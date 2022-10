Cómo desactivar los sonidos del estuche de carga de los AirPods Pro 2

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Cuando Apple lanzó la segunda generación de AirPods Pro con una cancelación de ruido más potente, también lanzó un nuevo estuche de carga que tiene un altavoz. Se supone que hace que los llamados AirPods Pro 2 sean más fáciles de encontrar, ya que el estuche puede emitir sonidos cuando lo localizas con la aplicación Find My de Apple. Pero los otros sonidos que puede emitir pueden resultar irritantes después de un tiempo.

¿Qué sonidos hace el estuche de carga de los AirPods Pro 2?

Aparte del ping de Find My (que puedes activar en la app Find My cada vez que quieras localizar el estuche de carga), el estuche de carga de los AirPods Pro de segunda generación de Apple -por defecto- reproduce un sonido cuando lo enchufas para cargarlo. Si no te gusta esta función y prefieres el silencio, es fácil desactivarla para que el altavoz del estuche se utilice exclusivamente para el seguimiento de la ubicación.

Cómo desactivar los sonidos de carga del estuche de los AirPods Pro 2

Con tus AirPods Pro 2 conectados a tu iPhone, abre la aplicación Ajustes. Toca la opción de los AirPods cerca de la parte superior de la siguiente pantalla (deberías ver el nombre de tus auriculares). En el siguiente panel, verás los ajustes para el control de ruido, la transparencia adaptativa, la detección del oído, etc. Busca la opción "Activar los sonidos del estuche de carga". Desactiva esta función para detener los efectos de sonido de carga del estuche.





Si quieres volver a activar los sonidos de carga más adelante, vuelve al mismo menú y pon el interruptor en verde.





