Se filtran las especificaciones de los OnePlus Nord Buds antes de su lanzamiento

(Pocket-lint) - Se espera que OnePlus anuncie una serie de productos durante el lanzamiento de More Power to You el 28 de abril, incluyendo los OnePlus Nord Buds, el OnePlus 10R y el OnePlus Nord CE 2 Lite.

La compañía ya había mostrado una imagen de los OnePlus Nord Buds -que serán el primer producto que no sea un teléfono que adopte el nombre Nord-, pero ahora otra filtración ha detallado las especificaciones que podemos esperar de los auriculares inalámbricos.

SegúnMax Jambor, que tiene un historial bastante decente, los Nord Buds ofrecerán un controlador de 12,4 mm, Bluetooth 5.2 y vendrán en opciones de color negro, blanco y azul.

Jambor también detalló las capacidades de carga, afirmando que ofrecerán 5 horas de escucha con una carga de 10 minutos, mientras que la batería debería ofrecer 7 horas de escucha en total, o 30 horas si se incluye el estuche de carga. No habrá cancelación activa de ruido como los OnePlus Buds Z2 -aunque esto no es muy sorprendente- y ofrecerán una clasificación IP55.

Nord Buds:

Conductor de 12,4 mm

Bluetooth 5.2

Carga de 10 minutos > 5H de escucha

7H de escucha (30H con funda)

IP55

Sin ANC

Color negro, blanco y azul- Max Jambor (@MaxJmb) 20 de abril de 2022

En cuanto al diseño, la imagen publicada por la propia OnePlus muestra un diseño similar al de los OnePlus Buds Z2, aunque simplificado. Todavía no se sabe nada del precio, pero teniendo en cuenta que los smartphones de la gama Nord tienen un precio competitivo, cabría esperar lo mismo de los Nord Buds.

Por suerte, no falta mucho para saberlo con certeza. Puedes consultar nuestro artículo sobre cómo ver el evento de OnePlus del 28 de abril.

Escrito por Britta O'Boyle.