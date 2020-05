Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Los audífonos sobre la oreja son ahora una declaración de moda, ya que son un elemento de audio funcional. Pero si desea algo que no solo se vea bien, sino que suene genial, además de tener un montón de funcionalidades adicionales, entonces los auriculares Bose NC 700 son latas súper activas con cancelación de ruido.

Hemos estado usando los auriculares Bose Noise Cancelling 700, ¡ese es el nombre completo y oficial! - En el transcurso de muchos meses. Aquí hay cinco razones por las que Bose sigue eligiendo nuestros auriculares.

Controles táctiles (vol / skip / pause / play)

Acabados en negro / plateado disponibles

Asistente de voz

Las orejas pueden ser un problema al pellizcar en exceso. No es así que el Bose, que se desliza hábilmente por encima, no se siente demasiado apretado, pero crea el sello relevante para la superioridad sónica de los oídos.

Como estos auriculares no se pliegan, no hay que perder el tiempo con bisagras para colocarlos en su posición correcta; eso lo convierte en un diseño sin costuras, casi como si se hubiera utilizado una sola pieza de material.

La comodidad es de primera categoría gracias a los materiales blandos utilizados y al ajuste inteligente, además de los controles táctiles que realmente funcionan como un placer: tocar y deslizar el auricular derecho pausará / reproducirá y saltará pistas como desee, sin la necesidad de un exceso botones antiestéticos.

10 niveles de cancelación activa de ruido (ANC)

Nivel 0 adicional para el modo Transparencia

Sistema de 8 micrófonos para aislamiento

Sistema de aislamiento de voz en forma de haz

Pero la gran razón para comprar el Bose es la tecnología activa de cancelación de ruido a bordo (ahí es donde entra en juego la parte NC del nombre). Esto no solo hace un excelente trabajo al sellar el mundo que te rodea, bloqueando gran parte del ajetreo, sino que también es ajustable.

Aquí no hay un sistema binario de encendido / apagado: en su lugar, puede recorrer tres preajustes con el botón del auricular; ajustes preestablecidos que se pueden asignar dentro de la aplicación desde 0 (apagado / transparente) hasta 10 (ANC máximo).

En el nivel máximo, el ANC es fuerte, realmente ayuda a borrar el sonido, pero no parece que esté atrapado en el vacío, por lo que la calidad del sonido aún se siente espaciosa. Si quieres un poco menos, tal vez vas a correr y quieres escuchar algo de tráfico, pero no tienes una eliminación total de tu música, entonces descárgalo como quieras.

El ANC también se puede usar para los micrófonos cuando realiza una llamada. Bose utiliza la tecnología de formación de haces para aislar su voz, por lo que cualquiera que esté conversando lo escuchará como si también estuvieran usando auriculares con cancelación de ruido. Inteligente.

Todo eso no significaría mucho si la calidad del sonido no estuviera a la altura. Pero sin duda lo es. Bose es famoso por su sonido de calidad, aquí con montones de graves, pero no hasta el punto de que sea demasiado suelto o fangoso.

Hemos pasado cientos de horas escuchando todo tipo de géneros de música y nunca nos hemos sentido decepcionados por la capacidad del NC 700 para manejar graves retumbantes, voces elevadas o dinámicas más matizadas.

Cable de 2.5-3.5 mm para cuando la batería se agota

Carga USB-C (cable incluido)

20 horas de batería por carga

La cancelación activa de ruido requiere energía, por lo tanto, "activa", que es donde entra en juego la batería del 700. Una carga entrega 20 horas a un volumen de salida decente.

O, si no quiere escuchar música pero solo quiere usar el ANC cuando, por ejemplo, duerme en un tren o avión, también puede hacerlo. Es como estar encerrado en un capullo personal de asombro.

Medida de auriculares: 203 x 165 x 51 mm / Peso: 250 g

Medidas de la caja: 218 x 179 x 62 mm

Si bien el NC 700 no está diseñado para plegarse, eso hace que el perfil general de estos auriculares sea relativamente plano. El maletín de transporte incluido, de poco más de 6 cm de grosor, es fácil de meter en una bolsa sin problemas.

El estuche también incluye un pequeño compartimento para sostener el cable incluido de 2.5 a 3.5 mm, que es útil para usar cuando la batería se ha agotado, o si ese es solo su método preferido (a veces lo hemos usado en traducciones en vivo, donde los auriculares provistos no han sido de óptima calidad).

