Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los auriculares de gama alta de Bang & Olufsen están cambiando, con el Beoplay EX -que es "E 10", no "E ex", aparentemente- que trae un diseño totalmente nuevo para reemplazar al Beoplay EQ saliente.

La principal diferencia de los Beoplay EX es el uso de una sección más pequeña en la oreja, con los componentes tecnológicos situados en la parte inferior del diseño, lo que permite a los diseñadores de Bang & Olufsen ofrecer un controlador de 9,2 mm por oreja, que es grande en términos de auriculares, para una calidad de sonido óptima. La función Adaptive aptX de Qualcomm, para ofrecer una calidad de audio de alta resolución.

Bang & Olufsen nos dice que los comentarios de los clientes de EQ han llevado a rediseñar sus emblemáticos auriculares inalámbricos verdaderos para aumentar la comodidad -una queja común con respecto al modelo EQ- junto con la inclusión de seis tamaños de almohadillas en la caja para garantizar un ajuste óptimo para diferentes tamaños y formas de oreja.

Los auriculares ofrecen un total de 28 horas de batería con el estuche incluido (20 horas con la cancelación de ruido activa activada), por lo que, si bien no es líder en su clase, es un subproducto aceptable de este nuevo diseño que mantiene la escala física baja.

La carcasa es más pequeña que en las iteraciones anteriores, lo que hace que sea más fácil de transportar. Se puede cargar a través de USB-C (cable incluido) o utilizando un pad inalámbrico Qi para su comodidad (aunque tendrás que comprarlo por separado).

Además del Black Anthracite y el Anthracite Oxygen -un acabado más azul con carbón-, también existe la opción Gold Tone (como en la imagen). Todos cuentan con Gorilla Glass en el exterior, con un acabado brillante que engloba el logotipo de B&O en su interior. Además, son resistentes al polvo y al agua (IP57) para garantizar su robustez.

Los Bang & Olufsen Beoplay EX llegarán en oleadas según el color en cuestión, con el Oxígeno Antracita el 5 de mayo, el Tono Dorado el 27 de mayo y el Negro Antracita en algún momento de junio. Los auriculares tienen un precio de 349 libras esterlinas, 399 euros y 399 dólares. No se trata de un precio asequible ni mucho menos, pero para un producto que probablemente usarás durante horas al día, si quieres lo mejor en términos de diseño, comodidad y sonido, es un coste que sospechamos que merece la pena pagar.

¿Quieres hacer la carrera Wings for Life? Compra los auriculares Philips Go y obtén tu entrada gratis Por Pocket-lint International Promotion · 1 Abril 2022 Philips ofrece una entrada gratuita a Wings for Life World Run con la compra de auriculares Philips Go seleccionados.

Escrito por William Perceval. Edición por Max Freeman-Mills.