Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Google decidió volver a hacer los Pixel Buds y ahora está lanzando el modelo de segunda generación, comenzando con un lanzamiento en los EE. UU.

Los auriculares originales eran meh. Los llamamos Pixel Duds cuando se lanzaron en 2017. A pesar de que la mayoría de los críticos no tienen algo bueno que decir sobre el primer par de auriculares inalámbricos de Google, Google no está listo para salir del espacio de los auriculares. En cambio, está borrando la pizarra y lanzando un nuevo par de Pixel Buds. Son un modelo de segunda generación, pero no se llaman Pixel Buds 2. Son solo Pixel Buds.

1/3 Google

Disponible para su compra en los Estados Unidos en Clearly White para comenzar, los nuevos auriculares tienen un diseño completamente nuevo. Son como botones, se completan con una G grabada y vienen con puntas de tres tamaños en la caja. También hay un ala de silicona pequeña y extraíble para ayudar a mantenerlos en su lugar.

Los Buds mismos ofrecen controles táctiles en su superficie: toque para reproducir / pausar medios o responder llamadas; toca dos veces para saltar la pista, finalizar llamadas, detener el Asistente; toque tres veces para ir a la pista anterior y rebobinar; y deslice hacia adelante o hacia atrás para ajustar el volumen.

Google dijo que los nuevos Pixel Buds deberían tener 24 horas con el estuche. Es una caja ovular blanca que se abre con una tapa y tiene detalles en negro alrededor de la tapa. También hay un puerto USB-C en la parte inferior (los Buds también se pueden cargar de forma inalámbrica) y un botón de emparejamiento en la parte posterior. También verá una luz de carga en la carcasa: Google dijo que el blanco significa que está lleno, y el naranja es de batería baja.

1/3 Google

Al abrir la carcasa con Pixel Buds, aparece un cuadro de diálogo en teléfonos Pixel y otros dispositivos con Android 6.0 y versiones posteriores. Esto inicia un proceso de emparejamiento instantáneo, y luego, una vez registrado, obtendrá una ventana emergente con detalles en sus otros dispositivos.

No hay una cancelación activa de ruido, pero hay una integración de "Hey Google" (activada por voz o presionando prolongadamente con un dedo). Con un precio de $ 179, los nuevos Pixel Buds son claramente de rango medio y una importante actualización del modelo original.