Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Hay una gran cantidad de evidencia que sugiere que Apple está desarrollando un par de auriculares inalámbricos de alta gama. No serán auriculares Beats. Serán de la marca Apple y pueden llamarse AirPods (X Generation) o AirPods X. Se ha filtrado el código iOS 14, informes de conocidos observadores de Apple e incluso una lista de Target que sugiere que estos auriculares son reales y estarán disponibles próximamente. .

Quizás llamado AirPods (X Generation)

Los estamos llamando AirPods X

Podría costar $ 400

Bloomberg afirmó en 2019 que los auriculares de Apple usarán la marca de Apple, y serán una alternativa de gama alta a los auriculares Beats.

Los listados de un par inédito de auriculares Apple incluso aparecieron en los sistemas de tiendas de Target en febrero , tal vez indicando que la compañía está a punto de lanzar los auriculares. La lista llama específicamente a los auriculares "Apple AirPods (X Generation)", e indica que costarán $ 399.99. Con un precio tan alto, estaríamos de acuerdo en que es probable que sean un par de auriculares de gama alta.

Tenga en cuenta que Apple también actualizó recientemente los AirPods con un nuevo y mejorado par de auriculares, el AirPods Pro de $ 249 .

Varios empleados de Target han comenzado a comunicarse conmigo sobre esto



Aparece en sus sistemas y en los escáneres UPC esta misteriosa lista "Apple AirPods (X Generation)", con un precio de $ 399.



Potencialmente, los auriculares "StudioPods" sobre la oreja de Apple. ¿Lanzamiento pronto (marzo)? pic.twitter.com/NVcqH8As47 - Jon Prosser (@jon_prosser) 22 de febrero de 2020

A los fines de esta guía de rumores, llamaremos a los próximos auriculares de Apple AirPods X, abreviatura de AirPods (X Generation).

Podría lanzarse en algún momento en 2020

Originalmente destinado a lanzarse en 2018

Sufrió desafíos de desarrollo

El analista Ming-Chi Kuo informó a los inversores en enero (a través de 9to5Mac ) que ahora se espera que los auriculares de Apple se envíen en algún momento en 2020.

Mark Gurman de Bloomberg afirmó que Apple planeaba lanzar sus auriculares sobre la oreja para la segunda mitad de 2019, pero eso obviamente nunca sucedió. También dijo que Apple originalmente quería presentar los auriculares hacia fines de 2018, pero que enfrentaba desafíos de desarrollo.

Muchos se han preguntado si Apple podría celebrar un evento en marzo de 2020. Y, de ser así, ¿tal vez veríamos los auriculares lanzados en el show? Por supuesto, debido al brote de COVID-19 , Apple probablemente no realizará ningún evento (más allá de su WWDC solo virtual) hasta la segunda mitad de 2020.

Sin embargo, Apple siempre podría lanzar los auriculares a través de un comunicado de prensa. Simplemente hizo esto con los auriculares Beats Powerbeats 4 después de todo.

Orejeras con latas

Probablemente disponible en colores claros y oscuros.

Probablemente será mínimo

Se dice que los AirPods X de Apple son auriculares que se colocan sobre las orejas, lo que significa que serán auriculares tradicionales, completos con latas que se colocan sobre las orejas. Imaginamos que Apple lanzará Apple X en al menos el color blanco, especialmente porque solo vende versiones blancas de AirPods y AirPods Pro. Es probable que los auriculares también tengan un aspecto minimalista y utilicen materiales y hardware de primera calidad.

9to5Mac detectó iconos dentro del código filtrado de iOS 14 que supuestamente representan los auriculares. En realidad, son glifos que Apple usa para indicar los niveles de batería y volumen para los auriculares conectados en iOS. 9to5Mac descubrió versiones claras y oscuras de los mismos glifos, lo que sugiere que Apple podría ofrecer dos opciones de color, quizás blanco y negro, para sus nuevos auriculares.

Varios auriculares Apple y Beats, incluidos AirPods Pro, PowerBeats Pro y PowerBeats 4, se han filtrado de esta manera en el pasado.

Se dice que tiene un diseño completamente nuevo

Mejor calidad de sonido que AirPods

Asumimos que tendrán ANC

El analista de Apple, Ming-Chi Kuo, fue el primero en informar sobre los planes de Apple para lanzar un par de orejas. En una nota de investigación de 2018 (a través de MacRumors ), los llamó los "auriculares para colocar sobre las orejas de gama alta de marca propia" de Apple con un "diseño completamente nuevo". También los describió "tan convenientes como AirPods con mejor calidad de sonido", lo que nos hace preguntarnos si contarán con el chip W1 de Apple (también utilizado por los AirPods).

9to5Mac también dijo que se espera que los auriculares de Apple pausen y reanuden automáticamente la reproducción de audio cuando los quite o los use. Aparte de eso, los detalles son delgados. Sospechamos que los auriculares serán inalámbricos y contarán con cancelación de ruido, por supuesto. Y, si tuviéramos que soñar, vendrían con un soporte de carga inalámbrico patentado. Desafortunadamente, no hay evidencia que sugiera que ese sea el caso.

Aquí está todo lo que hemos escuchado sobre los AirPods X hasta ahora.

9to5Mac vio dos iconos que representan versiones claras y oscuras de los auriculares de gama alta de Apple en el código filtrado de iOS 14.

Se rumorea que Apple está trabajando en auriculares sobre la oreja , pero ¿podrían ser estos nuevos modelos Beats?

Según los informes, Apple planea lanzar su propia marca de auriculares sobre la oreja , y podrían llegar tan pronto como la segunda mitad de 2019.