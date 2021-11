Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los verdaderos auriculares inalámbricos se han convertido en un gran problema , pero algunas de las principales marcas de audio han esperado su momento antes de ingresar al mercado. Denon es una de esas empresas, que ha esperado hasta ahora para revelar un dúo de modelos TWS, el primero de la marca.

Están los auriculares inalámbricos Denon de entrada (AH-C630W), más los auriculares con cancelación de ruido Denon de nivel superior (AH-C830NCW), que, en el caso de este último, agregan tecnología activa de cancelación de ruido (ANC), como nombre del producto. deja perfectamente claro.

Ambos modelos tienen clasificación IPX4 de resistencia al agua, lo que los hace prácticos para uso casual o durante los entrenamientos bajo la lluvia. Los auriculares con cancelación de ruido también cuentan con Google Fast Pair para un emparejamiento de dispositivos Android doblemente rápido.

Sin embargo, los dos modelos no son idénticos, pero con y sin ANC, ya que los controladores internos también difieren. El C630W cuenta con controladores de 10 mm, mientras que el C830NCW cuenta con controladores más grandes de 11x10 mm, además de micrófonos incorporados para hacer posible ANC y formación de haz para llamadas de voz.

La mayor escala de los auriculares con cancelación de ruido también significa una mayor duración de la batería, a seis horas por carga (24 horas en total desde el estuche incluido), mientras que los auriculares inalámbricos Denon ofrecen cuatro horas y media por carga (18 horas en total con el caso).

Los auriculares con cancelación de ruido Denon (AH-C830NCW) tendrán un precio muy razonable de £ 139 // € / $ 159, mientras que los auriculares inalámbricos Denon (AH-C630W) son aún más asequibles £ 89 // € / $ 99 si no lo hace. No me importa la tecnología ANC.

Ese tipo de precios competitivos, más la solidez de la marca Denon, deberían constituir una opción atractiva dentro de este mercado siempre activo. Ambos modelos también están disponibles en acabados en blanco o negro, manteniendo esa estética clásica de Denon.