Los OnePlus Nord Buds prometen grandes graves y una carga rápida

(Pocket-lint) - One Plus ha revelado al mundo sus rumoreados Nord Buds, como parte de su evento More Power to You,

Los nuevos auriculares están disponibles en dos colores, pizarra negra o mármol blanco, y cuentan con un diseño ergonómico y suave que, según OnePlus, será cómodo durante largas horas de uso.

Los Nord Buds cuentan con unos robustos controladores dinámicos de titanio de 12,4 mm que, según dicen, proporcionan una excelente fidelidad de audio y unos graves profundos.

También son compatibles con Dolby Atmos y, presumiblemente, con otros formatos de audio espacial.

Para conseguir el sonido perfecto para tus gustos, OnePlus te ofrece 3 modos de ecualización preestablecidos: Bold, Bass o Serenade. Si ninguno de ellos te convence, también puedes hacer un ecualizador personalizado en el software Sound Master Equalizer.

La duración de la batería es decente, con 7 horas independiente o 30 horas incluyendo la funda. Pero, si te quedas sin batería, admiten la carga rápida y te darán 5 horas de reproducción en sólo 10 minutos de carga.

La calidad de las llamadas debería ser impresionante, ya que los Nord Buds tienen 4 micrófonos a bordo, así como reducción de ruido AI.

Los auriculares aprovechan la tecnología Bluetooth 5.2, que permite un modo de juego de baja latencia de 94 ms, además del emparejamiento rápido de OnePlus con un teléfono compatible.

Los Nord Buds estarán disponibles primero en la India, a partir del 10 de mayo a las 12pm IST. Si te interesa, sólo te costarán ₹2.799 (unos 36 dólares o 30 libras).

Escrito por Luke Baker.