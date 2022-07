Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Si tienes un par de AirPods o AirPods Pro, entonces sabes que los auriculares inalámbricos funcionan perfectamente dentro del ecosistema de productos de Apple. Pero eso no significa que no te preguntes cómo conectarlos a un ordenador Mac.

Después de todo, no es tan intuitivo como en un iPhone o un iPad. No te preocupes. Emparejar tus auriculares de Apple a un Mac es relativamente fácil, a pesar de todo. Pocket-lint ha detallado cada paso del proceso, tanto si utilizas un MacBook, MacBook Pro, iMac, Mac Mini, etc.

Si tus AirPods o AirPods no están actualmente conectados con tu iPhone, puedes conectarlos directamente con tu Mac. (Consulta la página de soporte de Apple sobre cómo cambiar tus AirPods a otro dispositivo).

Para comenzar el proceso de conexión, necesitas un ordenador Mac, no importa si es de sobremesa o portátil. Pero debe estar ejecutando macOS Big Sur. También necesitas un par de auriculares inalámbricos AirPods o AirPods Pro, por supuesto.

Con tus AirPods o AirPods Pro en su estuche, abre la tapa. Mantén pulsado el botón de configuración de la parte posterior del estuche hasta que la luz de estado parpadee en blanco. O bien, el botón de control de ruido (sólo en los AirPods Max) En tu Mac, elige el menú Apple > Preferencias del Sistema. A continuación, haz clic en Bluetooth. Selecciona los AirPods en la lista de Dispositivos. Si tus AirPods son compatibles, haz clic en Activar para poder decir "Oye Siri" y empezar a utilizar Siri con tus AirPods. Se te pedirá que mejores Siri y el dictado.

Tus AirPods o AirPods Pro deberían ahora sincronizarse con tu Mac, permitiéndote escuchar música y mucho más.

Cuando tus AirPods o AirPods Pro están conectados con tu Mac o tu portátil MacBook, puedes utilizarlos para escuchar música, usar Siri o gestionar llamadas telefónicas.

Apple tiene una página de soporte sobre cómo usar los AirPods con tu Mac, cómo cambiar el momento en que los AirPods se conectan a tu Mac y cómo activar o desactivar el Audio Espacial en tu Mac. Asegúrate de consultarlas para obtener más detalles sobre cómo usar los AirPods y los AirPods Pro con el Mac. Pocket-lint también tiene una guía de consejos y trucos sobre cómo usar los AirPods aquí. Para ver las reseñas de los auriculares inalámbricos de Apple y de los auriculares, consulta a continuación.

Escrito por Maggie Tillman.