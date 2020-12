¿Apple anunciará pronto AirPods Studio y AirTags? Tal vez

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Aunque Apple organizó recientemente tres eventos diferentes , según los informes, podría tener otro anuncio de producto bajo la manga. Según MacRumors , que vio una "nota interna" de Apple, la compañía parece estar planeando algo para el 8 de diciembre de 2020.

Más específicamente, Apple aparentemente informó a los proveedores de servicios que tiene "cambios relacionados con AppleCare" el próximo martes a las 5:30 am PT (8:30 am ET). Les decía a los técnicos que se prepararan para SKU de productos nuevos, así como para descripciones y precios de productos nuevos o actualizados. MacRumors dijo que este tipo de notas generalmente preceden a los anuncios de productos de Apple, incluido, más recientemente, el iPhone 12 en octubre.

Dicho esto, varios informes piensan que Apple probablemente no realizará un evento de prensa en tan poco tiempo; en cambio, Cupertino podría publicar comunicados de prensa para anunciar un par de productos nuevos. Las 5:30 a.m., hora del Pacífico, es una ranura popular que la compañía elige para anunciar silenciosamente el hardware, como la MacBook Pro de 13 pulgadas en mayo de 2020, la MacBook Pro de 16 pulgadas en noviembre de 2019 y los AirPods de segunda generación en marzo de 2019. .

Además, L0vetodream, que tiene un historial confiable en lo que respecta a filtraciones, afirmó recientemente en Twitter que habrá una "sorpresa navideña de Apple", aunque aún no está claro qué anunciará Apple si todo esto es cierto. Tal vez finalmente lance sus AirTags de seguimiento de artículos de los que se rumorea desde hace mucho tiempo, o tal vez los auriculares para colocar sobre las orejas AirPods Studio . Se rumoreaba que estos productos se lanzarían en 2020, pero nunca se materializaron.

Independientemente de lo que se presente, obviamente estará disponible con la cobertura de AppleCare, por lo que asumimos que será hardware. Estén atentos y lo mantendremos informado.

Escrito por Maggie Tillman.