Obtenga alrededor del 20% de descuento en Apple AirPods Pro ahora mismo

(Pocket-lint) - Los AirPods Pro de Apple han recibido una gran caída de precio en los EE. UU. Y el Reino Unido. En los EE. UU., Bajaron a alrededor de $ 180 y en el Reino Unido rondan las £ 199.

Los AirPods Pro son los AirPods más caros, por supuesto, aunque la caída de precio de alrededor del 20 por ciento es la más barata que hemos visto hasta ahora. Ofrecen cancelación de ruido decente, sudor / impermeabilización y controles avanzados.

Y, con la caída de precio, ahora son una compra realmente atractiva por encima de los AirPods 2. Se quedan mejor en los oídos, por lo que también se pueden usar para hacer ejercicio.

Si su presupuesto no se extiende tanto, los AirPods (con estuche de carga inalámbrica) se han reducido de $ 199 a $ 159.99 (nuevamente, eso es un 20 por ciento de descuento), y los AirPods originales se encuentran a un precio muy asequible de $ 119.99 (por debajo de $ 159, 25 por ciento apagado), también.

Si está en el Reino Unido, los AirPods (con estuche de carga inalámbrica) ahora cuestan £ 159 (desde £ 199, 20 por ciento de descuento) y la versión original de los auriculares cuesta £ 124.99 (desde £ 159, 21 por ciento de descuento).

Si no está seguro de qué AirPods debe comprar, ¿por qué no echa un vistazo a nuestra función de comparación de AirPods? Apple AirPods Pro vs AirPods 2: ¿Cuáles son los mejores auriculares inalámbricos verdaderos de Apple para usted?

