¿Sonos funciona tanto en audífonos como en audífonos?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Durante mucho tiempo se rumorea que Sonos está trabajando en auriculares , aunque el rumor más reciente sugiere que la compañía también podría estar trabajando en auriculares, y algunos de aspecto interesante también.

Una solicitud de patente descubierta por Zatz Not Funny , que ya había descubierto productos Sonos en el pasado, muestra una serie de opciones de auriculares y algunos enfoques de carga ligeramente poco convencionales.

La presentación de la USPTO tiene varias imágenes, que muestran dos estilos de diseño de auriculares y tres métodos de estuche de carga, incluido lo que parece ser USB Tipo-C, junto con placas de batería desmontables. Uno de los diseños de auriculares parece un poco más normal, mientras que el otro parece un poco extraño a primera vista.

La presentación de una patente no es garantía de que se esté fabricando un producto, así que no se hagan ilusiones todavía, fanáticos de Sonos. Especialmente porque una patente muy detallada para los auriculares Sonos apareció hace mucho tiempo y aún no hemos visto que se materialice.

Dicho esto, Sonos está claramente interesado en llevar su experiencia musical fuera del hogar. Lo hemos visto con su último altavoz Bluetooth, y muy portátil, Roam , así como con su colaboración con Audi.

Aún no se ha visto cómo funcionarían los audífonos o auriculares Sonos, pero dado que Roam cambia automáticamente entre Wi-Fi y Bluetooth cuando sale de su hogar y de la red Wi-Fi, esperaríamos algo similar en los audífonos y audífonos, lo que le permite hacer estallar en los auriculares y continúe escuchando lo que haya sonado. También esperaríamos que una función como Sonos Sound Swap que se encuentra en Roam esté a bordo para vincular el hogar y el viaje.

Escrito por Britta O'Boyle.