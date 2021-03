Los primeros auriculares inalámbricos verdaderos de Marshall son los resistentes al agua Modo II

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La marca de audio clásico Marshall ha revelado su primer par de verdaderos auriculares inalámbricos internos: el Modo II. Siguiendo con los últimos audífonos Major IV y los canceladores de ruido Monitor II lanzados el año pasado, los últimos audífonos están en el estilo negro característico adornado con símbolos blancos M en los audífonos.

Lanzados por Iggy Pop como parte de la campaña Never Stop Listening de Marshall, los nuevos auriculares compatibles con Bluetooth 5.1 son IPX4 a prueba de agua - o, más exactamente, resistentes al agua - y cuentan con hasta 25 horas de duración de la batería (con el estuche). Sin embargo, no son resistentes al sudor, por lo que no serán ideales para los entrenamientos.

La competencia se está volviendo muy feroz en el verdadero espacio inalámbrico ahora: difícilmente hay una empresa sin un par. El precio del Mode II está claramente diseñado para alcanzar el punto de referencia de los verdaderos auriculares inalámbricos premium, el mismo precio que los AirPods 2 de Apple.

En términos de capacidad de audio, espere el sonido distintivo de Marshall de los controladores dinámicos de 6 mm; Marshall dice que tienen "audio atronador ... con bajos rugientes, medios de sonido natural y agudos nítidos".

Además de la impermeabilización, aquí hay otras características premium; el estuche se puede cargar de forma inalámbrica (o cargar a través de USB-C) mientras que también puede ajustar la configuración del ecualizador del auricular a través de una aplicación adjunta.

También tienen un acabado ligeramente engomado y vienen con la opción de cuatro (sí, cuatro) tipos de puntas engomadas. Marshall dice que las puntas son bastante estándar, por lo que pueden ser reemplazadas por otras de su elección.

El Modo II también tiene controles táctiles en el exterior; esperamos ver cómo funcionan en la práctica, ya que nuestra experiencia con muchos tipos de controles táctiles que se pueden tocar en los auriculares es irregular en el mejor de los casos. También hay un modo de transparencia que puede activar de esta manera, mientras que puede responder llamadas o pausar / reproducir música como espera.

Los nuevos auriculares están disponibles para preordenar hoy por $ 179 / £ 159 y se enviarán el 18 de marzo.

Marshall produce sus auriculares y altavoces Bluetooth a través de Zound Industries, con sede en Estocolmo, que también fabrica equipos de audio Urbanears y Adidas.

Escrito por Dan Grabham.