¿Qué es Qualcomm aptX Lossless?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Qualcomm ha desarrollado lo que dice ser el primer códec de audio verdaderamente sin pérdidas capaz de transmitir música bit a bit a través de Bluetooth.

Al llegar a los dispositivos con una nueva versión de la tecnología Snapdragon Sound en 2022, permite escuchar música con calidad de CD de forma inalámbrica en auriculares internos y externos compatibles.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre aptX Lossless y por qué se diferencia de otras tecnologías de aptX.

Qualcomm aptX Lossless es la primera tecnología de audio verdaderamente sin pérdidas capaz de transmitir pistas con calidad de CD bit a bit a través de Bluetooth.

Enviará audio de 16 bits a 44,1 kHz a los auriculares compatibles, literalmente, sin pérdida de reproducción audible. Esto se logra mediante la optimización de las "tecnologías de audio y conectividad inalámbrica básicas".

El nuevo aptX Lossless será parte del conjunto de tecnologías aptX Adaptive y se incluirá como parte de la tecnología global Snapdragon Sound de Qualcomm.

Eso significa que se puede activar cuando las condiciones inalámbricas (RF) están en su mejor momento, transmitiendo 1 Mbps a través de Bluetooth. Sin embargo, si la conexión se debilita por algún motivo, aptX Adaptive puede cambiar la calidad de la transmisión a, como mínimo, 140 kbps. Eso asegurará que continuará escuchando su música (o podcast, audiolibro, etc.) con la mejor calidad posible, aunque no sin pérdidas en ese momento.

El códec aptX Lossless de Qualcomm requerirá dispositivos con el hardware Snapdragon Sound adecuado, tanto en la fuente como para la recepción. No hay auriculares actualmente disponibles que sean compatibles, ya que deberán incluir nuevos chips con la última tecnología Snapdragon Sound. Aquellos con Snapdragon Sound ya no serán actualizables, entendemos.

Podría confundirse al pensar que Qualcomm ya tiene un códec de audio de alta resolución en aptX HD . De hecho, puede transmitir audio a una resolución más alta que incluso aptX Lossless, hasta 24 bits y 48 kHz. Sin embargo, eso no se transmite sin pérdidas, el audio se comprime.

La tasa de bits más alta posible a través de aptX HD es de 576 kbps, mientras que aptX Lossless puede transmitir a 1 Mbps.

El otro beneficio de aptX Lossless es que en realidad puede alcanzar los 96 kHz de 24 bits si está contento de soportar el audio con pérdida, por lo que es adaptable. Podrá cambiar entre los modos, según sus preferencias.

Nos ha impresionado mucho la calidad de audio lograda a través de aptX HD en las pruebas. Todavía tenemos que probar aptX Lossless.

También hay otras tecnologías aptX, incluida aptX Low Latency, pero eso es por menos retraso (para juegos, etc.) que la calidad de audio en sí.

Actualmente, no hay auriculares ni audífonos compatibles con el nuevo códec. Estarán disponibles a principios de 2022, con verdaderos auriculares inalámbricos y otros auriculares que necesitarán admitir una nueva versión del hardware Snapdragon Sound de Qualcomm para que sea compatible.

Lamentablemente, no es probable que Apple adopte aptX Lossless para futuros iPhones o AirPods. No es imposible que no haya admitido ninguna otra forma de tecnología de audio aptX hasta la fecha.

Con toda probabilidad, Apple desarrollará su propia tecnología para transmitir audio sin pérdidas a través de Bluetooth, pero aún no hemos oído hablar de nada en proceso.