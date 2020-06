Algunos usuarios de Xbox Insiders tienen una versión de prueba temprana del audio espacial de auriculares DTS: X en Xbox One

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Puede que no sea tan frontal y central como la potencia de procesamiento gráfico y la velocidad del disco duro, pero se parece cada vez más al audio, tanto a través de auriculares como de sistemas de sonido, se está convirtiendo en un campo de batalla para las principales consolas de juegos en este momento.

Sony está haciendo una apuesta relativamente considerable, dedicando un poco de atención a la próxima PlayStation 5 al chip de audio 3D dedicado que tiene incorporado y mostrando cómo puede sonar durante su impresionante transmisión en vivo.

Es posible que Microsoft no haya incorporado un nuevo sistema para Xbox Series X, pero claramente también está prestando atención. Acaba de abrir una nueva versión de prueba para un número muy exclusivo de miembros de su programa Xbox Insider, el anillo Alpha Skip Ahead, lo que les permite probar un nuevo sistema de audio, DTS: X para sus auriculares en Xbox One.

La aplicación DTS Sound Unbound está disponible a través de Xbox Insider Hub para aquellos que califican para usarla, con pruebas ilimitadas de 24 horas del software disponibles durante el período de prueba. Debería desbloquear audio espacial para su auricular que compita o incluso supere el Dolby Atmos ya disponible para auriculares, siempre que los juegos que pruebe realmente admitan audio espacial.

Hemos dicho desde hace mucho tiempo que las personas deberían probar absolutamente el audio de los auriculares para sus juegos si tienen la oportunidad: no solo es casi siempre más inmersivo y de alta fidelidad que los sistemas de sonido de la mayoría de las personas, también es agradable y considerado con cualquiera compartes una casa con

Estamos ansiosos, de hecho, por jugar The Last of Us: Part II en los próximos días con los auriculares puestos para mayor terror y evitar el tema de cualquier sonido particularmente desgarrador que confunda a nuestros vecinos.

De todos modos, puede encontrar más detalles de la versión Xbox Insider aquí , si desea ver qué más se está probando.