Steelseries Arctis 7 Plus y 7P Plus traen actualizaciones reveladoras

(Pocket-lint) - Los auriculares para juegos de Steelseries son algunos de nuestros auriculares de consola favoritos en el mercado, mientras que otros fabricantes tienen algunos dispositivos brillantes que ofrecer, la comodidad y el sonido que Steelseries combina en sus auriculares nos hace volver a ellos como nuestra elección predeterminada.

Ahora, dos de sus mejores modelos, Arctis 7 y 7P, se han actualizado con algunos cambios muy necesarios para llevarlos a la vanguardia. Los nuevos modelos "Plus" de esos auriculares están disponibles a partir de hoy y cuestan $ 20 o £ 20 más que los últimos modelos.

Sin embargo, los ajustes son muy bienvenidos. En particular, ambos auriculares ahora se cargan usando el omnipresente USB Tipo C en lugar de Micro USB, que se sentía cada vez más anacrónico con el paso del tiempo. Ambos también se benefician de grandes golpes en la duración de la batería, lo que les lleva hasta más de 30 horas con una carga.

Ambos auriculares también son básicamente compatibles con todos los mismos dispositivos gracias a sus dongles, incluidos Nintendo Switch, teléfonos Android, PS4 y PS5 junto con PC y Mac. La diferencia entre los modelos se debe a los controles del micrófono de cada auricular en el dial de su auricular.

El Arctis 7 Plus te permite ajustar el volumen del juego en relación con tu chat de voz, aunque esto no funcionará en las consolas, mientras que el 7P Plus que apunta a PlayStation lo cambia por un dial de ajuste de tono lateral para tu micrófono.

Puede obtener ambos auriculares de Steelseries directamente ahora, por £ 174.99 o $ 169.99, y aunque esperamos probarlos en su totalidad a su debido tiempo, estamos seguros de que serán una buena opción para el dinero.