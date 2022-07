Grandes ahorros en Beats Studio 3 Wireless este Prime Day

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Casi siempre que llega un evento de compras importante, encontrarás los Beats Studio 3 Wireless entre los descuentos. El Prime Day 2022 no es diferente, y ahora puedes encontrar los auriculares de gama alta de Beats disponibles a un gran precio.

Tanto si estás en Estados Unidos como en el Reino Unido, encontrarás los Beats con alrededor de un 50% de descuento sobre su precio original completo. Por supuesto, hace tiempo que no está a ese precio, ya que es más antiguo, pero eso no significa que la oferta de los Studio 3 no sea buena. Sigue siendo un buen precio para un gran par de auriculares de uso diario.

Beats Studio 3 - ahorra 150 libras Beats Studio 3 fue el primer par de auriculares con cancelación de ruido de la compañía. Ahora están rebajados a sólo 149 libras. Ver oferta

Beats Studio 3 - ahorra un 50% Al igual que en el Reino Unido, los Beats de gama alta están disponibles a un precio muy competitivo. Ahora 174,99 dólares. Ver oferta

Los Beats Studio 3 se lanzaron hace ya bastante tiempo en términos de electrónica de consumo, pero fueron el primer par de auriculares con cancelación de ruido de la compañía, y uno de los primeros en venir equipados con el chip W1 para facilitar el emparejamiento de dispositivos Apple.

Lo que los hacía especiales era que, a diferencia de otros auriculares ANC de la época, procesaban la cancelación de ruido en tiempo real, adaptando el sonido y el nivel de cancelación de ruido en función del sonido que te rodeaba.

Además, incluso en 2022, las más de 25 horas de duración de la batería son muy potentes, y constituyen un par de auriculares muy cómodos y con un gran sonido. A este bajo precio, definitivamente vale la pena verlos.

Escrito por Cam Bunton.