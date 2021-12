Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nothing ha anunciado una nueva Black Edition de su primer producto, los verdaderos auriculares inalámbricos Ear 1 . Lanzado por primera vez a principios de 2021, Ear 1 es el primer producto de una empresa cofundada por el ex OnePlusser Carl Pei.

Desde el principio, el mensaje de Nothing ha sido todo acerca de cuán diferente será a la corriente principal, y eso comenzó con el diseño.

El Ear 1 cuenta con un estuche de carga de plástico transparente y plástico transparente alrededor de los vástagos de los auriculares. Excepto que, con la Black Edition, el plástico de la caja tiene una apariencia más oscura y ahumada.

Como probablemente habías imaginado, la nueva versión usa esencialmente un plástico negro mate en todas las áreas dentro de los cogollos y la carcasa que se terminaron con un plástico blanco brillante en el primer modelo.

El resultado es un producto más oscuro y de mal humor que también reemplaza los elementos de metal plateado con negros en el imán y la bisagra de la tapa de la caja.

Aparte de los cambios estéticos, todo lo demás es igual que en la primera versión. Eso incluye los puntos rojos y blancos en los auriculares que indican la oreja izquierda y derecha, combinados dentro de las bases de carga del estuche.

Todas las características son idénticas al modelo blanco, lo que significa que obtienes los mismos controladores de 11,6 mm, cancelación de ruido de tres etapas y hasta 34 horas de duración de la batería (incluida la batería en el estuche).

Como fue el caso cuando se anunció el modelo blanco, Nothing hará que los primeros 100 pares sean una serie limitada, todos grabados individualmente del 1 al 100.

La diferencia esta vez, sin embargo, es que esta edición limitada no se vende en StockX. En cambio, estará a la venta en un quiosco Nothing en Seven Dials, Covent Garden en Londres el 4 de diciembre.

Las ventas regulares en línea comenzarán a partir del 13 de diciembre a las 11 a.m. GMT, con un precio establecido en 99 libras esterlinas muy razonables.

