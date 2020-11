Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si posee los AirPods Pro y experimenta un sonido estático o crepitante en los auriculares inalámbricos, puede solicitar oficialmente a Apple un reemplazo gratuito. La empresa incluso podría arreglarlos por usted. Aquí tiene todo lo que necesita saber.

Apple ha descubierto que algunas unidades AirPods Pro pueden estar defectuosas. "Determina que un pequeño porcentaje de AirPods Pro puede experimentar problemas de sonido, [incluidos] crujidos o sonidos estáticos que aumentan en entornos ruidosos, con el ejercicio o mientras se habla por teléfono". Apple también dijo que la cancelación activa de ruido en algunas unidades AirPods Pro podría no funcionar como se esperaba, "como una pérdida de los graves o un aumento de los sonidos de fondo, como el ruido de la calle o el avión".

Apple dijo que un pequeño porcentaje está experimentando problemas de sonido. Además, los problemas solo afectan a las unidades AirPods Pro fabricadas antes de octubre de 2020. Los problemas de sonido también solo afectan al AirPods Pro, no a los AirPods originales .

Apple dijo que reparará o reemplazará los AirPods Pros afectados de forma gratuita. Deberá llevarlos a un proveedor de servicios autorizado de Apple, hacer una cita en una Apple Store o comunicarse con el Soporte de Apple. Apple también dijo que su programa solo cubre "los AirPods Pro afectados durante dos años después de la primera venta minorista de la unidad". Y no, dado que los estuches AirPods Pro no se ven afectados por ninguno de los problemas de sonido, no son elegibles para ser reparados o reemplazados.

Consulte la página de soporte de Apple para obtener más detalles.

Escrito por Maggie Tillman.