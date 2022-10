Nothing se burla de los auriculares Nothing Head (1)

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nothing podría lanzar un par de auriculares sobre la oreja en el futuro, o al menos está bromeando con la idea.



La marca Nothing de Carl Pei tiene los auriculares Nothing Ear (1) TWS, el Nothing Phone (1), y pronto lanzará los auriculares Nothing Ear (Stick). Y aunque este último producto aún no se ha lanzado oficialmente (lo hará el 26 de octubre), la empresa está insinuando que podría considerar la posibilidad de fabricar auriculares sobre la oreja. El fundador de Nothing, Carl Pei, tuiteó recientemente un diseño conceptual de los auriculares Nothing creado por la revista online Yanko Design.

Nothing volvió a compartir el tuit de Pei y preguntó a sus seguidores: "¿Deberíamos?" No es exactamente una confirmación, pero lo cierto es que parece que la empresa está pensando en lanzar un conjunto de auriculares sobre la oreja.

Los renders muestran unos auriculares con tiras de LED en las orejas y en colores blanco y negro. Casi parecen unos auriculares para juegos. Pei, en su tuit, ha calificado el diseño de "loco y genial".

Hay que tener en cuenta que Nothing anunció la semana pasada que lanzará sus auriculares Nothing Ear (Stick) el 26 de octubre de 2022 a las 19:30 horas IST. La compañía no ha revelado las especificaciones o características de los auriculares, pero ha compartido el diseño. Tendrán un diseño de auriculares verdaderamente inalámbricos de media oreja y una carcasa similar a un lápiz labial con dos cortes para albergar los auriculares. En el evento se anunciará más información sobre los auriculares, incluido su precio.

Es poco probable que Nothing sorprenda a todo el mundo con unos auriculares tan poco tiempo después de haber mostrado un concepto en Internet, pero quizás el año que viene por estas fechas estaremos cubriendo el próximo lanzamiento de los auriculares Nothing Head (1).

Aunque, en nuestra opinión, los Nothing (Over) Ear suenan mejor.

