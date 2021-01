Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los Galaxy Buds Pro de Samsung ya han experimentado niveles Titanic de fugas en los últimos meses, y ahora el paquete minorista completo se ha visto en una lista de Facebook Marketplace.

Se espera que los auriculares inalámbricos sean presentados oficialmente por Samsung el 14 de enero, pero la última filtración deja muy poco a la imaginación. La persona detrás de la lista, que ahora no está disponible, aunque no está claro si esto se debe a que los Buds se vendieron, afirmó tener dos pares de los nuevos auriculares, con uno puesto a la venta por $ 180, según Twitter .

Naturalmente, no hay nada demasiado emocionante en ver la caja minorista en sí, que se muestra a continuación, pero al menos parece confirmar las características que se habían filtrado anteriormente. Entonces, ahora sabemos que los Buds Pro contarán con un altavoz de dos vías, una clasificación IPX7, duración de la batería de 18 horas con una sola carga y cancelación activa de ruido.

Esto lo convierte en un paquete que debería funcionar cómodamente como los mejores auriculares inalámbricos de Samsung hasta el momento, con el precio de los Buds Pro, que se espera que llegue en plateado, violeta y negro, también se espera que alcance alrededor de $ 200 / £ 150.

Esto los haría más baratos que los AirPods Pro de Apple y una alternativa natural para los usuarios de Android, pero obviamente queda por ver si pueden igualar el rendimiento de su rival.

Y como no queda nada por filtrar, realmente es cuestión de esperar a que Samsung revele lo que ya sabemos. En realidad, no quedan sorpresas, pero Samsung no las necesitará mientras los Galaxy Buds Pro puedan superar sus esfuerzos anteriores y comenzar a competir por la corona de los auriculares inalámbricos.

Escrito por Conor Allison.