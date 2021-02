Nothing de Carl Pei lanzará auriculares inalámbricos inteligentes en verano

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nada, la nueva compañía de tecnología del ex fundador de OnePlus, Carl Pei, lanzará su primer producto, un par de auriculares inalámbricos, en el verano, se ha confirmado.

Hablando con Bloomberg, Pei confirmó que los auriculares inalámbricos eran un punto de partida, con planes para lanzar más productos más adelante en el año: "Vamos a tener varios productos durante todo el año", dice Pei en la entrevista de Bloomberg, "y finalmente quiere construirlo para que estos dispositivos se comuniquen entre sí ".

Si bien se sugirieron productos de audio poco después de que Pei anunciara que estaba comenzando una nueva empresa, se está construyendo un panorama más amplio de la dirección que tomará Nothing. La compañía tiene como objetivo construir una gama de productos que estén todos conectados.

En el lanzamiento de la nueva empresa el 29 de enero, el mensaje era: "Cuando esté lo suficientemente avanzada, [la tecnología] debería pasar a un segundo plano y no parecer nada". Esto se siente como el tipo de interacción perfecta por la que Apple es conocida, especialmente en torno a sus AirPods y la forma en que se conectan sin problemas a todos sus dispositivos Apple.

Por ahora, se desconoce exactamente en qué más se enfocará Nada, pero parece que habrá una variedad de dispositivos que querrán mezclarse con el fondo para que nunca tenga que preocuparse por cómo interactúan, todo simplemente sucede.

Los auriculares, sin embargo, son un mercado difícil de romper. Apple se robó la marcha con sus AirPods , ofreciendo una experiencia perfecta para los usuarios de iPhone, con conectividad instantánea a otros dispositivos Apple. Tiene sentido que un usuario de Apple se ciña a los productos de Apple.

Para los usuarios de Android, que representa una mayor parte del mercado general de teléfonos inteligentes, aunque está dividido entre muchas marcas, las cosas están menos claras y eso quizás presenta una mayor oportunidad para que Nothing lo explote, dada la experiencia de Pei con Android de OnePlus.

No está exactamente claro dónde se moverá Nothing más allá de los auriculares, pero ciertamente parece haber dinero fluyendo hacia la compañía con GV, Google Ventures, que confirma una inversión de $ 15 millones. Tom Hulme, de GV, le dijo a Bloomberg que "la visión de Pei para los dispositivos inteligentes es convincente", lo que nos da cierta esperanza de que esta no será solo otra compañía de accesorios.

Vamos a escuchar más a medida que avanza el año, así que estad atentos y continuaremos actualizándolos sobre Nothing.

Escrito por Chris Hall.