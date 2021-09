Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Peloton, Bike , Bike +, Tread y Tread + tienen altavoces a bordo para que pueda escuchar la excelente música y los entusiastas instructores sin ningún tipo de auriculares.

Las opciones de equipo de la compañía estadounidense también tienen un conector para auriculares de 3,5 mm incorporado, lo que le permite conectar cualquier auricular con cable que pueda tener, siempre que tengan una conexión de 3,5 mm, o tenga un adaptador si sus auriculares son Lightning o USB Tipo-C .

Sin embargo, ¿qué pasa con la conexión de auriculares Bluetooth a su Peloton Bike o Tread? Y más específicamente, ¿qué hay de conectar los AirPods de Apple ?

Si desea escuchar sus entrenamientos Peloton a través de Bluetooth o auriculares inalámbricos en lugar de los parlantes incorporados, siga los pasos a continuación para conectarse.

Si tiene un par de auriculares Apple, ya sean los AirPods estándar, AirPods Pro , AirPods Max o algunos Beats inalámbricos, como PowerBeats Pro, aquí le mostramos cómo conectarlos a Peloton.

Vale la pena recordar que solo los AirPods Pro y Beats PowerBeats Pro son resistentes al sudor de lo mencionado anteriormente y si no estás sudando en el Peloton, no estás trabajando lo suficiente. El uso de auriculares no resistentes al sudor puede arruinarlos a largo plazo, así que tenlo en cuenta si planeas emparejar los AirPods estándar.

Toque Configuración en la esquina superior derecha de la pantalla de su Peloton Toque en Audio Bluetooth Mantenga presionado el botón en la parte posterior de los AirPods o AirPods Pro hasta que parpadee en blanco Para AirPods Max, mantenga presionado el botón de control de ruido hasta que la luz de estado parpadee en blanco Para Beats PowerBeats Pro, abra la tapa del estuche y presione el botón en la parte delantera hasta que la luz de estado parpadee en blanco Toque Conectar junto a sus AirPods de la lista en la pantalla de Peloton Una vez conectado una vez, Peloton reconocerá sus AirPods cuando abra la tapa y se conecte automáticamente

Si tiene un par de auriculares Bluetooth o inalámbricos, como Bose , Sony , JBL u otra marca que desea conectar a su Peloton, siga los pasos a continuación.

Toque Configuración en la esquina superior derecha de la pantalla de su Peloton Toque en Audio Bluetooth Pon tus auriculares en modo de emparejamiento Busque sus auriculares en la lista y presione Conectar Eso es todo.

Si tiene un Apple Watch y desea usarlo con su Peloton para el seguimiento de la frecuencia cardíaca , lo tenemos cubierto en una función separada .