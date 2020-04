Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

OnePlus finalmente lanzó OnePlus 8 Pro , mostrando su última línea de teléfonos inteligentes, pero tenía otra pequeña sorpresa planeada para el evento en línea: los auriculares Bullets Wireless Z.

Habíamos escuchado en las últimas semanas que llegarían, y el fabricante se mostró debidamente obligado a mostrar los nuevos auriculares tipo bala, que recuerdan más al Beats X en términos de diseño, con un diseño de banda de cuello de goma.

Uno de los desarrollos más impresionantes realizados por Bullets Wireless Z viene en la inclusión de la carga rápida y una duración estimada sólida de la batería de 20 horas, con una duración total de la batería de 10 horas con solo 10 minutos de carga: la carga rápida fue muy un gran enfoque de la presentación en línea de OnePlus, después de todo.

También recibimos confirmación de que los auriculares estarán disponibles en cuatro colores: menta, avena, negro y azul. ¿"Avena" nos parece claramente blanca? Sí, pero seguiremos adelante, después de todo, no hay nada nuevo en las convenciones de nombres de locos.

También son resistentes al sudor y al agua, lo que los hace ideales para cualquier persona que quiera hacer ejercicio con auriculares.

Los auriculares están disponibles para comprar ahora en algunos colores de OnePlus en el Reino Unido, aunque aún no en los EE. UU., Con el precio confirmado en $ 49.95 o £ 49.95, que es un punto de precio competitivo para lo que claramente está destinado a atraer a personas que no están No buscas gastar cifras triples en auriculares inalámbricos verdaderos.

Por supuesto, también es justo decir que la prueba en el budín para auriculares es la calidad del sonido, por lo que tendremos que esperar para tener en nuestras manos el Bullets Wireless Z para determinar cuán impresionantes son.