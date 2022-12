Los próximos auriculares de Nothing ya están certificados antes de su presentación

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nothing aún no ha anunciado sus próximos auriculares, pero parece que ya han sido certificados y están en la base de datos de Bluetooth SIG.

Eso significa que es probable que Nothing se esté preparando para anunciar los nuevos auriculares, que probablemente se llamarán Nothing Ear (2) si las hojas de té resultan ser correctas. De ser así, la empresa fundada por Carl Pei, cofundador de OnePlus, podría anunciar su próximo producto más pronto que tarde.

La página de certificación muestra un producto llamado internamente Nothing B155 y, aunque confirma que los auriculares utilizarán conectividad Bluetooth 5.2, hasta ahí llegan las cosas. Más allá de eso, nos quedamos con los rumores anteriores para tratar de averiguar qué está pasando.

Los Nothing B155 TWS reciben la certificación Bluetooth SIG. Nada Ear Stick: B157.

Ear (2)? pic.twitter.com/vA1jyFh5ku- Mukul Sharma (@stufflistings) 15 de diciembre de 2022

Según informes anteriores, se cree que los Nothing Ear (2) tendrán un aspecto casi idéntico a los actuales auriculares Nothing Ear (1 ) que puedes comprar ahora mismo. Desgraciadamente, no sabemos nada sobre la duración de la batería ni sobre los extras que ofrecerán los auriculares actualizados.

Casi podemos garantizar que habrá alguna novedad, aunque sólo sea para que los clientes tengan una razón de peso para actualizarse a lo último y lo mejor. Dada la aparición de los auriculares en la base de datos de certificación Bluetooth SIG, no esperamos tener que esperar mucho antes de obtener algún tipo de respuesta.

Escrito por Oliver Haslam.