(Pocket-lint) - Bang & Olufsen se ha asociado con el piloto de carreras Fernando Alonso para algunas versiones de edición muy especial y muy limitada de sus verdaderos auriculares inalámbricos Beoplay E8 Sport y el altavoz doméstico Beosound Edge.

Los audífonos Fernando Alonso Beoplay E8 Sport están diseñados para combinar con la librea del automóvil Arrow McLaren SP que conducirá en la Indy 500 este año. Y, para celebrar el número de entrada del automóvil, 66, la carrera de los auriculares se limitará a solo 66.

Es una tendencia que continúa con el B&O Fernando Alonso Beosound Edge. También estará disponible en una ejecución extremadamente limitada, solo 14 esta vez, para coincidir con su número de auto más famoso de Fórmula Uno.

El altavoz lucirá la firma de Alonso en la cubierta de tela frontal. Podrá colocarse en el suelo o montarse en una pared.

"Siempre he utilizado la música como compañera de entrenamiento para el máximo rendimiento y cuando me preparo mentalmente para una carrera. La música me ayuda a equilibrar mi estado de ánimo antes de subirme al coche, mientras acumulo adrenalina para el desafío que tengo por delante", dijo Alonso.

Los audífonos Beoplay E8 Sport de edición limitada tendrán un costo de £ 350, mientras que los Alonso Beosound Edge costarán £ 3,200. Ambos estarán disponibles a partir de mediados de septiembre, pero es probable que se agoten rápidamente.

Escrito por Rik Henderson.