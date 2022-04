Aquí están los OnePlus Nord Buds en una foto oficial

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - OnePlus India ha tuiteado una imagen de los OnePlus Nord Buds antes de su lanzamiento el 28 de abril.

Se presentarán oficialmente junto a los smartphones OnePlus 10R 5G y OnePlus Nord CE 2 Lite durante el evento de lanzamiento de la compañía More Power to You.

Los auriculares son la primera vez que la marca Nord se utilizará en un producto que no sea un teléfono. Se trata de una alternativa más asequible a los productos insignia de OnePlus.

A decir verdad, salvo la imagen publicada en la cuenta oficial de Twitter, poco más se sabe por el momento de los verdaderos auriculares inalámbricos.

Los OnePlus Nord Buds llegarán pronto a la ciudad. Mantente informado y gana a lo grande: https://t.co/NlMgDtCRfR pic.twitter.com/TRXNTEZcRb- OnePlus India (@OnePlus_IN) 18 de abril de 2022

Recientemente han sido vistos en la página web de la FCC, el sitio de certificación de comunicaciones en Estados Unidos. Esto sugiere que han sido aprobados para su uso en el país, por lo que es probable que estén destinados a un lanzamiento global, no sólo para el mercado indio.

La nueva imagen muestra un diseño similar pero simplificado en comparación con los OnePlus Buds Z2. Sospechamos que los Nord Buds no vendrán con cancelación de ruido activa, por lo tanto, para mantener los dos modelos separados.

Sin embargo, es más que probable que el precio de los Nord Buds sea muy atractivo. Es posible que incluso se ofrezcan como incentivo para los compradores del nuevo CE 2 Lite cuando éste salga a la venta.

Lo sabremos el 28 de abril durante el evento, que podrás seguir en directo aquí.

Escrito por Rik Henderson.