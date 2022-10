El concepto de teléfono enrollable de Motorola crece como por arte de magia

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Los teléfonos plegables ya son cosa del pasado, es hora de los enrollables. Eso es lo que alguien de Motorola dijo claramente al idear este impresionante concepto.

Presentado en el evento Tech World de la empresa matriz Lenovo, este concepto de Motorola muestra un teléfono que comienza con una pantalla de 5 pulgadas y luego se convierte en algo mucho más grande: un monstruo de 6,5 pulgadas similar al iPhone 14 Pro Max. Y lo hace todo sin una sola arruga a la vista.

Mientras que los teléfonos plegables suelen tener una antiestética arruga en el centro, no hay nada de eso en un teléfono enrollable. Y aunque la mayoría de los conceptos enrollables que hemos visto parecen pequeños teléfonos que se convierten en tabletas, aquí ocurre algo diferente. El enfoque de Motorola no es crear un dispositivo híbrido, sino construir un teléfono de bolsillo que pueda crecer para satisfacer necesidades más exigentes cuando se desenrolle. Si estás cansado de que tu superteléfono te llene el bolsillo y te resulte incómodo sentarte, éste es el futuro para ti.

Es un enfoque interesante y que no habíamos visto hasta ahora. También es mágico ver cómo un teléfono crece con sólo pulsar un botón, aunque es probable que pasen algunos años antes de que podamos hacerlo nosotros mismos. Se trata de un concepto, nada más, y Motorola aún no está preparada para venderlo. Pero eso mismo ocurrió con los teléfonos plegables no hace mucho tiempo y ahora Samsung y Motorola, entre otros, no pueden dejar de fabricarlos. ¿Quién sabe cuántos teléfonos plegables habrá en el mercado dentro de cinco años?

Quizá entonces Apple haya conseguido vender un iPhone plegable.

Escrito por Oliver Haslam.