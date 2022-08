Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nos ponemos los auriculares en una de las zonas más sucias de nuestro cuerpo: Nuestros oídos. Se ensucian con el sudor y la cera y hay que limpiarlos. Si tienes un par de AirPods, AirPods Pro o incluso AirPods Max, es posible que hayas notado algo de acumulación en ellos, pero tal vez te preocupa dañar tu dispositivo de Apple al ponerles agua o limpiadores químicos. Al fin y al cabo, son caros. ¿Quién sabe lo que les puede afectar? Pues bien, Apple sí lo sabe, y ha publicado documentación de apoyo para los clientes que deseen limpiar sus auriculares de forma segura. Aquí están los pasos oficiales, directamente de Apple.

Si quieres desinfectar tus auriculares de Apple, estos son los únicos agentes de limpieza aprobados que puedes utilizar:

Apple es específica sobre cómo debes limpiar físicamente tus auriculares y cascos. A continuación te contamos lo más básico, pero si también respondemos a más preguntas que puedas tener sobre cómo limpiar tus AirPods, AirPods Pro y AirPods Max más adelante en esta guía. Por ejemplo, ¿qué debes hacer si las almohadillas de tus AirPods Max están manchadas? ¿Se pueden sumergir los auriculares en productos de limpieza? ¿Y qué pasa con el agua? Te lo respondemos todo.

Apple menciona los jabones, los champús, los acondicionadores, las lociones, los perfumes, los disolventes, los detergentes, los ácidos o alimentos ácidos, los repelentes de insectos, los protectores solares, el aceite y los tintes para el pelo como posibles productos que podrían manchar o dañar tus auriculares o cascos. Si te encuentras en esa situación, puedes limpiar suavemente las superficies exteriores de tus AirPods, AirPods Pro y AirPods Max con toallitas de alcohol isopropílico, toallitas de alcohol etílico o toallitas desinfectantes Clorox.

Para limpiar el estuche de carga de los AirPods y los AirPods Pro, utiliza un paño suave, seco y sin pelusas. Puedes humedecer ligeramente el paño con alcohol isopropílico, pero de nuevo, no dejes que entre líquido en el puerto de carga. Si necesitas limpiar el conector Lightning, utiliza un cepillo limpio, seco y de cerdas suaves. Pero evita poner nada directamente en los puertos de carga.

En tus AirPods Max, también puedes utilizar un paño suave sin pelusas que esté seco o ligeramente mojado con agua dulce. Pero nunca pongas los auriculares bajo el agua. No puede entrar líquido en ninguna abertura. Lo mismo ocurre con tus AirPods. Si entran en contacto con líquido, incluido el sudor de un entrenamiento, límpialos con un paño de microfibra seco. Si tienes que limpiar las mallas del micrófono y del altavoz de los auriculares, utiliza un bastoncillo de algodón seco.

No utilices ninguna solución de limpieza en la malla de los altavoces de los AirPods y los AirPods Pro ni en la malla de punto y las almohadillas de los AirPods Max.

No. No los hagas funcionar bajo el agua. Tienes que evitar que entre humedad en cualquier abertura. Los AirPods (1ª y 2ª generación), el estuche de carga, los AirPods Max y el Smart Case no son resistentes al agua.

Si se ha acumulado agua en la punta de la oreja de uno de los AirPods, Apple dice que hay que golpear el AirPod sobre un paño suave, seco y sin pelusa con la abertura de la punta de la oreja hacia abajo para eliminarla. A continuación, retira las almohadillas de los AirPods y enjuágalas con agua. No utilice productos de limpieza. Limpie las almohadillas con un paño suave, seco y sin pelusas, y asegúrese de que las almohadillas estén completamente secas antes de volver a colocarlas en cada AirPod.

No. Apple dice que no debes utilizar productos que contengan lejía o peróxido de hidrógeno.

No. Apple ha dicho que no debes sumergir tus AirPods, AirPods Pro y AirPods Max en productos de limpieza.

Si tus AirPods Max están expuestos a cualquier cosa que pueda causar manchas u otros daños, Apple dice que los limpies con un paño "ligeramente humedecido con agua dulce" y que los seques con un paño suave, seco y sin pelusas. Asegúrate de que no entre ningún líquido en las aberturas y nunca utilices objetos afilados o materiales abrasivos para limpiar tus AirPods Max. Tampoco debes intentar utilizar tus AirPods Max hasta que estén completamente secos después de haberlos limpiado.

Sí. De hecho, Apple te recomienda que prepares una pequeña solución y te da pasos específicos sobre lo que debes hacer. En un recipiente limpio, mezcla 1 cucharadita (5 mL) de detergente líquido para ropa en 1 taza (250 mL) de agua. A continuación, retira las almohadillas de los auriculares para limpiarlos. Cuando esté listo, sumerge un paño sin pelusas en la solución de agua jabonosa, escúrrelo un poco y frota el paño en las almohadillas y la diadema con suavidad durante un minuto en cada caso, explica Apple.

Cuando limpies la diadema, Apple ha dicho que mantengas los AirPods Max boca abajo para "evitar que el líquido fluya hacia el punto de fijación de la diadema". Apple también ha recomendado limpiar las almohadillas y la diadema con un paño separado ligeramente humedecido con agua dulce. Para secarlas, debes utilizar un paño suave, seco y sin pelusas. Asegúrate de eliminar el exceso de humedad y, a continuación, coloca los AirPods Max en posición horizontal para que se sequen durante al menos un día.

No vuelvas a colocar las almohadillas en tus auriculares hasta que estén completamente secas y listas para ser utilizadas de nuevo.

Claro que puedes limpiar el estuche inteligente de tus AirPods Max. Solo tienes que utilizar un paño suave, seco y sin pelusas. Puedes humedecer ligeramente el paño con alcohol isopropílico. De cualquier manera, deja que el estuche se seque y nunca uses materiales abrasivos en él.

Consulta el centro de soporte de Apple para obtener más instrucciones sobre cómo cuidar tus AirPods, AirPods Pro y AirPods Max.

Escrito por Maggie Tillman.