Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Los AirPods de Apple son como Marmite: te encantará el diseño poco convencional o lo odiarás . Lo más probable es que si estás leyendo esta función, te sientas en el antiguo campamento con nosotros. Sí, se ven un poco extraños, pero también son geniales.

Queremos ayudarlo a aprovechar al máximo sus Apple AirPods, ya sea que tenga la primera generación, la segunda generación con soporte Hey Siri y el estuche de carga inalámbrico opcional o los últimos AirPod Pros .

Estos son nuestros consejos y trucos principales para garantizar que domine sus auriculares inalámbricos Apple en poco tiempo.

Todas las generaciones de Apple AirPods tienen un chip especial (W1 o H1) que permite una conexión muy fácil a su iPhone o iPad .

Abra la tapa del estuche AirPods, presione y mantenga presionado el pequeño botón en la parte posterior y coloque el estuche AirPods al lado de su iPhone o iPad. Los AirPods aparecerán en la parte inferior de la pantalla de tu iPhone o iPad. Desbloquee su iPhone o iPad y presione el botón Conectar. Eso es todo para los modelos de primera y segunda generación.

Para AirPods Pro, hay un paso adicional en la Prueba de ajuste de la punta del oído. La prueba dura alrededor de cinco segundos y determinará si tiene un buen ajuste. De lo contrario, los resultados podrían recomendarle que pruebe una de las otras puntas de silicona incluidas. Hay una opción de pequeño, mediano y grande.

Los AirPods se conectan automáticamente a cualquier dispositivo iOS registrado en su ID de Apple una vez conectado a su iPhone para que no tenga que pasar por el proceso de emparejamiento más de una vez.

Tan pronto como saque un AirPod de su estuche, se mostrarán como Conectado en la configuración de Bluetooth de su Apple Watch .

Cualquier AirPod conectado ya estará visible en el menú Bluetooth de su MacBook . Para conectarse, abra la configuración de Bluetooth> Encuentre sus AirPods en la lista> Presione Conectar.

Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo Android > Seleccione Emparejar un nuevo dispositivo> Abra la carcasa de AirPods para habilitar el emparejamiento> Confirmar emparejamiento.

Si los Apple AirPods no aparecen en la lista de dispositivos disponibles, presione y mantenga presionado el botón en la parte posterior de la carcasa de los AirPods hasta que la luz LED entre los AirPods parpadee, colocando los AirPods en modo de emparejamiento. Luego deberá seleccionarlos de la lista y confirmar el emparejamiento.

Abra la configuración de Bluetooth en su PC> Mantenga presionado el botón en la parte posterior de su funda AirPods> Toque AirPods cuando aparezcan como un dispositivo disponible. Pueden aparecer debajo de auriculares, en lugar de AirPods.

Una vez que toque conectar, los AirPods se conectarán a su PC para audio.

Puede conectar dos conjuntos de AirPods a un iPhone para poder emparejar la primera y la segunda generación, o la primera generación y AirPods Pro, por ejemplo. Para hacer esto, siga el mismo proceso de emparejamiento para el segundo par que hizo el primero.

Cuando conecte otro par de AirPods, el nombre del primer par verá un "1" agregado y el segundo par que conecte tendrá un "2" después de su nombre. Ambos aparecerán en cualquier otro dispositivo iOS vinculado a su ID de Apple.

Verificar la batería de tus AirPods es muy simple en iPhone. Asegúrese de que su iPhone esté al lado de su funda AirPods y abra la funda AirPods.

El porcentaje de batería de tus AirPods y la carcasa de AirPods aparecerá uno al lado del otro en la parte inferior de la pantalla de tu iPhone. También puede preguntarle a Siri cómo es su batería AirPods.

Para cargar Apple AirPods, simplemente colóquelos nuevamente en su estuche. Se cargarán mientras estén en el estuche, siempre que el estuche tenga batería.

Para la segunda generación de AirPods o AirPods Pro, el estuche de carga puede ofrecer hasta dos horas de tiempo de conversación y tres horas de tiempo de escucha en 15 minutos de carga.

Para cargar la funda AirPods, conecta el conector Lightning en la parte inferior de la funda, como lo harías con tu iPhone.

Si tiene el estuche de carga inalámbrico para AirPods 2 o AirPods Pro, también puede colocarlo en un tapete de carga inalámbrico compatible con Qi para recargar el jugo. También es posible usar el cargador Apple Watch para cargar el estuche de carga inalámbrico AirPods, solo tiene que colocarlo correctamente.

La primera generación de AirPods ofrecerá alrededor de dos horas de tiempo de conversación. La segunda generación ofrece alrededor de tres horas de tiempo de conversación y cinco horas de tiempo de escucha. Los AirPods Pro ofrecen alrededor de tres horas y media de tiempo de conversación y entre cuatro y cinco horas de tiempo de escucha, según el modo en el que se encuentre.

Como puede usar un AirPod o dos AirPods en cualquier momento, a veces usamos solo un AirPod si tenemos muchas llamadas telefónicas ese día, y cambiamos al otro AirPod cuando la advertencia de cinco minutos emite un pitido de batería baja en el que estamos usando. .

Ofrece ese poco de jugo y uno puede cargarse mientras habla por el otro.

Cualquier AirPods que conecte a su iPhone tomará automáticamente su nombre y luego agregará AirPods, como AirPods / Britta AirPods Pro de Britta. Si desea cambiar el nombre de sus AirPods:

Abra la configuración de Bluetooth en su iPhone> Asegúrese de que sus AirPods estén conectados> Haga clic en el símbolo "i" en la pestaña AirPods> Haga clic en Nombre> Cambie el nombre de sus AirPods> Toque Listo.

Por defecto, al tocar dos veces el costado de cada AirPod, se iniciará Siri en su iPhone o iPad para los AirPod de primera generación. La segunda generación de AirPods tiene la siguiente pista como predeterminada para el doble toque.

Sin embargo, puede cambiar el valor predeterminado en ambos, desactivar la función por completo y tener una función para el AirPod derecho y otra diferente para el izquierdo. Para hacer esto:

Abra la configuración de Bluetooth en su iPhone> Asegúrese de que sus AirPods estén conectados> Haga clic en el símbolo "i" en la pestaña AirPods> Elija la función que desee para el AirPod izquierdo> Elija la función que desea para el AirPod correcto.

Los AirPods Pro tienen un sensor Force Touch en su vástago, que aleja el control de un grifo y lo aprieta. Para reproducir o pausar el audio, aprieta el vástago de tu AirPods Pro una vez.

Para omitir una pista en el AirPods Pro, deberás apretar el Force Touch Sensor en la potencia de tus AirPods dos veces.

Para volver a la pista anterior en AirPods Pro, presione el sensor Force Touch en el vástago tres veces en sus AirPods.

Para cambiar rápidamente entre el modo de cancelación activa de ruido y el modo de transparencia (donde puedes escuchar el entorno en el que te encuentras), presiona y mantén presionado el sensor Force Touch en la potencia de tus AirPods.

También puede deslizar hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla de inicio de su iPhone para abrir el Centro de control. Según el iPhone que tengas, Haptic Touch o 3D Touch, la barra de volumen cuando tus AirPods Pro estén conectados y verás una opción para cambiar entre los dos modos.

Para iniciar Siri en los AirPods de primera generación, puede tocar dos veces el AirPod derecho o izquierdo, a menos que haya cambiado el valor predeterminado como se indicó anteriormente. Siri se iniciará en su iPhone o iPad.

Para iniciar Siri en la segunda generación de AirPods o AirPods Pro, simplemente diga "Hola Siri". Sin embargo, deberá asegurarse de estar utilizando el último software para que funcione.

Una vez que haya lanzado Siri en su AirPods o AirPods Pro de segunda generación, puede hacer una serie de preguntas, incluidos cualquiera de los siguientes ejemplos:

"Reproducir mi lista de reproducción de favoritos"

"Enviar un mensaje a [nombre del contacto]"

"Sube el volumen"

"¿Cómo llego a casa desde aquí?"

"Salta a la siguiente canción"

"Pausa música"

"¿Cómo está la batería de mis AirPods?"

La detección automática de oído transferirá automáticamente el audio de los dispositivos conectados a los AirPods cuando coloque uno o ambos en sus oídos. Para activar / desactivar la detección automática de oído:

Abra la configuración de Bluetooth en su iPhone> Asegúrese de que sus AirPods estén conectados> Haga clic en el símbolo "i" en la pestaña AirPods> Desplácese hacia abajo hasta Detección automática de oído> Activar o desactivar.

De forma predeterminada, el micrófono activo cambia automáticamente entre AirPods izquierdo y derecho, pero puede cambiarlo para que quede fijo a un lado.

Abra la configuración de Bluetooth en su iPhone> Asegúrese de que sus AirPods estén conectados> Haga clic en el símbolo "i" en la pestaña AirPods> Desplácese hacia abajo hasta Micrófono> Seleccione su preferencia.

No hay controles de volumen en los AirPods. Para subir o bajar el volumen, deberá usar el dispositivo al que están conectados sus AirPods.

Por ejemplo, si está utilizando sus AirPods con su iPhone, simplemente ajuste el volumen como lo haría si estuviera hablando en su iPhone con el control de volumen a la izquierda de su dispositivo.

Puede configurar sus AirPods para anunciar quién lo está llamando sin tener que sacar su iPhone de su bolsillo o bolso activando la función "Anunciar llamadas" en el iPhone.

Vaya a Configuración> Teléfono> Anunciar llamadas> Seleccionar solo auriculares o Auriculares y automóvil.

Si está ejecutando iOS 13.2, puede activar Anunciar mensajes. Solo funcionará con los AirPods y AirPods Pro de segunda generación, pero cuando esté activado, Siri leerá los mensajes entrantes.

Nuestro modo de presentación lo guiará a través de todo el proceso , así como también qué otros auriculares son compatibles, pero en pocas palabras:

Vaya a Configuración> Notificaciones> Anunciar mensajes con Siri> Activar.

También deberá tocar Mensajes en la sección Anunciar mensaje de> Activar Anunciar mensajes con Siri.

Es posible responder una llamada directamente desde sus AirPods, aunque recomendamos activar la función Anunciar llamadas para que sepa con quién está hablando.

Para responder una llamada, solo toque dos veces uno de sus AirPods de primera o segunda generación cuando escuche el timbre de la llamada entrante en su oído. Para AirPods Pro, aprieta el sensor Force Touch.

Para finalizar una llamada, toca dos veces uno de tus AirPods (primera o segunda generación). Tenga cuidado si ajusta AirPods durante una llamada, ya que accidentalmente hemos finalizado una llamada a mitad de camino antes.

Para AirPods Pro, presione el sensor Force Touch en el vástago para finalizar una llamada.

Si tiene el acceso directo de volumen configurado en la barra de menú de su Mac, es posible seleccionar sus AirPods en el menú desplegable que aparece cuando hace clic en el icono de volumen. Entonces podrás reproducir música en tus AirPods cuando escuches música en tu Mac.

Para habilitar el acceso directo de volumen en su Mac, diríjase a Preferencias del sistema> Sonido> Marque la opción "Mostrar volumen en la barra de menú".

Una vez conectado a su dispositivo, todo lo que necesita hacer es colocar uno o ambos AirPods en su (s) oreja (s) y reproducirán cualquier audio en su dispositivo iOS, ya sea una llamada telefónica, música o video.

Si se saca un AirPod de la oreja, el audio se pausará automáticamente. Coloque el AirPod nuevamente en su oído y el audio se reproducirá nuevamente.

El audio de la llamada telefónica se transfiere automáticamente a tu iPhone si te quitas los AirPods o AirPod de la oreja.

Si pierde sus AirPods, puede usar la aplicación Buscar mi para localizarlos . Si perdió sus AirPods cerca, en su hogar, por ejemplo:

Abra Buscar mi aplicación en un dispositivo iOS o iCloud.com> Toque la pestaña Dispositivos en la parte inferior> Encuentre sus AirPods en la lista> Toque Reproducir sonido. Si solo falta un AirPod, puede silenciar el sonido del AirPod que no ha perdido.

Si no sabe dónde perdió sus AirPods:

Abra Buscar mi aplicación en un dispositivo iOS o iCloud.com> Toque la pestaña Dispositivos en la parte inferior> Encuentre sus AirPods en la lista. Se mostrará el último lugar donde se conectaron a un iPhone a través de Bluetooth. Luego puede tocar Indicaciones para obtener indicaciones a la última ubicación conocida.

De ninguna manera es la forma oficial de limpiar AirPods, pero encontramos que Blu-tak funciona de manera brillante para eliminar la suciedad del estuche AirPods.

También usamos toallitas húmedas para bebés, pero la suciedad se adhiere al Blu-tak, tirando del borde donde abres y cierras la caja de los AirPods y alrededor del botón de emparejamiento en la parte posterior de la caja.

La forma oficial de limpiarlos es con un paño suave y sin pelusa o un cepillo de cerdas suaves. Las mallas del micrófono y del altavoz se pueden limpiar con un bastoncillo de algodón seco y puede eliminar cualquier residuo de las mallas con un cepillo limpio, seco y de cerdas suaves.

Ni la primera ni la segunda generación de AirPods son impermeables, así que no los use nadando o en la ducha. Los AirPods Pro son resistentes al agua (IPX4), lo que significa que pueden manejar salpicaduras pero no sumergirse.

Tampoco se dice que los modelos de primera y segunda generación sean a prueba de sudor, aunque se prueban para el uso diario y una forma de actividades. Los usamos para correr y al gimnasio sin problemas, pero mantente alejado de las cascadas o piscinas. Los AirPods Pro son resistentes al sudor.

Los AirPod de primera y segunda generación no ofrecen cancelación de ruido.

Los AirPods Pro tienen cancelación activa de ruido a bordo.

Apple AirPods y AirPods Pro funcionan con iPhone, Apple Watch, iPad y Mac. Necesitará un iPhone 5 o posterior para los modelos de primera o segunda generación y un iPhone 6S o posterior para AirPods Pro. Los AirPods 2 necesitan iOS 12.2 y WatchOS 5 para ofrecer todas sus funciones y los AirPods Pro necesitan iOS 13.2.

Los AirPods también funcionan con PC y dispositivos Android, incluidos Samsung y Huawei , aunque ambas compañías tienen sus propias alternativas a los AirPods.

Puede leer más sobre las funciones ofrecidas por AirPods en dispositivos Android en nuestra función separada .

Apple AirPods y AirPods Pro solo están disponibles en blanco. Hubo algunos rumores de AirPods negros, pero aún no han aparecido.

Apple solo vende ahora la segunda generación de AirPods y AirPods Pro. La primera generación ha sido descontinuada.

Los AirPods 2 comienzan en £ 159 para el estuche de carga estándar. El precio aumenta a £ 199 para los AirPods con el estuche de carga inalámbrico.

También es posible comprar la funda de carga inalámbrica por separado por £ 79. La funda de carga inalámbrica es compatible con los AirPods de primera generación.

Los AirPods Pro cuestan £ 249 y vienen con un estuche de carga inalámbrico de serie.

