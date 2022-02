Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sony ha presentado auriculares muy diferentes a todo lo que hemos visto antes en la forma de sus verdaderos auriculares inalámbricos LinkBuds.

Se podría decir que son auriculares anti-ANC ya que, en lugar de bloquear el ruido externo, están diseñados específicamente para dejarlo entrar.

No hay auricular, con Sony LinkBuds luciendo un controlador de anillo abierto. Se coloca en la oreja con una punta de ala que lo mantiene en su lugar, lo que le permite escuchar lo que sucede en el mundo que lo rodea mientras escucha música o habla.

Eso los hace específicamente útiles para videollamadas en casa, donde también desea escuchar el timbre de la puerta o los miembros de la familia, o correr, por ejemplo, mantenerlo informado sobre el tráfico u otras personas.

Sony también afirma que se adaptan a un nuevo estilo de vida adoptado por muchos adultos jóvenes, a quienes les gusta usar auriculares incluso cuando no están escuchando nada en particular. Ciertamente, con solo 4,1 g por cogollo, son lo suficientemente pequeñas y ligeras para hacerlo. Y, como no se inserta ningún auricular en ninguno de los oídos, también son cómodos durante períodos prolongados.

En términos de tecnología de audio, los LinkBuds comparten el mismo procesador V1 que los auriculares insignia WF-1000XM4 TWS, además del sistema de mejora de audio digital DSEE propiedad de Sony.

Si bien no hay cancelación de ruido, el control de volumen automático se puede activar para subir el volumen en áreas más ruidosas y bajarlo cuando hay más silencio a tu alrededor. También hay una opción de hablar para chatear que pausará la música automáticamente tan pronto como hables.

Se admiten Google Assistant y Amazon Alexa, así como las tecnologías Google Fast Pair y Swift Pair de Microsoft.

Los LinkBuds vienen con 5,5 horas de duración de la batería en los mismos botones, con 17,5 horas adicionales disponibles en el pequeño estuche de carga. Una carga rápida de 10 minutos también puede proporcionar una hora de tiempo de reproducción.

Están disponibles ahora a un precio de £ 150 en el Reino Unido, € 180 en Europa Central y $ 180 en los EE. UU.

Las mejores ofertas de auriculares para el Black Friday 2021: AirPods, Bose, Beats, ofertas de Sony Por Cam Bunton · 29 Noviembre 2021 El mayor evento de compras de 2021 es el mejor momento para disfrutar de algunos descuentos en audífonos.

ardilla_widget_6583700

Escrito por Rik Henderson.