El Nothing Ear (stick) aterriza con una carcasa giratoria, un diseño ergonómico y un precio asequible

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tras haberlo anunciado en un desfile de moda, Nothing ha presentado oficialmente su último producto de audio: los Nothing Ear (stick). No se trata de un sustituto de los Ear (1), sino de una alternativa para dar la opción de algo un poco diferente a su primer par.

El cambio más evidente es la carcasa cilíndrica transparente que gira para abrirse y cerrarse. Nos recuerda un poco al estuche de carga que venía con los VerveOnes en los primeros días de los verdaderos auriculares inalámbricos.

No está diseñado de esta manera sólo para que parezca diferente, sino también porque, cuando está cerrado, no se abre al azar cuando se cae. Hay que girarlo deliberadamente para abrirlo y llegar a los auriculares, lo que debería significar que no será tan fácil perderlos.

Aparte de eso, tiene un diseño muy parecido al de los Nothing, es decir, la carcasa es transparente con detalles en blanco y rojo.

Los auriculares se parecen mucho a los Ear originales (1), excepto por un detalle clave: no tienen punta de silicona. Están diseñados para apoyarse en las orejas, como los AirPods básicos, para ofrecer una sensación cómoda y fácil de llevar que no resulta invasiva en absoluto.

Para garantizar un buen sonido, Nothing ha construido los auriculares con su propio controlador de 12,6 mm, que ofrece unos graves excelentes, con tres micrófonos de alta definición integrados en los auriculares que trabajan con un algoritmo para garantizar que se obtienen los mismos graves de calidad independientemente de cómo se ajusten los auriculares.

No hay ANC en este modelo, pero se consigue una perfecta integración de software con el Nothing Phone (1), ya que los auriculares aparecen en los cuadros de configuración rápida del teléfono inmediatamente después de emparejarlos y conectarlos, y con la posibilidad de ajustar el ecualizador y ver información como la duración de la batería sin necesidad de instalar una aplicación.

Los usuarios de iPhones y otros teléfonos Android pueden descargar una aplicación y obtener la misma funcionalidad básica.

Con 7 horas de reproducción de música fuera de la funda, los Ear (stick) ofrecen una buena longevidad, con otras 22 horas ofrecidas por la funda de carga. Además, los auriculares cuentan con la certificación IP54 contra la entrada de agua y polvo.

Podrás comprar los Ear (stick) Nothing a partir del 4 de noviembre, y los auriculares formarán parte inicialmente de una preventa limitada a 100 unidades. En el Reino Unido también podrás comprarlos en Selfridges, FarFetch, John Lewis y directamente en Nothing, con un precio muy razonable de 99 libras.

Escrito por Cam Bunton.