vacía a primera hora de la mañana. El sol se arrastra lentamente sobre la cima de la montaña a medida que comienza un nuevo día. Otra foto brillantemente simple elegida como foto del día.

Un snowboarder solitario aparece en el borde de este chasquido, apenas visible en la vista deslumbrante de la extensión cubierta de nieve que se extiende ante ellos. El polvo blanco maravilloso e intacto se extiende hasta donde alcanza la vista. Un paraíso para los practicantes de snowboard.

Las tomas orientadas hacia adelante desde la proa de un barco parecen ser un firme favorito entre los usuarios de GoPro. Este también es bastante especial. Las brillantes aguas color esmeralda brillan debajo de las laderas cubiertas de verde. Relajante, tranquila y tranquila, esta foto sin duda inspira una sensación cálida y feliz de lo serena que puede ser la naturaleza.

El sol atravesando la línea de árboles, los rápidos de aguas bravas haciendo señas en la distancia, una GoPro atada a un casco. No tenemos dudas de que se tomaron algunas fotos impresionantes en este paseo en kayak, pero esta es algo especial. ¿El silencio antes de la tormenta? O simplemente una vista fantástica de la naturaleza en su máxima expresión.

El fotógrafo de GoPro Mike Maholias se calienta las manos con un fuego abierto mientras se comunica con la naturaleza y se relaja junto a las tranquilas aguas de este lago tranquilo. Esta foto ciertamente nos hace maravillarnos de cuántos elementos maravillosos de la naturaleza se pueden exprimir en un solo instante.

Las cámaras GoPro son especiales por lo flexibles que son. La carcasa submarina una vez más hace su magia cuando Jeb Corliss captura un banco de peces que pasan con algunos tiburones arrojados en buena medida. Una gama de criaturas captadas por la cámara flotando pacíficamente y armoniosamente en las cálidas aguas. ¿Qué podría ser mejor para una competencia sobre el medio ambiente en que vivimos que esto?

Con una vista montañosa un poco menos relajante, Victoria Nader nos muestra cómo podría ser un descenso bastante empinado. Nos complace verlo desde una distancia segura, pero tenemos que admirar el coraje del fotógrafo y la maravilla de la vista.

Este entusiasta de GoPro llevó al mejor amigo del hombre al paseo en estas tranquilas aguas del lago. Una hermosa escena se extiende ante ellos y el perro parece estar contemplando las maravillas de su vida mientras mira a lo lejos.

Esta imagen de Cesar Palacios muestra una vista brillante desde México con un reflejo cristalino de los cielos de arriba durante un paisaje urbano brillante.

La increíble GoPro es obviamente una cámara increíblemente versátil y perfecta para deportes extremos, como bucear en aviones perfectamente buenos.

A primera vista, podrías pensar que se trataba de un hombre que nadaba con un tiburón o una ballena, pero en realidad es un Ocean Sunfish. Aparentemente uno de los peces óseos más pesados del mundo y también uno de los más fértiles. La hembra de las especies produce hasta 300,000,000 de huevos a la vez.