Apple AirPods 3 especificaciones, noticias y rumores: ¿Qué veremos de los AirPods de tercera generación?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Apple seguramente está desarrollando nuevos AirPods. Según todos los informes, los verdaderos brotes inalámbricos de Apple han tenido mucho éxito y han pasado tres años desde su lanzamiento.

Desde entonces, hemos tenido los AirPods 2 a principios de 2019 seguidos por el realmente espectacular AirPods Pro .

Si bien cubriremos los rumores de AirPods Pro dentro de esta función, nos preocupa principalmente el producto que llamaremos AirPods 3: la actualización de los principales AirPods.

Probablemente solo AirPods

Podría tener un sufijo de tercera generación

Dando la inclinación de Apple por quedarse con el mismo nombre, anticipamos que cualquier producto de reemplazo para los AirPods actuales todavía se llamaría, simplemente, AirPods. Tal vez tendrían un anexo de tercera generación, pero seguramente seguirían siendo AirPods y creemos que los rumores de que se llamarían AirPods Lite o AirPods Pro Lite están fuera de lugar.

Parece principios de 2021 en lugar de finales de 2020

Dado que vimos los AirPods 2 lanzados en marzo de 2019, nuestro dinero es para marzo de 2021 para un nuevo lanzamiento. Eso se relaciona con lo que los analistas de Apple han dicho (a continuación) más cualquier posible retraso en el lanzamiento de 2020 causado por retrasos en la producción de 2020.

Originalmente se rumoreaba que AirPods 2 emergería junto con la plataforma de carga AirPower muy demorada de Apple . ¿Podría esto también debutar a principios de 2021?

Si se tratara de cualquier otra compañía, podría ser posible que los AirPods 3 buscaran apuntar al mercado de $ 99 / £ 99, que parece convertirse en el campo de batalla clave para los verdaderos auriculares inalámbricos. Pero Apple tiende a no preocuparse demasiado por el precio, por lo que es más probable que lleguen a alrededor de $ 150 / £ 150.

¿Diseño más corto como AirPods Pro?

La versión de fitness resistente al sudor podría estar en camino

Una nueva versión de los AirPods estándar podría adoptar un diseño ligeramente más corto como el AirPods Pro.

Se ha rumoreado durante mucho tiempo la resistencia al agua, al igual que algunas tecnologías de reducción de ruido. Es poco probable que tengan una cancelación de ruido activa completa porque eso requeriría un sellado hermético y, como tal, seguramente seguirá siendo propiedad exclusiva de los AirPods Pro más caros.

También podría haber una serie de otras actualizaciones de hardware que incluyen un nuevo chip, mayor duración de la batería y más tiempo de conversación. Seguramente volverán a tener un estuche de carga inalámbrica, pero creemos que es poco probable que tengan algún tipo de cancelación de ruido, en lugar de dejarlo en manos de los AirPods Pro.

Los rumores sobre los AirPods 2 más antiguos originalmente predijeron que los nuevos AirPods podrían presentar un nuevo recubrimiento para hacerlos más agarrables y menos dejables, a la vez que vienen en opciones de color blanco y negro. ¿Podría suceder esto para AirPods 3?

Una versión de fitness es obvia

¿Podrían ser completamente impermeables?

Los AirPods Pro son resistentes al agua y al sudor, pero no son impermeables ni resistentes al sudor. Todavía creemos que es posible que haya una versión de los AirPods orientada al ejercicio que sea a la vez resistente al agua y al sudor. El sudor mata los auriculares, pero nuestros AirPods Pro están bien, gracias.

Si fueran impermeables, sería bastante genial si pudieras llevarlos a nadar con Apple Watch Series 2, 3 y 4 de seguimiento de natación. Sin embargo, es más probable que sean resistentes al agua y al sudor como los AirPods Pro.

Aquí están todos los detalles en orden cronológico para los nuevos AirPods.

Nikkei dice que Apple ha trasladado parte de la producción de AirPods de China a Vietnam. El informe también parece indicar un retraso en la producción que podría retrasar el nuevo modelo más allá de finales de 2020. La medida parece ser parte de una diversificación de la fabricación a medida que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China continúa.

El analista de Apple Jon Prosser sugiere que algunos AirPods se están preparando para el envío, pero no está claro si esto es cierto o no. Las proclamaciones de Prosser deben tomarse libremente, ya que no hemos escuchado esto en ningún otro lado.

El destacado analista Ming-Chi Kuo sugiere que es probable que los nuevos AirPod se retrasen hasta 2021 como resultado de los cambios en la producción. También dice que una segunda generación de AirPods Pro 2 no estará con nosotros hasta principios de 2022 , aunque definitivamente lo tomaríamos con una pizca de sal.

Un informe de Digitimes sugiere que algunos AirPods se fabricarán en Taiwán en lugar de China (Actualización: revise la historia de Vietnam anterior) y que habrá un nuevo modelo a principios de 2020.